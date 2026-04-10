Con trai Choi Jin Sil thay bố mẹ đưa em gái vào lễ đường

Theo Nate, Choi Hwan Hee sẽ tham dự đám cưới của em gái với vai trò đại diện nhà gái. Anh cũng thay bố đẻ, dắt tay em gái trao cho em rể. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 5 tại một khách sạn ở Seoul.

Trên trang cá nhân, Choi Jun Hee đăng ảnh anh trai cô, Choi Hwan Hee, đang thử bộ vest và viết: "Đi thử vest cho bố mẹ cô dâu và chú rể".

Choi Hwan Hee thử lễ phục cho ngày cưới em gái. Ảnh: Instagram

Trước đó, khi chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho đám cưới, Choi Jun Hee tiết lộ món quà anh trai dành tặng mình: "Một trong những điều tuyệt vời nhất khi có anh trai làm về âm nhạc là anh ấy biên tập tất cả 6 bản nhạc nền cho đám cưới của tôi chỉ trong 50 phút".

Sát ngày cưới, Choi Jun Hee cũng chia sẻ loạt ảnh tiệc độc thân. Cô mặc váy cưới, chụp hình, ăn tiệc nhẹ cùng các bạn gái, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Choi Jun Hee trong tiệc độc thân. Ảnh: Instagram

Hồi đầu năm, Choi Jun Hee thông báo cưới. Cô viết trên trang cá nhân: "Tôi sắp kết hôn. Đối với tôi, 'gia đình' chưa bao giờ là một từ dễ dàng. Sau một tuổi thơ u ám, tôi tự hứa một ngày nào đó sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc riêng. Giờ đây, tôi xuất hiện không phải với tư cách là con gái của ai đó mà là một người vợ, là người tạo dựng một gia đình mới chỉ thuộc về mình. Tôi muốn sống một cuộc sống mạnh mẽ và ấm áp hơn".

Chồng sắp cưới của Choi Jun Hee không làm việc trong lĩnh vực giải trí, hơn cô 11 tuổi. Cả hai đã hẹn hò được 5 năm.

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil, được truyền thông địa phương giới thiệu là "một nhân vật thu hút công chúng trẻ tại Hàn Quốc" vì xuất thân trong gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Choi Jun Hee từng trải qua nhiều biến động và trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Dù vậy, cô dần trưởng thành và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Hiện Choi Jun Hee hoạt động chủ yếu với vai trò influencer và người sáng tạo nội dung về thời trang, làm đẹp, cuộc sống thường ngày. Phong cách giao tiếp thẳng thắn giúp cô thu hút lượng lớn người hâm mộ trẻ. Ngoài hoạt động mạng xã hội, cô cũng thử sức trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Nhiều thương hiệu đã hợp tác với cô nhờ sức ảnh hưởng trên nền tảng trực tuyến.

Mẹ Choi Jun Hee là diễn viên Choi Jin Sil, ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma... Cô từng được mệnh danh là diễn viên quốc dân thập niên 1990-2000.

Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min nhưng bị chồng bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Cặp sao ly hôn sau 4 năm chung sống. Năm 2008, cô qua đời do tự tử. Không lâu sau, em trai và quản lý của Jin Sil cũng tự kết liễu cuộc đời. Năm 2012, chồng cũ của cô cũng qua đời.