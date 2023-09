"Đả nữ kungfu" gợi cảm nhất showbiz trẻ đẹp bất ngờ ở tuổi U60

Trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1980 và 1990, phim hành động võ thuật là thể loại được khán giả yêu thích nhất. Trong số các siêu sao võ thuật hàng đầu như Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Thành Long, nhiều "nữ hoàng kungfu" cũng được công nhận tài năng như Lý Tái Phượng, Huệ Anh Hồng, Hồ Huệ Trung, Dương Tử Quỳnh, Dương Lệ Thanh, Cao Lệ Hồng...

Dương Tử Quỳnh được coi là "đả nữ" màn ảnh nổi tiếng nhất khi trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim Everything Everywhere all At Once tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 (2023).

Diễn viên Lữ Thiếu Linh.

Ngoài những cái tên kể trên, điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) còn có một đả nữ đình đám khác là Lữ Thiếu Linh (Elaine Lui). Xét về ngoại hình và kỹ năng "đánh đấm", Lữ Thiếu Linh không thua kém một ai. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1966 đã lặng lẽ rời khỏi làng giải trí sau 10 năm ra mắt. Mới đây, Lữ Thiếu Linh bất ngờ lộ diện ở tuổi 57 khiến truyền thông và nhiều khán giả tò mò.

Theo HK01, Lữ Thiếu Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985, được kỳ vọng là người chiến thắng. Tuy nhiên, cuối cùng cô chỉ lọt vào Top 15 chung cuộc. Sau khi thất bại tại cuộc thi nhan sắc, Lữ Thiếu Linh được hãng phim Tinh Huy ảnh nghiệp mời tham gia đóng phim điện ảnh. Người đẹp họ Lữ tham gia nhiều bộ phim như Thiên sứ hành động/Angel 1987, Ma vực phi long, Ngũ phúc tinh: Tràng quỷ, Bạch Phát ma nữ truyện (1993), Hoàng Phi Hồng 5,....

Người đẹp 6X tham gia nhiều phim hành động.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm, tài năng, khả năng võ thuật tốt nhưng sự nghiệp của Lữ Thiếu Linh vẫn không có gì tiến triển. Nhiều người cho rằng, giữa hàng nghìn người đẹp ở thập niên những năm 90 cùng với độ cạnh tranh quá khốc liệt, Lữ Thiếu Linh còn thiếu sự may mắn để bứt phá. Trên màn ảnh, cô thường đảm nhận những vai sát thủ, đả nữ có hình tượng gợi cảm, gây chú ý với khán giả.

Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp cô nhận được những vai nữ chính trong các tác phẩm lớn. Tờ HK01 cho biết, sau nhiều năm lăn lộn trong nghề nhưng Lữ Thiếu Linh chỉ đóng toàn vai phụ, làm nền cho nhân vật chính, sự nghiệp vẫn "dậm chân tại chỗ". So với các đồng nghiệp tạo dựng được tên tuổi, Lữ Thiếu Linh hoàn toàn vắng bóng khỏi danh sách các "đả nữ" màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Sở hữu nhan sắc, tài năng nhưng Lữ Thiếu Linh lại ít được khán giả biết tới.

Thậm chí, thời điểm đó, có tin đồn cho rằng, nữ diễn viên xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty chủ quản. Sau khi chấm dứt hợp đồng, sự nghiệp của Lữ Thiếu Linh cũng không phát triển khá hơn là bao. Mãi tới năm 1995, Lữ Thiếu Linh mới tham gia đóng một vai trong phim điện ảnh của Hồng Kim Bảo. Tuy nhiên, bộ phim không gây được ấn tượng với khán giả.

Sau tác phẩm trên, người hâm mộ không thấy Lữ Thiếu Linh đóng thêm một bộ phim nào. Người đẹp cũng lặng lẽ rời làng giải trí.

Nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên ở tuổi 57.

Từ đó tới nay, thông tin về Lữ Thiếu Linh ít được truyền thông cập nhật. Theo HK01, nữ diễn viên 6X sử dụng mạng xã hội và đăng tải nhiều hình ảnh đời thường. Ở tuổi 57, nữ diễn viên trông vẫn trẻ đẹp, đường nét trên gương mặt không có nhiều thay đổi.

