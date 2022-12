Đạo diễn 'Ký sinh trùng' tái xuất với dự án bom tấn giả tưởng 'Mickey 17'

Sau cơn địa chấn "Ký sinh trùng" với tượng vàng Oscar danh giá cho Phim xuất sắc, đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho sẽ trở lại màn ảnh rộng với dự án "Mickey 17".

Dự án phim mới của đạo diễn Bong Joon Ho được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mickey 7" của nhà văn Edward Ashton, Cuốn tiểu thuyết xoay quanh các phiên bản nhân bản vô tính mang tên “Mickey”, dùng để thay thế con người thực hiện cuộc chinh phạt nhằm thuộc địa hóa vương quốc băng giá Niflheim.

Mỗi khi một Mickey chết đi, một Mickey mới sẽ được tạo ra, với phiên bản được đánh số 1, 2, 3 tiếp theo. Mickey số 7 được cho rằng đã chết, để rồi một ngày kia, hắn quay lại và bắt gặp phiên bản tiếp theo của mình.

Đạo diễn Bong Joon Ho chưa ra mắt phim điện ảnh nào từ sau thành công của 'Ký sinh trùng'.

Ở "Mickey 17", đạo diện Bong Joon Ho không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn mà còn thử sức với vai trò biên kịch và cả nhà sản xuất. Bên cạnh ông là một số nhân sự quen mặt, từng cộng tác như đạo diễn hình ảnh Darius Khondji của Okja, biên tập Jinmo Yang của Parasite, thiết kế phục trang Catherine George của Snowpiercer và nhạc sĩ Jae-il Jung của Parasite...

Hiện chưa có các thông tin được xác nhận về nội dung của phiên bản điện ảnh "Mickey 17" cũng như việc ông Bong Joon Ho sẽ trung thành bao nhiêu với phiên bản gốc. Tuy nhiên, với tên gọi "Mickey 17", có thể nhà làm phim vĩ đại của điện ảnh Hàn Quốc sẽ thêm vào một vài phiên bản khác cho “Mickey” khi lên màn ảnh rộng.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên “nặng ký”, gồm Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette, Mark Ruffalo... Ngay khi hình ảnh Robert Pattinson cởi trần nằm trên chiếc giường bí ẩn và nhìn chằm chằm vào người đối diện được nhà sản xuất tung ra đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

"Mickey 17" trở thành cái tên tiếp theo góp mặt trong line-up các tựa phim rất được kỳ vọng của nhà WB năm 2024

Với việc ra mắt vào 29/3/2024, Mickey 17 trở thành cái tên tiếp theo góp mặt trong line-up các tựa phim rất được kỳ vọng của nhà WB năm 2024 như The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, phần ngoại truyện của Mad Max Furiosa với sự góp mặt của Anya Taylor-Joy cũng như bom tấn Joker: Folie à Deux.

