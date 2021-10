Cựu Cảnh sát ngồi tù, người tình buộc phải cưới trùm xã hội đen trong phim "Vì yêu"

Nhận ra dã tâm của Ranko, Snjezana tìm cách bỏ trốn khỏi VrHovac để bảo toàn tính mạng hai mẹ con trong phim "Vì yêu".

Ở diễn biến tiếp theo của "Vì yêu" tập 101, Ranko đã cho thử AND và xác nhận Snjezana đang mang thai đứa con của mình. Hắn ta quyết giữ cô lại, một mặt để chiếm lấy đứa bé sau khi chào đời. Mặt khác là để lấy lại niềm tin trong lòng Snjezana, để cô ta trả lại toàn bộ số tiền bí mật chiếm dụng lúc trước của Ranko mang đi trị bệnh u não cho bà Jasna.

Không lường trước được thủ đoạn của Ranko, Snjezana hạnh phúc ở lại. Cô chấp nhận kết hôn với anh trong âm thầm mà không biết rằng Ranko đã sắp xếp mọi thứ, sai khiến Steff tiến hành thủ tục kết hôn giả cho đám cưới của hắn ta và Snjezana.

Ở phân cảnh khác, Sonja tới cảm ơn Ranko vì đã giúp trị bệnh cho mẹ cô. Nhận được lệnh chuyển tiền cho bác sĩ từ Ranko, Milan bối rối vì đã chuyển hết tiền cho Snjezana trước đó. Ông đã yêu cầu Snjezana trả lại toàn bộ số tiền của Ranko nhưng cô ta từ chối. Đến lúc này, Snjezana đã hiểu ra tâm địa độc ác của Ranko. Cô giả vờ dùng cái chết uy hiếp hắn nhưng chẳng may Snjezana vô tình bị trượt chân té xuống vực sâu. May mắn, Snjezana được Mario tìm thấy còn sống và đưa về chăm sóc. Sau đó Snjezana tới cầu xin Sonja giúp đỡ. Do ngôi nhà của ba mẹ Sonja giờ đã thuộc quyền sở hữu của Ranko nên Snjezana nhiều lần suýt bị anh ta phát hiện.

Hai người nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau

Ở một diễn biến khác, Masa vô tình tiết lộ chuyện đã được mẹ là Helena đưa đi cùng tới quán bar của Ranko nhiều lần. Tomo - cựu cảnh sát lập tức tới tìm Ranko nói cho ra lẽ và yêu cầu hắn ta không được làm hại con gái mình. Sợ lộ chuyện hợp tác cùng Ranko, Helena vội gọi điện báo tin cho Ranko biết để phối hợp hành động. Helena không thể nào ngờ được rằng Ranko muốn nhân dịp này loại trừ đối thủ ra khỏi cuộc sống của hắn mãi mãi. Phát hiện Ranko muốn giết Tomo khi anh hẹn gặp hắn, Sonja tìm cách ngăn cản. Sau đó, Helena ngụy tạo thương tích và báo cảnh sát bắt Tomo tống giam với tội danh ngược đãi vợ.

Biết chuyện, Ranko đắc ý lập tức thông tin cho báo chí quảng bá về hôn lễ của anh ta cùng Sonja cho mọi người cùng biết. Hay tin, ông Milan và Vlado trở về tìm cách ngăn cản Sonja kết hôn cùng tên tội phạm đội lốt người tốt. Nhưng, là kẻ yếu thế, cha con ông liệu có thể làm được gì khi thiếu người trợ giúp là Tomo vẫn còn bị nhốt trong tù mà người có thể bảo lãnh giúp cho anh ra ngoài chỉ có mỗi một Helena?

Những mối quan hệ phức tạp trong phim

"Vì yêu" là một bộ phim phản ánh chân thực về gia đình, tình yêu và danh dự, cũng như những hỷ nộ ái ố của mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Câu chuyện là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhằm phản ánh thực tế bối cảnh xã hội Croatia đa dạng về sự giàu có, nghèo đói, tham nhũng, thất nghiệp…

"Vì yêu" được phát sóng vào lúc 13h hàng ngày trên kênh THVL1.

