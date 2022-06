- Trong cuộc sống rất khó để tránh khỏi việc bị so sánh với người khác, trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật anh có rơi vào tình huống đó?

Có rất nhiều người sợ bị so sánh nhưng tôi thì không, tôi còn vui khi được so sánh với người giỏi hơn mình bởi mình phải có gì đó, tiệm cận họ thì mới được nhắc đến (cười). Hồi tôi mới vào nghề hay ở trường Sân khấu - Điện ảnh, các thầy và mọi người nói tôi giống anh Xuân Bắc, phản ứng ở thời điểm ấy tôi rất buồn vì chỉ muốn mình là mình thôi. Nhưng anh Xuân Bắc bảo rằng tôi nên vui khi được so sánh với anh, nghĩ lại cũng đúng. Chỉ sợ so sánh với người không đáng, không giỏi hơn mình mới buồn còn so sánh với người giỏi thì là điều hạnh phúc.

- Anh có những dự định gì cho công việc trong thời gian tới?

Trong tháng 6 này, tôi cùng các cộng sự sẽ mang tới cho người yêu võ thuật Việt Nam một giải đấu MMA - võ thuật tổng hợp. Tôi là một trong những người điều hành giải đấu, kết hợp với Liên đoàn Võ thuật tổng hợp. Với tư cách từng là một võ sĩ, tôi mong muốn đây sẽ là cơ hội để các võ sĩ được nhiều người hâm mộ biết đến, xứng đáng với những gì họ đã hy sinh, cả mồ hôi, nước mắt và máu.

Giải đấu này có tổng giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, mỗi vận động viên dù vô địch hay không đều được nhận được giải thưởng ở các mức khác nhau.