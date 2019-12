Đạt 4 tỷ view trong năm 2019, người đàn ông này lập kỷ lục YouTube

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 04:36 AM (GMT+7)

Felix Kjellberg đã tạo nên một thành tích siêu khủng cho kênh PewDiePie - 1 trong 2 kênh nhận nút kim cương đỏ của You Tube.

Theo báo cáo mới đây của YouTube, anh chàng PewDiePie chính là người lập kỷ lục về view trong năm 2019. Năm qua, kênh You Tube của người đàn ông Thụy Điển này thu hút 4 tỷ lượt xem.

PewDiePie đã đạt nút kim cương đỏ của You Tube khi có trên 100 triệu người theo dõi kênh. Chàng trai này là 1 trong 2 You Tuber có được trên trăm triệu người follow. Đối thủ của anh là kênh âm nhạc T-Series với 120 triệu người theo dõi.

Chủ nhân kênh PewDiePie đạt kỷ lục khủng với thành tích 4 tỷ view chỉ trong 1 năm

Với thành tích 4 tỷ view chỉ trong 1 năm, PewDiePie trở thành người đàn ông hot nhất trên YouTube. Là một gamer kiêm người làm You Tube, Felix Kjellberg đã tạo nên một thành tích siêu khủng cho kênh PewDiePie. Anh chàng người Thụy Điển được mệnh danh ông hoàng You Tube. Trước đây, Felix gặp khó khăn khi bước đầu làm You Tube với việc thành lập kênh này năm 2010 chỉ có rất ít lượt xem.

Sau khi tạo cú đột phá với việc chọn lựa game kinh dị - Amnesia đang hot lúc bấy giờ, kênh này thực sự có một bước phát triển vượt bậc về view. Điều giúp video của anh thu hút lượng lớn người xem chính là những phản ứng hài hước của anh khi chơi game.

Ngoài những thông tin liên quan tới công việc và thu nhập, năm 2019 cũng đánh dấu bước tiến mới của PewDiePie trong cuộc sống bởi anh đã chính thức kết hôn với cô bạn cái Marzia. Đám cưới này cũng giúp anh chàng có lượng view khủng khiếp trên Youtube.

