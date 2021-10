Bom tấn “The Batman 2022” dự kiến ngày ra rạp

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 17:07 PM (GMT+7)

“The Batman 2022” vừa giới thiệu đoạn trailer mới khiến khán giả nóng lòng chờ đợi ngày phim công chiếu.

Tại sự kiện DC FanDome 2020, bom tấn của nhà DC - The Batman đã hé lộ đoạn giới thiệu đầu tiên, khắc họa một thành phố Gotham chìm đắm trong bóng đêm tội lỗi. Mới đây, DC FanDome lần thứ hai được tổ chức, nhà Warner Bros chính thức tung trailer chính thức của The Batman. Vẫn đen tối, u ám và ngột ngạt trong tội ác, nhưng The Batman trong trailer thứ hai thêm gay cấn với những màn cận chiến và kỹ xảo, cùng với diễn xuất ấn tượng của chàng ma cà rồng quyến rũ năm nào - Robert Pattinson.

Đoạn giới thiệu cũng tiết lộ việc Batman phải đối đầu với tên giấu mặt đứng sau những thông điệp khiêu khích, khiến vị anh hùng quay cuồng trong ám ảnh về thứ gọi là “tội lỗi của cha mình”. Theo như các thông tin được hé lộ, phản diện đối trọng của Batman trong phần phim này là Riddler, một tên sát nhân hàng loạt liên tục thách thức người anh hùng và giới cầm quyền Gotham bằng những câu đố.

Cùng với sự xuất hiện của Catwoman, những phân cảnh hành động, cháy nổ đã mắt cũng là điểm nhấn đáng chú ý, mang tới sự gay cấn, nâng tầm sự ngột ngạt và u tối so với đoạn giới thiệu được ra mắt một năm trước đây.

The Batman năm 2022 được cho là sẽ khác biệt hoàn toàn so với những tựa phim lấy siêu anh hùng Batman làm trung tâm từng ra mắt. Phim nhiều khả năng sẽ được triển khai theo hướng trinh thám với những màn đấu trí và cả cận chiến.

Sau buổi chiếu thử giới hạn vào hồi tháng 8 vừa qua, The Batman đã nhận được cơn mưa lời khen từ các khán giả có cơ hội thưởng thức trước siêu phẩm mới của nhà DC. Tuy có thời lượn gần 3 tiếng đồng hồ nhưng khán giả không thể giấu sự hào hứng trước một tựa phim siêu anh hùng đầy mới mẻ. Nếu như làm tốt tại phòng vé khi ra mắt vào đầu năm sau, phim siêu anh hùng đầu tay của Matt Reeves nhiều khả năng sẽ có phần tiếp theo.

The Batman dự kiến khởi chiếu vào tháng 03.2022.

Nguồn: http://danviet.vn/bom-tan-the-batman-2022-du-kien-ngay-ra-rap-50202123101783471.htmNguồn: http://danviet.vn/bom-tan-the-batman-2022-du-kien-ngay-ra-rap-50202123101783471.htm