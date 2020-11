Cường Seven và chàng chăn bò Việt Nam nổi danh thế giới bất ngờ bị réo tên

Thứ Bảy, ngày 14/11/2020 09:11 AM (GMT+7)

Hình ảnh có phần hài hước đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội truyền nhau bức ảnh của một nam nghệ sĩ và chàng rapper chăn bò đang gây sốt thu hút sự quan tâm của dân tình. Nhìn vào bức ảnh, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra đó chính là nam ca sĩ, diễn viên Cường Seven.

Hình ảnh ghép của Cường Seven và anh rapper chăn bò

Nhìn vào bức ảnh, không ít cư dân mạng nhận xét Cường Seven và So Ytiet có ít nhiều sự tương đồng. Từ cách tạo dáng đưa ngón tay lên thái dương đến đôi mắt dài, lông mày nhướng lên hay gương mặt nghiêm nghị của Cương Seven và So Ytiet đều ăn khớp với nhau. Hơn nữa, trên mạng xã hội đang hưởng ứng trào lưu #howmuchhaveyouchangedchallenge, vì thế, có không ít cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước cho rằng Cường Seven là phiên bản "dậy thì thành công" của So Ytiet.

Cường Seven là nam ca sĩ, diễn viên Hà thành được nhiều bạn trẻ biết đến. Anh sở hữu ngoại hình nam tính, khả năng vũ đạo diêu luyện. Tấn công cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất nhưng sự nghiệp nghiệp nghệ thuật của Cường Seven không mấy nổi bật.

Cường Seven là ca sĩ, diễn viên được nhiều bạn trẻ biết đến

Thay vào đó, đời tư của Cường Seven lại luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Anh từng có chuyện tình đẹp cùng hot girl Chi Pu. Sau khi chia tay Chi Pu, Cường Seven hẹn hò với "bông hồng lai" Mlee. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu. Mới đây nhất, Cường Seven công khai hẹn hò Vũ Ngọc Anh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012.

Trong khi đó, So Ytiet đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng trong và ngoài nước. So Ytiet (tên thật là Sô Y Tiết, sinh năm 1988). Anh là một YouTuber khá nổi tiếng ở Việt Nam, So Ytiet gây thiện cảm với lối nói chuyện gần gũi, chân thật. Anh cũng tiết lộ làm YouTuber vì mong kiếm được nhiều tiền để xây nhà mới.

So Ytiet là rapper, YouTuber người Việt gây sốt mạng xã hội thế giới vài tháng trở lại đây

Trong các video của anh, cuộc sống vùng nông thôn hiện lên sinh động với cảnh chăn bò, hái lá bên suối, làm các món ăn dân dã... Đặc biệt, clip ghi lại cảnh ngồi đếm số bằng tiếng Anh với chất giọng khá "ngọng nghịu" nhưng biểu cảm hài hước của So Ytiet đã gây sốt mạng xã hội thế giới. Các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Justin Bieber, Snoop Dogg, Chris Brown, Cardi B, Rihanna, Snoop Dogg, Wiz Khalifa,... đã chia sẻ lại video của anh.

