Cùng đóng phim Việt doanh thu trăm tỷ, hai sao nam này lập kỷ lục chưa từng có

Sau 1 tuần ra mắt, dự án Truy Tìm Long Diên Hương đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành phim thứ 13 làm được điều này trong năm 2025. Siêu phẩm của đạo diễn Dương Minh Chiến mang trở lại yếu tố hành động mãn nhãn, kết hợp cùng yếu tố văn hóa miền biển chân chất, gần gũi. Thành tích ấn tượng của phim cũng đã giúp bộ đôi sao nam Quang Tuấn - Ma Ran Đô thiết lập thành tích chưa từng có.

Truy Tìm Long Diên Hương đạt mốc doanh thu trăm tỷ.

Quang Tuấn và Ma Ran Đô lập thành tích chưa từng có.

Cụ thể, Truy Tìm Long Diên Hương đã giúp Quang Tuấn và Ma Ran Đô cùng có đến 3 dự án phim trăm tỷ trong năm 2025, không tính các vai diễn khách mời. Cả hai cũng là các diễn viên đầu tiên của Việt Nam lập được thành tích trên, khi trước đó con số nhiều nhất chỉ dừng lại ở 2 (mới nhất có Thái Hòa trong năm nay với Địa Đạo và Tử Chiến Trên Không).

Với Quang Tuấn, ngoài Truy Tìm Long Diên Hương thì anh có đóng Quỷ Nhập Tràng và Địa Đạo có doanh thu trăm tỷ. Các vai diễn mà anh đảm nhận đều có tầm quan trọng trong cốt truyện, thậm chí là tuyến chính. Đặc biệt, nhiều khán giả còn trông chờ Quang Tuấn sẽ bứt phá, nâng thành tích từ 3 thành 4 phim trăm tỷ trong cùng năm khi Thiên Đường Máu - phim có anh đóng chính về vấn nạn buôn người được kỳ vọng cao.

Quang Tuấn là sao nam "đắt show" nhất màn ảnh Việt năm nay.

Ma Ran Đô cũng đạt thành tích tương tự với Truy Tìm Long Diên Hương, Tử Chiến Trên Không và Nụ Hôn Bạc Tỷ. Trong 3 dự án, Ma Ran Đô giữ vai nam chính trong 2 phim, cho thấy tiềm năng của ngôi sao 9X này ở năm đầu tiên anh chàng "bén duyên" với điện ảnh. Ngoài ra, Ma Ran Đô còn là nam diễn viên hiếm hoi trong lịch sử có vai nam chính đầu tay trong một dự án phim Tết đạt trăm tỷ.

Ma Ran Đô là tân binh sáng giá nhất màn ảnh Việt năm 2025.

Trong Truy Tìm Long Diên Hương, Quang Tuấn và Ma Ran Đô đóng vai hai anh em Tâm - Tuấn có gốc gác miền biển, với truyền thống gia đình nhiều đời bảo vệ báu vật Long Diên Hương tại đền thờ tổ của làng. Thế nhưng trong một lần túng thiếu, cậu em Tuấn đã lừa anh Tâm của mình để trộm Long Diên Hương, đem bán cho đại ca Cường Liều (Doãn Quốc Đam). Để giành lại Long Diên Hương, Tâm cùng những người bạn hợp sức, dấn thân vào những màn đối đầu nảy lửa.