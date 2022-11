"Công chúa" ngây thơ không ngại trút xiêm y trên màn ảnh gợi cảm ở tuổi 40

Ở tuổi 40, minh tinh đình đám vẫn chứng tỏ được sức hút của mình nhờ vẻ đẹp gợi cảm, sang chảnh.

Ngày 12/11 là sinh nhật tuổi 40 của minh tinh Anne Hathaway. Trên mạng xã hội, nhiều fanpage, hội nhóm phim điện ảnh đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên 8X. Anne Hathaway được khán giả biết đến với vai diễn công chúa Mia Thermopolis của xứ Genovia trong phim The Princess Diaries do Walt Disney sản xuất. Từ đó, biệt danh "công chúa" gắn liền với tên tuổi người đẹp cho đến nay.

Trên trang Instagram cá nhân, Anne Hathaway nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến từ khán giả khắp nơi trên thế giới. Ở tuổi 40, nữ diễn viên sinh năm 1982 được khen trẻ trung, gợi cảm và ngày càng quyến rũ hơn. Bên cạnh những lời chúc mừng người đẹp 8X bước sang tuổi mới, nhiều fan còn tổng hợp lại những bộ phim làm nên tên tuổi của cô. Trong đó, có nhiều tác phẩm có cảnh táo bạo.

Sau thành công của The Princess Diaries (2001), Anne không muốn bị "đóng đinh" trong những vai diễn hiền lành, một màu. Thay vào đó, cô bắt đầu nhận những vai diễn "người lớn". Năm 2005, Anne Hathaway đóng vai chính trong phim điện ảnh Havoc (2005). Đây là bộ phim đầu tiên Hathaway khoả thân trên màn ảnh. Thời điểm đó, cô mới 23 tuổi.

Trong phim, Anne Hathaway có vài cảnh khoả thân và giường chiếu nóng bỏng. Nói về cảnh nhạy cảm trong phim, người đẹp 8X cho biết, đó là những cảnh quay nghệ thuật cần thiết và phù hợp với mạch phim. Nữ diễn viên khẳng định, cảnh nóng của cô trong Havoc không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức đồng thời cũng không phản cảm như nhiều người nghĩ.

Thời điểm năm 2005, Havoc không được phát hành tại các rạp ở Mỹ do giới phê bình chỉ trích nội dung phim khá gay gắt. Ngược lại, phim được phát hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau Havoc, Anne tiếp tục đóng các vai diễn người lớn hơn trong Brokeback Mountain (2005), The Devil Wears Prada (2006), Rachel Getting Married (2008). Hathaway ngày càng chứng tỏ được diễn xuất khi liên tiếp đóng vai chính trong các bộ phim lãng mạn thành công về mặt thương mại như Bride Wars (2009), Valentine’s Day (2010), Love & Other Drugs (2010), Alice in Wonderland (2010).

Đặc biệt, trong phim Love & Other Drugs, Anne Hathaway đã có vô số cảnh giường chiếu táo bạo với Jake Gyllenhaal. Người đẹp từng chia sẻ, vai diễn này khiến cô cảm thấy không hề thoải mái vì phải quay quá nhiều cảnh nhạy cảm.

Ngoài cảnh nóng, Anne không ngại quay cảnh khoả thân hay bán nude trước ống kính. Để chuẩn bị cho những cảnh khoả thân, Anne dành thời gian xem phim của đàn chị nổi tiếng như Kate Winslet và Penélope Cruz. Theo Anne, cảnh nude của hai đàn chị được quay rất đẹp mắt, sang mà không hề phản cảm. Nhờ vai diễn này, Anne Hathaway đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài kịch - nhạc kịch tại lễ trao giải Satellite Awards 2010.

Năm 2012, Anne Hathaway đóng vai Catwoman trong The Dark Knight Rises - bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm 2012 với doanh thủ 1,085 tỷ USD. Cùng năm đó, cô nhận được vô số lời khen khi đóng vai Fantine - cô gái điếm chết vì bệnh lao trong Les Misérables. Sự hết mình vì vai diễn giúp cô nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Academy Award, Golden Globe, Screen Actors Guild và BAFTA Award.

Năm 2015, Anne Hathaway được xếp hạng trong số những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Từ năm 2017, cô nằm trong danh sách những nữ diễn viên có doanh thu cao nhất của thế kỷ 21. Trước đó, năm 2009, minh tinh người Mỹ cũng lọt vào danh sách 100 Người nổi tiếng của Forbes. Bên cạnh sự nghiệp, nhan sắc rực rỡ của Anne được nhiều tờ tạp chí vinh danh và thường lọt vào top những những phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do FHM, People, Maxim, Empire và Entertainment Weekly bình chọn.

Ở tuổi 40, nữ diễn viên được khen trông ngày càng trẻ trung và quyến rũ hơn. Trong khi nhiều minh tinh Hollywood sử dụng nhiều biện pháp can thiệp vào nhan sắc như tiêm botox, Anne đã từ chối phương pháp làm đẹp này. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết, cô cảm thấy hài lòng với nhan sắc và làn da của mình.

Về đời tư, Anne kết hôn với nam diễn viên kiêm doanh nhân Adam Shulman và có hai con trai.

