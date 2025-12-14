Đen Vâu thấy ngại với Mỹ Tâm vì tham gia liveshow giữa lùm xùm 'Nuôi Em'

Đen Vâu bên Mỹ Tâm trong liveshow. Ảnh: Tùng Đinh

Xuất hiện ở giữa chương trình với hai bản mashup Xích lô - Đi về phía mặt trời và Hai triệu năm, Đen Vâu cho biết đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nam rapper nói không chỉ bản thân mà gia đình, bạn bè và khán giả đều yêu mến Mỹ Tâm. Khi được đàn chị khen dễ thương, anh tỏ ra ngượng nghịu và gửi lời xin lỗi vì đã khiến nữ ca sĩ vướng vào những ồn ào liên quan đến mình.

"Mấy hôm nay có những chuyện không hay về em. Em xin lỗi nếu chuyện về em làm ảnh hưởng đến chị", rapper nói.

Đen Vâu nói về lùm xùm dự án từ thiện. Ảnh: Tùng Đinh

Mỹ Tâm bất ngờ trước thái độ của Đen và hỏi lại liệu đó có phải những ồn ào liên quan đến một dự án từ thiện. Sau đó, cô an ủi, động viên anh rằng nếu không làm sai thì không có gì phải lo lắng. Sau cuộc trò chuyện với Mỹ Tâm, Đen cho biết anh đã nhìn thấy "See The Light" của riêng mình trong chương trình.

Những ngày qua, dự án thiện nguyện "Nuôi em" - từng có sự đồng hành của Đen Vâu - vướng nghi vấn về minh bạch tài chính, khiến nam rapper được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Tối 7/12, Đen Vâu lên tiếng cho biết anh tham gia dự án với vai trò ủng hộ vật chất và tinh thần, không phải người sáng lập hay quản lý tài chính. Nam rapper khẳng định hằng năm vẫn đóng góp chi phí cá nhân cho bữa ăn của trẻ em vùng cao, đồng thời kêu gọi cộng đồng bình tĩnh chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Đen Vâu nhấn mạnh sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng nếu có sai phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và các em nhỏ.

Đen cúi đầu trước khán giả. Ảnh: Tùng Đinh

Đêm nhạc "See The Light" thu hút hơn 40.000 khán giả, trở thành liveshow cá nhân có lượng người xem trực tiếp đông nhất trong lịch sử showbiz Việt, với sân khấu rộng hơn 1.600 m2. Mỹ Tâm gọi đây là thánh đường và cho biết cô không muốn phô trương hay thể hiện điều gì, chỉ mong truyền năng lượng tích cực đến khán giả.

Mỹ Tâm, 44 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.