"Đát Kỷ thảm họa" một thời "lội ngược dòng" xinh đẹp không nhận ra

Mới đây, loạt ảnh trong hậu trường Vĩnh Dạ Tinh Hà được QQ đăng tải có sự xuất hiện của Chung Hân Đồng khiến khán giả bàn tán xôn xao. Cô xuất hiện trong cổ phục khá nhiều lớp nhưng vẫn nổi bật vì quá xinh đẹp. Ảnh chụp hiện trường không quá rõ nhưng nhan sắc trẻ đẹp của Chung Hân Đồng là điều không thể phủ nhận.

Chung Hân Đồng tham gia Vĩnh Dạ Tinh Hà với vai khách mời xuất hiện vài phút. Cô thủ vai mẹ của nữ chính Ngu Thư Hân, xuất hiện trong thời điểm quá khứ và đóng cặp với bạn diễn Từ Hải Kiều.

Việc Chung Hân Đồng góp vao trong vài phân đoạn nhỏ, đóng vai mẹ khiến người xem khá tiếc nuối. Nhiều người cho rằng so với Ngu Thư Hân, Chung Hân Đồng giống chị em với nữ chính hơn là mẹ. Nhiều khán giả hi vọng rằng đây sẽ là cơ hội để sao nữ 42 tuổi "trở mình" sau hàng loạt scandal.

Vào năm 2021, Chung Hân Đồng gây sốc khi thể hiện vai Đát Kỷ trong phim Phong Thần: Đát Kỷ. Hình tượng người tình của Trụ Vương do Chung Hân Đồng thể hiện bị chê "thảm hoạ", vừa kém sắc lại vừa phản cảm. Ngoài ra, diễn xuất lố lăng của cô cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ đông đảo khán giả.

Tại trang đánh giá phim Douban của Trung Quốc, Phong thần: Đát kỷ nhận ngay “bão” 1 sao cao kỷ lục. Tác phẩm “hứng” hơn 67% lượt bình chọn 1 sao và gần 30% lượt đánh giá 2 sao. Tổng điểm của Phong thần: Đát kỷ chỉ vỏn vẹn 2,8/10 điểm. Thậm chí, số điểm này đang có dấu hiệu giảm xuống hơn nữa.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong: Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Thành công là thế nhưng đời sống tình cảm của Chung Hân Đồng khá trắc trở. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với Trần Quán Hy. Scandal này từng khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp, còn đường tình duyên lận đận. Gần 2 năm sau đó, cô mới quay lại làng giải trí, tiếp tục công việc của một nghệ sĩ.

Sau những vấp ngã trong tình cảm, hiện Chung Hân Đồng cũng không nôn nóng chuyện yêu đương. Hiện tại, người đẹp thấy vui vẻ, thoải mái với cuộc sống độc thân. Song, nữ diễn viên khẳng định, khi tìm được một đối tượng phù hợp, cô sẵn sàng mở cửa trái tim.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]