Dàn trai đẹp cơ bắp giúp 'Mưa đỏ' thu 600 tỷ đồng

Sau vai diễn chỉ huy Thành trong Mưa đỏ, diễn viên Hiếu Nguyễn lấy lại vóc dáng, chuẩn bị cho vai diễn cơ trưởng trong Tử chiến trên không. Nam diễn viên cho biết anh tập luyện nghiêm khắc, duy trì đều đặn với gym 4 buổi/tuần, mỗi buổi tập trung tối thiểu 3 bài trong vòng một tiếng để có được thân hình cơ bắp.

Hiếu Nguyễn nói thêm anh nghiêm khắc với chế độ ăn uống thay vì chỉ tập trung vào việc tập luyện. "Chế độ ăn uống của tôi tập trung vào thịt trắng như cá, gà, hải sản, kết hợp rau củ và các loại hạt. Tôi cũng ưu tiên giấc ngủ đủ từ 6 tiếng/ngày để chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Để vào vai chỉ Huy Thành, Hiếu Nguyễn phải giảm 10 kg trong vòng hai tháng. "Tôi duy trì cường độ vận động cao mỗi tuần chạy tối thiểu 30 km, với 5 buổi chạy, mỗi buổi dài 5-8 km trong khoảng 40-60 phút. Suốt thời gian quay tại Quảng Trị, tôi gần như cắt cơm và tinh bột khỏi khẩu phần ăn. Tôi cũng thử 48h không ăn uống để mọi thứ trôi theo nhân vật. Tôi thấy điều này hiệu quả, mạch cảm xúc cứ tuôn ra một cách tự nhiên khi quay phim", Hiếu Nguyễn chia sẻ thêm.

Steven Nguyễn - diễn viên đóng vai Quang - được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt nhờ ngoại hình vạm vỡ, diễn xuất ổn trong Mưa đỏ.

Để hóa thân thành Quang, Steven thay đổi cả chế độ tập luyện và hình thể. Anh cho biết: "Chị Huyền yêu cầu tôi giảm cân, gọn người để phù hợp với hình ảnh người lính. Lúc đó tôi đang trong giai đoạn tập tăng cơ, nên phải gấp rút thay đổi chế độ. Ngoài giờ huấn luyện chung, tôi còn tập gym, hít xà, giảm mỡ, ăn nhiều ức gà và bò nạc".

Steven Nguyễn nói thêm anh cùng các diễn viên phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt tại trường bắn Củ Chi. Quang của Mưa đỏ nói anh tập luyện 2 buổi/ngày, ăn uống khắt khe, giảm khẩu phần xuống còn một nửa, tuyệt đối kiêng tinh bột và đồ ngọt. "Chỉ trong hơn một tháng, tôi giảm được khoảng 5 kg. Thời gian đó khá vất vả, đôi khi mệt mỏi, choáng váng vì thiếu năng lượng, nhưng vẫn phải cố gắng để phù hợp với vai", Steven Nguyễn nói.

Lương Gia Huy gây ấn tượng không kém Steven Nguyễn với những phân đoạn tập luyện trong Mưa đỏ. Khán giả dành nhiều lời khen cho nam diễn viên nhờ những pha hành động đẹp mắt.

Hình thể đời thường của Lương Gia Huy. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh tập luyện, chia sẻ bí quyết ăn uống.

Phương Nam được xem là diễn viên có diễn xuất ấn tượng nhất trong Mưa đỏ. Trên phim, anh đóng vai Tạ, nông dân 100%, ngoại hình gầy gò, liên tục có những câu thoại gây cười.

Để hóa thân vào nhân vật Tạ, Phương Nam phải thay đổi ngoại hình. “Khi bước vào đoàn phim, tôi nặng tới 78 kg, thân hình đồ sộ không giống người lính ngày ấy. Tôi phải ép cân, tập luyện, rám da dưới nắng và sau hai tháng giảm gần 15 kg. Đó là thử thách lớn nhất nhưng tôi thấy xứng đáng”, Phương Nam chia sẻ với Tiền Phong.