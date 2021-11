Công an Đông "Phố trong làng" bật mí về bà xã là MC nổi tiếng có nụ cười "đẹp nhất VTV"

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 10:34 AM (GMT+7)

Trong tập 6 của "Phố trong làng", người vợ ngoài đời của nam diễn viên thủ vai Công an Đông đã xuất hiện theo cách đặc biệt.

"Phố trong làng" đang hút lượng rating truyền hình lẫn tương tác cao trên mạng xã hội khi khai thác cuộc sống của những chiến sĩ trẻ rời phố về làng làm Công an xã. Bên cạnh Thượng úy Nam (Anh Tuấn) thì nhân vật Công an Đông do nam diễn viên trẻ Phùng Đức Hiểu thủ vai cũng gây chú ý không kém.

Đông - Công an xã Tân Xuân

Đông là chiến sĩ trẻ quyết định bỏ phố về làng làm Công an xã vì muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Điển trai, vui tính lại là con một trong gia đình giàu có nhưng ở tuổi 27, Đông vẫn độc thân. Bị bố mẹ giục cưới, anh luôn tìm cách từ chối vì muốn tự mình lựa chọn hạnh phúc. Trong khi đó, ở ngoài đời, nam diễn viên thủ vai Đông - Đức Hiếu đã yên bề gia thất ở tuổi 29.

Trong tập 6 của "Phố trong làng", người vợ ngoài đời của nam diễn viên xuất hiện theo cách đặc biệt. Theo đó, trong loạt ảnh các cô gái được gia đình mai mối cho Đông có một người được bố mẹ anh rất ưng ý, khen xinh xắn nết na. Hình ảnh cô gái này thực chất chính là vợ của diễn viên Đức Hiếu ngoài đời - MC Thùy Linh.

Cô của Đông giới thiệu người yêu cho anh

Cô gái trong ảnh được cô Đông làm mối cho anh là MC Thùy Linh - vợ của nam diễn viên ngoài đời

Trước đó, khi Đức Hiếu chia sẻ trích đoạn tập 4 của phim với nội dung nhân vật Đông trúng tiếng sét ái tình với cô bán quạt, MC Thùy Linh đã có bình luận vô cùng hài hước dưới bài đăng của chồng: "Đi mua quạt lâu thế mãi chưa thấy về nhà là sao nhỉ?". Màn tương tác dễ thương khiến cư dân mạng thích thú.

Thùy Linh là MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình của VTV như: "Nghệ sĩ tháng", "Tạp chí âm nhạc", "Bài hát yêu thích", "Muôn màu showbiz"...

Thùy Linh dẫn dắt các chương trình lớn

Nụ cười tươi tắn thường trực trên môi, lối dẫn duyên dáng, nhan sắc hiền dịu, Thùy Linh được khán giả yêu mến gọi bằng biệt danh "MC có nụ cười đẹp nhất VTV". Ngoài dẫn chương trình, Thùy Linh còn được biết đến với vai trò diễn viên. Cô từng nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại lễ trao giải Cánh diều Vàng 2014 với vai Tráng Ly trong "Và anh sẽ trở lại".

Ở tuổi 34, nửa kia của anh Công an xã “Phố trong làng” chuộng phong cách nữ tính, kín đáo.

Cô gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ

Vốn kín tiếng về đời tư nên thông tin Thùy Linh lên xe hoa cùng ông xã kém 5 tuổi vào năm 2020 gây chú ý. Hôn lễ của cô có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ miền Bắc cùng đồng nghiệp là MC VTV. Chia sẻ về người bạn đời, nữ MC từng viết: "Anh ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi khi tôi đã qua thời điểm "sốt ruột", mong có một anh người yêu. Thời điểm ấy, 3 năm tôi không yêu ai, nói điều này nhiều người không tin. Tôi có tìm hiểu một vài người nhưng không tìm thấy sự rung động nhiều về cảm xúc và tin tưởng."

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2020

Trong khi đó, Đức Hiếu cũng hết lời khen vợ. Anh nhận xét, bà xã rất dịu dàng, thông minh, nếu đã làm gì là tập trung hết mình. Chính nam diễn viên cũng phải nể phục vợ vì độ tập trung và phải học tập theo đức tính này. Sau khi về chung nhà, sự nghiệp của Đức Hiếu khởi sắc hơn và liên tục góp mặt trong các phim hot của VTV. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhờ lợi thế về ngoại hình, khả năng diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả.

Đời thường ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ

Yêu và cưới lại đúng vào thời điểm dịch Covid-19 nên cặp vợ chồng trẻ cũng có thời gian ở nhà cùng nhau nhiều hơn. "Chúng tôi cùng đi chợ nấu cơm, cùng bàn luận những vấn đề nổi cộm trong xã hội, cùng nhau về nội ngoại thăm mọi người, cùng nhau chia sẻ về công việc và góp ý cho nhau ổn hơn", Đức Hiếu chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Thùy Linh - Đức Hiếu thường chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ, dành những lời ngọt ngào cho đối phương. Họ cũng có sở thích du lịch khám phá mỗi khi có thời gian rảnh.

Khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào của cặp “vợ chồng son” thường ngày

"Phố trong làng" phát sóng 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

