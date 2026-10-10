Cuộc sống 'tiểu tam' Trương Đại Dịch sau 6 năm bị vợ chủ tịch Taobao tố 'giật chồng'

Ngày 8/10, trên trang cá nhân, Trương Đại Dịch đăng ảnh khoe bụng bầu lớn, cho thấy sắp đến ngày sinh. Đây là lần thứ hai cô mang thai, sau lần đầu sinh con gái Kiều Kiều năm 2024.

Trước đó, hồi tháng 5, cô thông báo về việc có tin vui trong một livestream. Cô cho biết thụ thai tự nhiên, không phải bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm như lời đồn.

Theo Sinchew, ở tuổi 37, Trương Đại Dịch hiện chuyển sang kinh doanh mảng Mẹ & Bé. Cô có hôn nhân yên ấm bên doanh nhân kém ba tuổi Liệu Quân Hào. Hai người đăng ký kết hôn năm 2023, tức một năm sau khi nam doanh nhân họ Liệu cầu hôn Trương.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Trương Đại Dịch chủ yếu chia sẻ về vai trò làm mẹ, làm vợ. Một số video, cô khen ngợi chồng là người điềm tĩnh, dịu dàng, chiều chuộng vợ con, giỏi chăm con.

Liệu Quân Hào quê gốc tại Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Gia đình anh làm giàu và xây dựng cơ nghiệp nhờ ngành bất động sản. Cha anh được cho là Liệu Gia Quốc - một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương, đại cổ đông nắm giữ Tập đoàn Xây dựng Quân Hào. Gia đình anh sở hữu chuỗi bất động sản, khách sạn cao cấp Trong một số hình ảnh, video đời thường từng chia sẻ, gara gia đình anh có bộ sưu tập siêu xe đắt giá như McLaren, Mercedes-AMG G-Class (G63)...

Trương Đại Dịch khoe bụng bầu. Ảnh: Weibo

Trương Đại Dịch khoe ảnh bụng bầu bên con gái. Ảnh: Weibo

Trước khi có cuộc sống hôn nhân như hiện tại, Trương Đại Dịch từng nổi danh toàn Trung Quốc về cả sự nghiệp, đời tư. Cô từng được mệnh danh Đệ nhất hot girl thương mại điện tử Trung Quốc, do gặt hái doanh thu ngất ngưởng trên sàn Taobao. Cô cũng từng được đánh giá là người mở đường cho kỷ nguyên kinh tế KOL và bán hàng qua phát sóng trực tiếp livestream tại Trung Quốc.

Năm 2014, Trương Đại Dịch hợp tác với Feng Min - phó chủ tịch Ruhann Holding - thành lập cửa hàng Taobao mang tên "Tủ đồ của Ngô Hoan Hỷ". Chỉ trong năm đầu tiên, cửa hàng đã cán mốc doanh số hơn 100 triệu NDT, đưa cô lọt thẳng vào danh sách Top các cửa hàng thời trang nữ hàng đầu trên Taobao. Vào dịp lễ mua sắm Single's Day (11/11) năm 2016, cửa hàng trở thành gian hàng thời trang nữ đầu tiên trên toàn sàn Taobao đạt doanh số vượt 100 triệu NDT trong một ngày duy nhất.

Ba năm liên tiếp (2017-2019), doanh số gian hàng luôn ở ngưỡng khủng. Thậm chí, trong ngày 11/11/2019, gian hàng cán mốc 340 triệu NDT (48 triệu USD), sở hữu hơn 12,4 triệu người theo dõi và đạt cấp độ uy tín cao nhất của Taobao.

