Trưởng Công an xã bị gái quê ráo riết theo đuổi, mang cả giường đến tặng và kết phim bật cười

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 15:49 PM (GMT+7)

Tình tiết mới lên sóng của phim truyền hình "Phố trong làng" khiến khán giả thích thú.

"Phố trong làng" vừa lên sóng trên VTV đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả khi kể về cuộc sống của những chiến sĩ trẻ rời phố về làng làm công an xã. Tại đây, ngoài cuộc chiến chống lại tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn thì tình yêu của những người trẻ cũng hiện lên đầy sinh động và đẹp đẽ.

Nam chuyển công tác về xã Tân Xuân

Ở những diễn biến đầu tiên, Nam (Anh Tuấn) đã chính thức về làm Trưởng Công an xã Tân Xuân - một địa bàn phức tạp. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Nam và Hoàng (Duy Khánh) đã nhận được tin báo từ Hoài (Trần Vân) vì vụ ẩu đả giữa cô và một nam thanh niên ở quán của tú bà Mây (Thu Huyền). Với cách làm việc công tâm cùng thái độ kiên quyết, Nam nhanh chóng ghi điểm trong mắt Hoài - cô gái xinh đẹp, có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán.

Hoài tự tin sẽ tán đổ Nam

Trúng tiếng sét ái tình với Trưởng Công an xã, Hoài tìm mọi cách để tán tỉnh anh trong tập 5 của phim. Hết mua đồ ăn sáng, cô chở hẳn 1 chiếc giường đến tận trụ sở Công an xã để tặng Nam vì lo anh mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết tin Hoài đến Nam lúng túng không biết xử lý thế nào nên đã phải tránh mặt đi chỗ khác, nhờ 2 cấp dưới của mình là Đông (Đức Hiếu) và Hoàng (Duy Khánh) từ chối nhận quà và "đuổi khéo" Hoài. Thế nhưng với tính quyết đoán và có phần "tưng tửng" của mình, Hoài nhất định muốn Nam phải nhận giường mình tặng và ngồi lỳ ở trụ sở chờ Nam về. Tuy nhiên, vì đợi quá lâu, Hoài đã chịu đi về nhưng vẫn hẹn sẽ quay lại ngay để lắp giường.

Hoài mang giường đến tặng Nam

Nam phải trốn để tránh gặp Hoài

Tình tiết "dở khóc dở cười" này khiến khán giả vô cùng thích thú. Hầu hết ai cũng yêu nét diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của Trần Vân trong vai "gái quê". Đáng chú ý, nỗi khổ của Nam khi bị Hoài theo đuổi, tán tỉnh cũng nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả. Vốn là một Trưởng Công an xã quyền lực, tài giỏi và mạnh mẽ, thế nhưng, đứng trước hành động tán tỉnh quyết liệt từ "gái xinh", Nam cũng phải "run sợ". Anh trốn đi chỗ khác, thậm chí còn nơm nớp lo lắng Hoài sẽ tiếp tục tìm mình. "Anh Công an chưa được học cách phải xử lý thế nào trong tình huống này", "Vừa thương vừa buồn cười quá", "Tại anh Công an đẹp trai quá đấy ạ", "Vừa chia tay người yêu xong đã bị gái xinh tán tỉnh rồi", "Công an xã trong phim dễ gần, dễ thương", "Diễn viên diễn đạt quá"... bình luận của khán giả trên fanpage VTV Giải Trí.

Tuy nhiên, cũng có nhiều dân mạng thắc mắc và cho rằng tình tiết trên phim khác xa so với thực tế, vì đó là trụ sở Công an, không phải là nơi để "tán tỉnh" hay tặng quà. Bên cạnh đó, cách ăn nói và hành động của nhân vật nữ lại rất xuồng xã và cộc lốc. "Ôi cái đoạn này chẳng đúng thực tế", "Ngoài đời mà ăn nói với hành động như vậy họ lại phạt cho", "Trong phim thôi, chứ ngoài đời ai lại làm như vậy",... là những ý kiến khác.

Nam bắt đầu có tình cảm với cô y tá xã

Bên cạnh Hoài, tại xã Tân Xuân, Nam cũng quen được Ngọc (Ngọc Anh). Cô y tá có tính cách trái ngược Hoài, sống nội tâm và chín chắn hơn. Nam tỏ ra rất quan tâm Ngọc, anh còn lái xe chở cô về nhà và tìm hiểu về tình hình gia đình cô.

Trước đó khi về nhận chức Trưởng Công an xã Tân Xuân, Nam cũng có người yêu và cả hai còn dự định sẽ kết hôn. Tuy nhiên, trong một lần đến nhà tìm cô, Nam tình cờ phát hiện bạn gái đã quay lại với người yêu cũ, cả hai xảy ra cãi vã và quyết định chia tay nhau.

Sau khi nghe tin anh chuyển về xã làm việc, cô người yêu đã "trở mặt"

“Phố trong làng” xoay quanh cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân – một vùng nông thôn nhỏ đang đối diện với nhiều vấn đề về hiện đại hóa xã hội. Làng quê yên bình ngày nào bỗng trở nên phức tạp, nhiều tệ nạn, cờ bạc, đàn đúm… Đúng thời điểm này, Nam - một chiến sỹ Công an chính quy, được cử về giữ vị trí Trưởng Công an xã Tân Xuân.

Nam sẽ ứng biến thế nào với tình yêu của Hoài và các mối quan hệ công việc, tình cảm khác, hãy đón xem những diễn biến tiếp theo của "Phố trong làng" phát sóng 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

