Công tử hư hỏng "mất đời trai" từ năm 11 tuổi và chiến tích tình trường lẫy lừng

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 00:06 AM (GMT+7)

Quan hệ tình dục từ năm 11 tuổi, hút ma túy năm 16 tuổi – đó chính là quá khứ chẳng mấy tự hào của Josh Brolin.

"Lắm tài nhiều tật" - câu nói này luôn gắn với các ngôi sao hạng A có đời tư tai tiếng sánh ngang sự nổi tiếng. Tuyến bài Những tài tử ăn chơi khét tiếng Hollywood sẽ mang đến cho độc giả những "góc tối" về những thú vui dị biệt của các tay chơi nức tiếng showbiz.

Josh Brolin góp mặt liên tiếp trong 3 siêu phẩm mùa hè năm nay

Mùa hè năm 2018 được trang Quartz gọi là “mùa hè của Josh Brolin” bởi ông góp mặt tới 3 phim với toàn những vai phản diện quan trọng: Thanos trong Avengers: Infinity Wars, Cable trong Deadpool 2 và gã đặc vụ lọc lõi Matt Graver trong Sicario 2. Trong số đó. Avengers: Infinity Wars và Deadpool 2 đã thắng lớn về mặt doanh thu còn Sicario 2 đang rất được trông chờ khi sẽ công chiếu chính thức vào 29.6 năm nay bởi đây là phần tiếp theo của bộ phim Sicario – phim được mệnh danh là một tuyệt phẩm phim hình sự.

Tuy nhiên, để có được vinh quang như ngày hôm nay, Josh Brolin đã từng trải qua một quá khứ nhiều thăng trầm.

Cậu công tử Hollywood hư hỏng

Josh Brolin và cha - tài tử gạo cội James Brolin

Josh Brolin sinh năm 1968 trong một gia đình nhà nòi. Ngay từ khi chưa có vai diễn nào trong sự nghiệp, Josh cũng đã được rất nhiều người biết đến với tư cách là con trai của tài tử gạo cội James Brolin.

Do được cha mẹ nuông chiều quá trớn, Josh Brolin nhanh chóng trở thành một cậu công tử hư hỏng. Ông từng chia sẻ đã bắt đầu quan hệ tình dục từ năm 11 tuổi, đến năm 16 tuổi thì dùng ma túy và lê la cùng một nhóm thanh niên có tên Cito Rats, sau đó cùng nhau sống những tháng năm tuổi trẻ chẳng đáng tự hào với ma túy và trộm cắp.

Josh từng là một cậu bé hư hỏng, nghiện ma túy và trộm cắp vặt

“Trong nhóm, hoặc bạn là con nhà giàu bị bố mẹ bỏ bê, hoặc là con nhà nghèo và cũng bị bố mẹ bỏ bê. Dù giàu hay nghèo thì chúng tôi đều lớn lên theo cùng một cách”, Josh miêu tả về nhóm thanh niên hư hỏng mà ông từng chơi cùng suốt thời tuổi trẻ.

“Tôi dùng ma túy từ năm 16 tuổi và thật may mắn đã không chết vì nó. 19 người bạn lớn lên cùng tôi thời thơ ấu đều đã chết vì ma túy”. Josh Brolin thừa nhận về quá khứ sử dụng ma túy của mình.

17 tuổi, Josh có vai diễn đầu tiên trong đời với bộ phim phiêu lưu The Goonies và nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn cản ông trở thành tên trộm vặt để lấy tiền ăn chơi: “Tôi thường trộm máy radio trong ô tô. Chỉ cần một cái mắc áo là tôi nạy được các chi tiết ra khá dễ dàng. Tôi làm điều đó khá giỏi và đến tận giờ tôi vẫn làm được. Tất cả tiền có được tôi đổ vào mua ma túy và trống. Thời đó là vậy".

19 tuổi, Josh vào tù vì bị cảnh sát bắt khi đang tham gia một cuộc đánh lộn: “Tôi rất say, đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ nối trận đánh nhau đó được bắt đầu như thế nào. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong tù rồi”.

Không bao lâu sau, cú sốc đầu đời đến với Josh khi mẹ ông – người nuông chiều ông nhất qua đời. Lúc này, cậu thanh niên Josh mới chợt nhận ra mình cần phải làm lại cuộc đời. Ông cai nghiện ma túy, tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và xây dựng gia đình.

Josh từng bị chính vợ cũ - Diana Lane tố bạo hành vì nghiện rượu

Tuy nhiên, khi đã cai nghiện và trở thành ngôi sao Hollywood thành công, Josh lại tìm đến rượu và trở thành một tên “bợm rượu” vì thường xuyên say xỉn, gây gổ và thậm chí từng bị vợ cũ là Diana Lane tố bạo hành.

