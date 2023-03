Dàn người đẹp VTV khoe sắc vóc trong tà áo dài truyền thống

Đêm chung kết cuộc thi "Duyên dáng áo dài VTV 2023" nhằm hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công tại Hà Nội.

Ban Giám khảo Chung kết “Duyên dáng áo dài VTV 2023” gồm: Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Biên tập viên - Á Hậu Thuỵ Vân, NTK Thảo Giang, Biên tập viên - Siêu mẫu Mạnh Khang, Biên tập viên - Stylist Tôn Hiếu Anh.

Tại vòng chung kết với chủ đề “Dạ hội Thanh niên VTV 2023”, 15 thí sinh xuất sắc đến từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV8, VTV9, VTVad… đã trình diễn trang phục áo dài trong BST “Việt Nam gấm hoa” của NTK nổi tiếng Vũ Thảo Giang. Đêm chung kết mãn nhãn với sự kết hợp đầy ấn tượng của các thí sinh VTV và nhiều Chiến sỹ đến từ Đoàn Nghi lễ Quân đội - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

BST "Việt Nam gấm hoa" được NTK Vũ Thảo Giang lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hoá di sản, đất nước, con người Việt Nam. Thông qua BST, cô mong muốn tôn vinh vẻ đẹp non sông ngàn năm gấm vóc, sự đa dạng di sản, văn hoá và du lịch.

Ở BST này, Vũ Thảo Giang đã khéo léo đưa kỹ thuật in thêu hai mặt độc đáo lên các bộ trang phục áo dài, từ hình ảnh công viên Đá Đồng Văn - Hà Giang, công viên địa chất non nước Cao Bằng, Vịnh Hạ Long; quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình; mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm- Bắc Giang; quần thể di tích cố đô Huế; Hội An - khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; công viên địa chất Đắk Nông; đảo Ngọc Phú Quốc; chợ nổi Cần Thơ...Bên cạnh đó những tà áo được sáng tạo dựa trên chất liệu lụa cao cấp với kỹ thuật vẽ tay điêu luyện đã khắc hoạ hình ảnh của Hà Nội với hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, Khuê Văn Các, chùa Trấn Quốc...

NTK Vũ Thảo Giang cho biết, BST được cô sử dụng nhiều kỹ thuật của các làng nghề thủ công truyền thống như vẽ tay, thêu thủ công… một cách tỉ mỉ đầy tinh tế mà vẫn toát lên được nét thanh lịch, sang trọng, đồng thời có tính ứng dụng cao.

Nói về đêm chung kết "Duyên dáng áo dài VTV 2023", Vũ Thảo Giang chia sẻ: “Thực sự xúc động và tự hào khi “đứa con tinh thần” của tôi được trình diễn bởi các thí sinh là những gương mặt nổi bật trên sóng Thời sự, Thời tiết, Văn hóa, Giải trí, Khoa giáo... Đặc biệt hơn, phần trình diễn còn có sự kết hợp ấn tượng của những Chiến sĩ đến từ Đoàn Nghi lễ Quân đội. Sân khấu đêm chung kết đã khắc họa đúng nghĩa và trọn vẹn một “Việt Nam gấm hoa”.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Phạm Hạnh Quyên – MC Trung tâm Thời tiết - Thời sự. Phần thưởng cô nhận được là 1 bộ áo dài trị giá 40 triệu đồng của NTK Thảo Giang.

Giải Nhì thuộc về Phạm Diệp Anh đến từ VTV Digital

Thí sinh Hoàng Bích Thủy – VTV8 đạt giải 3.

Giải phụ Thí sinh đằm thắm nhất là Trương Thanh Thủy – Ban Khoa giáo, giải Thí sinh được yêu thích nhất: Nguyễn Việt Hà – Trung tâm Thời Tiết – Thời sự.