Trương Đại Dịch còn được mệnh danh Người tiên phong trong mô hình Livestream chốt đơn. Tháng 6/2016, trong buổi chốt đơn thử nghiệm livestream kéo dài hai tiếng trên Taobao, Trương Đại Dịch thu hút hơn 7,7 triệu lượt xem và mang về doanh số 20 triệu NDT (~3 triệu USD). Cô là một trong những KOL đầu tiên vận dụng triệt để dữ liệu tương tác của người hâm mộ để dự đoán xu hướng thời trang. Thay vì sản xuất đại trà, cô chia sẻ hình ảnh mẫu thiết kế, thu thập phản hồi, cho đặt hàng trước (pre-order) rồi mới chốt đơn hàng với xưởng sản xuất.

Thành công rực rỡ của cửa hàng Taobao cá nhân đã trở thành "trụ cột" để công ty quản lý MCN của cô - Ruhann Holding - phát triển thần tốc. Nhờ sức hút bán hàng của cô, Ruhann Holding chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) với mã RUHN, biến Trương Đại Dịch trở thành cổ đông lớn (sở hữu 15% cổ phần) và là biểu tượng cho trào lưu số hóa thương mại điện tử Trung Quốc vươn ra thế giới. Năm 2017, doanh số cá nhân của cô được Tạp chí WWD và Forbes so sánh ngang ngửa với mức thu nhập hàng năm của ngôi sao giải trí Mỹ Kim Kardashian. Cô cũng từng đại diện cho giới khởi nghiệp thương mại điện tử trẻ phát biểu tại ngày hội nhà đầu tư của tập đoàn Alibaba.

Tưởng Phàm, vợ (trái) và Trương Đại Dịch (phải). Ảnh: Weibo

Sự nghiệp rực rỡ của Trương Đại Dịch được cho có sự hỗ trợ âm thầm của Tưởng Phàm - nguyên Chủ tịch Tmall và Taobao thuộc Tập đoàn Alibaba. Quan hệ giữa hai người cũng được cho "là một bí ẩn", theo Sohu. Mối quan hệ chỉ được đưa ra ánh sáng vào tháng 4/2020, khi tài khoản Weibo của vợ Tưởng Phàm bất ngờ đăng tải bài viết chỉ đích danh Trương Đại Dịch. Bài viết ngắn ngủi, nội dung: "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, còn tái phạm chiêu trò quyến rũ chồng tôi nữa thì đừng trách tôi không nể mặt. Tử tế thì tự trọng lấy bản thân".

Bài viết ngay lập tức bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc, dù nhanh chóng bị xóa, các từ khóa liên quan trên Weibo bị hạn chế tìm kiếm. Vụ việc vẫn tạo làn sóng tranh cãi dữ dội, với nghi vấn Trương Đại Dịch là "tiểu tam" chen ngang vào gia đình Tưởng Phàm.

Sự việc không dừng lại ở tin đồn tình cảm cá nhân, mà ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của Alibaba, bởi Trương Đại Dịch là cổ đông lớn của Ruhann Holding – MCN đối tác quan trọng hàng đầu của Taobao. Sau scandal, Tưởng Phàm bị giáng chức xuống cấp cố vấn, trong khi Đại Dịch chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận. Công ty Ruhann chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc trên sàn Nasdaq (Mỹ), dẫn đến quyết định hủy niêm yết (rút khỏi sàn chứng khoán Mỹ) vào năm 2021. Doanh số bán hàng giảm sút, chi phí vận hành tăng cao cùng làn sóng phản đối khiến cửa hàng biểu tượng "Tủ đồ của Ngô Hoan Hỷ" trên Taobao chính thức thông báo đóng cửa vào tháng 9/2024.

Trương Đại Dịch được doanh nhân họ Liệu cầu hôn. Ảnh: Weibo

6 năm sau scandal ồn ào, hiện những người trong cuộc đều có cuộc sống riêng kín tiếng. Tưởng Phàm hiện được cho tập trung vực dậy mảng kinh doanh quốc tế của Alibaba và giữ lối sống cực kỳ kín tiếng trước truyền thông. Trong khi đó, vợ anh, không một lần lên tiếng thêm về chuyện tình cảm của chồng.