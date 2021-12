Cô gái Việt 18 tuổi được nhắc tới nhiều nhất tại AFF Cup gây bất ngờ khi làm giám khảo

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 17:09 PM (GMT+7)

Rapper Pháo - một Gen Z "chính hiệu" quyết định trở thành giám khảo tạo nên hứng thú cho người thi.

Rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) trở thành sao nữ 18 tuổi được nhắc tới nhiều nhất sau mỗi lần cầu thủ Việt Nam nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại giải AFF Cup. Một phần ca khúc Hai Phút Hơn của Pháo được ban tổ chức bật lên khiến khán giả trên sân vận động lẫn người hâm mộ trên truyền hình đều cảm thích phấn khích.

Rapper Pháo 18 tuổi

Khẳng định tài năng và năng lực chuyên môn vững chắc qua bề dày thành tích từ Á quân cuộc thi King of Rap, cùng bản hit đình đám Hai Phút Hơn gây bão thị trường quốc tế, Pháo còn gây bất ngờ hơn khi được chọn là một trong những giám khảo trẻ tuổi nhất cho hạng mục Rap Master 2021 trong cuộc thi TikTok Master 2021 - The Next Star Gen.

Lý do khiến Pháo - một Gen Z "chính hiệu" quyết định trở thành giám khảo cuộc thi này đến từ chính các hoạt động trên nền tảng của cô nàng. Khi nói về Top thí sinh ấn tượng, Pháo hào hứng kể: "Pháo thấy mình không chỉ là một giám khảo đơn thuần mà là khán giả đang hoà mình vào câu chuyện của các bạn. Pháo rất ấn tượng với bạn Thảo Sương, những bản rap viral được bạn thể hiện thực sự rất khác và thu hút. Còn cả bạn Linh Nguyễn, Kenji, Pháp Kiều đều là những bạn có cá tính âm nhạc mạnh mẽ, khả năng gieo vần khá chuyên nghiệp và mọi người đã tiến bộ rất nhanh".

Một số thí sinh xuất sắc tại cuộc thi

Trong Vòng tăng tốc, Pháo sẽ cùng bộ ba giám khảo Erik, Quang Đăng và BB Trần hỗ trợ các thí sinh - trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và theo dõi quá trình luyện tập của các thí sinh trong hạng mục của mình để tìm ra những cái tên sáng giá trong mỗi hạng mục.

Kết quả Top 4 xuất sắc nhất của từng hạng mục sẽ được công bố vào đêm Gala trao giải được phát sóng LIVE trên TikTok ngày 25/12/2021. Các quán quân của TikTok Master 2021 ngoài nhận được các giải thưởng giá trị sẽ có thêm cơ hội tham gia thử vai trong dự án phim Tết TikTok 2022.

