Dàn mỹ nữ "Hồng Lâu Mộng" 2023 "ăn đứt" phiên bản kinh điển vì quá xinh đẹp?

Theo Sohu ngày 16/6, phim điện ảnh Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên do Hồ Mai đạo diễn, dự kiến ra mắt vào tháng 7. Trương Miểu Di sẽ vào vai Lâm Đại Ngọc - diễn viên chính của bộ phim. Truyện Hồng lâu mộng thời nhà Thanh, xoay quanh chuyện tình Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, qua đó miêu tả cuộc sống của đại gia đình quý tộc thời Minh từ lúc cực thịnh tới suy vong.

Trong nguyên tác, Lâm Đại Ngọc hiện lên là cô nương có: "Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau, đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ. Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ, dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió. Tim đọ Tỉ Can hơn một trăm khiếu, bệnh so Tây Tử trội vài phân”.

Trương Miểu Di có gương mặt xinh đẹp, trẻ trung nhưng được nhận xét là không có khí chất của Lâm Đại Ngọc. Việc diễn lại nhân vật kinh điển cũng là áp lực lớn với nữ diễn viên chưa có nhiều thành tựu. Ngoài ra, trang phục, cách trang điểm của Trương Miểu Di trong phim được nhận xét không đẹp mắt, rẻ tiền.

Miểu Di gia nhập làng phim từ năm 2018, từng đóng vai phụ trong Đương gia chủ mẫu, Kiến tập thiên kim. Hiện tại, nữ diễn viên tham gia vai chính trong phim ngôn tình lấy đề tài thanh xuân mang tên Khi anh chạy về phía em với mỹ nam sinh năm 2000 Chu Dực Nhiên.

Đời thường, Trương Miểu Di được khen là người năng động, hoạt bát, có nhiều năng lượng tích cực. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường giản dị lên mạng xã hội.

Quan Hiểu Đồng là cái tên quen thuộc trong Cbiz. Cô đóng Giả Nguyên Xuân, chị của nam chính Giả Bảo Ngọc. Nguyên Xuân được tuyển vào cung, trở thành Hiển Đức phi.

Quan Hiểu Đồng tham gia đóng phim từ năm bốn tuổi. Đến nay, cô góp mặt trong hơn 100 tác phẩm, như: Phường tơ lụa, Tái sinh duyên, Vô cực, If You Are The One 2, ...

Thuở nhỏ, Quan Hiểu Đồng gây thiện cảm với khán giả bởi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, diễn xuất linh động. Khi trưởng thành, nhan sắc của cô ngày càng cuốn hút hơn. Người đẹp nổi bật với chiều cao 1,72m, vóc dáng thon thả và vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên.

Năm 2019, Quan Hiểu Đồng được xếp vào danh sách Tân tứ tiểu Hoa đán do CCTV bình chọn. Năm 2020, cô đứng thứ 71 trong Danh sách những người nổi tiếng Trung Quốc năm 2020 của Forbes China. Các phim mới của Quan Hiểu Đồng trong hai năm trở lại đây đạt rating cũng như lượt xem ấn tượng.

Dương Kỳ Như vào vai Tập Nhân - người đứng đầu trong số a hoàn của Giả Bảo Ngọc. Trước đó, cô được biết đến với vai Song Nhi trong Lộc đỉnh ký. Tuy nhiên, nếu so sánh với các đàn chị từng nhận vai Song Nhi trong các phiên bản Lộc đỉnh ký trước đây như Trương Mông, Hà Trác Ngôn hay Ngô Thần Quân, Dương Kỳ Như bị nhận xét kém nổi bật.

Mỹ nhân sinh năm 1999 từng nổi tiếng sau một đêm bởi khoảnh khắc bị chụp trộm trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc vào năm 2017.

Cô hiện là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2019, người đẹp có vai diễn đầu tay gây ấn tượng trong Cơ trưởng Trung Quốc và vào top đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc giải Bách Hoa.