Năm 2013 được Josh Brolin xem là thời điểm tồi tệ nhất. Ngay ngày đầu năm mới, tài tử bị bắt vì say xỉn và đánh nhau trong một quán bar, sau đó bị buộc phải vào trung tâm cai nghiện. Từ đó, Josh đã thề sẽ không động tới một giọt rượu nào cho đến cuối đời. Tuy nhiên, sự hối hận muộn màng này không thể giúp ông cứu vãn được cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm của mình với người vợ cũ.

Ngôi sao “chín muộn” của Hollywood

Josh đóng bộ phim đầu tiên khi 17 tuổi

Dù là con nhà nòi với bố là tài tử nổi tiếng và mẹ là chuyên gia tuyển vai nhưng Josh chỉ thực sự quan tâm đến diễn xuất khi học đến cấp 3. "Tôi vào lớp kịch bởi không còn lựa chọn nào khác. Tôi luôn thích diễn xuất nhưng thu nhập lên xuống của nó quá thiếu ổn định để làm một nghề kiếm sống", Josh từng chia sẻ về lý do ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sau khi có vai diễn quan trọng đầu tiên năm 17 tuổi, Josh liên tiếp tham gia các dự án điện ảnh vào những năm sau đó, tuy nhiên, phong độ trồi sụt thất thường đã từng khiến ông muốn bỏ nghề diễn. Phải đến khi thực sự trưởng thành ở tuổi ngoài 40, Josh mới thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những bộ phim chất lượng như: No Country for Old Men (2007), Grindhouse (2007), Milk (2008) và bắt đầu được giao những vai quan trọng từ đó.

Josh Brolin không có vẻ lãng tử giống các tài tử cùng thời như Tom Cruise hay Brad Pitt, con đường thăng tiến của ông không thuận lợi như Robert Downey Jr. - một "trai hư" làm lại cuộc đời khác ở Hollywood. Năm 2010, phim Jonah Hex có ông đóng chính nhận chỉ trích nặng nề và bị xem là một trong những tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh dở nhất mọi thời đại. Năm 2013, cùng lúc với rắc rối đời tư, Josh Brolin cũng thất bại trong cả ba phim Gangster Squad,Oldboy và Labor Day.

Josh trong tuyệt phẩm hình sự Mỹ - Sicario

Năm 2014, sau khi vượt qua những bê bối về đời tư, Josh mới thực sự thăng hoa trong sự nghiệp. Ông tham gia vào hàng loạt các bộ phim quan trọng và được đánh giá cao như: Inherent Vice, Sicario, Everest, Hail, Caesar...

Tên tuổi Josh Brolin được nhiều fan Marvel chú ý từ năm 2014 khi ông ký hợp đồng đóng vai ác nhân Thanos. Sau khi góp mặt chớp nhoáng trong Guardians of the galaxy (2014) và Avengers: Age of Ultron (2015), Thanos của Brolin thực sự trở thành tâm điểm của làng phim với vai trò quan trọng trong Avengers: Infinity War. Với chiếc găng tay Vô cực quyền năng, Thanos trở thành đối thủ nguy hiểm nhất nhóm Avengers từng đối mặt trên màn ảnh.

Sự nghiệp diễn xuất của Josh trải qua nhiều thăng trầm

Không lâu sau đó, ông tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi lột xác vào vai phản diện Cable trong Deadpool 2. Nhiều người từng thắc mắc tại sao hai xưởng phim đối địch Marvel của Disney và 20th Century Fox lại chịu hòa hiệp để một nam diễn viên cùng đóng trong tác phẩm cạnh tranh nhau trên bảng xếp hạng doanh thu của mình, trong khi ngoài kia còn biết bao nhiêu nam diễn viên khác xếp hàng để được vào vai Thanos hay Cable.

Câu trả lời mà đạo diễn Deadpool 2 và chủ tịch hãng Marvel đưa ra giống nhau, đó là vì Josh Brolin quá hoàn hảo với vai diễn của mình, đến mức họ không thể trao vai đó cho bất cứ ai khác.

Josh hạnh phúc bên người vợ hai - Cathryn Boyd

Ở tuổi 50, Josh Brolin đang có những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Ông đang sống hạnh phúc với người vợ thứ 2 là cựu trợ lý Cathryn Boyd. Tài tử cũng sẽ tái xuất trong Avengers 4 - bom tấn được kỳ vọng hàng đầu năm sau, đồng thời thủ vai Cable ba lần nữa theo hợp đồng đã ký. Không dừng lại ở các phim hình sự hay siêu anh hùng, Brolin đang lên kế hoạch thực hiện một chương trình truyền hình dựa trên những trải nghiệm cá nhân về việc làm ngôi sao cũng như những sai lầm trong sự nghiệp.