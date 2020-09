“Cô gái mồ côi Cần Thơ đổi đời nhờ cảnh nóng” cạnh tranh loạt sao đình đám Hollywood

Vũ trụ siêu anh hùng Marvel liệu có gọi tên cô gái mồ côi miền Tây?

Mới đây, trang Screenland công bố danh sách những ứng cử viên sáng giá cho vai nữ siêu anh hùng Cindy Moon trong series truyền hình “Silk” của Marvel. Bên cạnh những tên tuổi đình đám của màn ảnh châu Á và Hollywood như Suzy Bae, Park So Dam, Tiffany Espenson, Arden Cho, là sự xuất hiện của Lana Condor (tên Việt là Trần Đồng Lan).

Trong nguyên tác, Cindy Moon là một sinh viên trẻ người Mỹ gốc Hàn, bị cắn bởi chính con nhện phóng xạ đã mang lại cho Người Nhện sức mạnh của mình. Nhưng thay vì trở thành một siêu anh hùng hạng A và ngay lập tức bắt đầu sát cánh cùng Avengers, cô dành vài năm tiếp theo đi theo nhân vật Ezekiel Sims, người huấn luyện và bảo vệ cô khỏi kẻ phản diện Morlun và gia đình ma cà rồng của hắn. Với sức mạnh tương tự như Người Nhện, Cindy Moon lấy khoác lên mình chiếc áo nữ siêu anh hùng "Silk" và cùng Peter Parker chống lại những tên tội phạm.

Lana Condor không phải là cái tên xa lạ với khán giả Hollywood khi góp mặt trong nhiều bộ phim bom tấn “làm mưa làm gió” xứ cờ hoa như “X-Men: Apocalypse”, “Patriots Day”, “Alita: Battle angel”, “Deadly class”, và đặc biệt là hai phim điện ảnh của Netflix “To All the Boys I’ve Loved Before” và “To All the Boys: P.S. I Still Love You” mới ra mắt vào đầu năm nay.

Tạp chí danh tiếng Vogue đã gọi sao nữ gốc Việt là “con cưng” mới của màn ảnh Mỹ khi cô thể hiện quá xuất sắc nhân vật Lara Jean trong hai phần của series “To All the Boys”. Vogue cho biết sau thành công vượt sức tưởng tượng của phần 1, cái tên Lana Condor chính thức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Ngôi sao sinh năm 1997 trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả tuổi teen. Tác phẩm do Đồng Lan đóng chính được yêu thích đến nỗi những trang phục cô mặc trong phim được rất nhiều nữ sinh săn đón và bắt chước theo. Trong phim, Lana Condor và bạn diễn Noah Centineo kết hợp khá ăn ý, đặc biệt là cảnh tắm chung nóng bỏng, táo bạo khiến người xem đỏ mặt đã tạo thành cơn sốt trên màn ảnh một thời gian khá dài.

Nếu ở Mỹ, Lana Condor là nữ diễn viên tài năng được nhiều người biết đến, thì ở Việt Nam, đơn giản cô chỉ là Trần Đồng Lan - một cô gái hương đồng gió nội của miền đất Cần Thơ.

Đồng Lan sinh năm 1997, bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, sau đó được cặp vợ chồng người Mỹ Bob Condor và Mary Haubold nhận nuôi lúc 4 tháng tuổi. Cô bé lớn lên trong sự bao bọc của gia đình mới, có bảo mẫu riêng người Việt Nam, và được theo học các trường nghệ thuật danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Nữ diễn viên 9X luôn nói về việc được nhận nuôi như một điều may mắn của cuộc đời.

Phát biểu trên tạp chí Elle Canada, Đồng Lan cho biết không bao giờ chối bỏ nguồn gốc của mình. Bố mẹ nuôi của cô cũng thường xuyên mặc đồ truyền thống Việt Nam trong ngày di sản ở trường và muốn cô tập ăn những món đặc sản quê hương để nhớ về nguồn cội.

Sở hữu vẻ đẹp đậm nét Á Châu cùng lối diễn xuất đa dạng chính là thế mạnh của cô gái gốc Việt có chiều cao khiêm tốn 1m57. Bằng tài năng của mình, mỹ nhân 9X đang dần khẳng định bản thân tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nơi chưa dành nhiều ưu ái cho các gương mặt châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Bên cạnh khả năng diễn xuất đáng nể, cô nàng sinh năm 1997 còn sở hữu hình thể nóng bỏng với vòng 1 đầy đặn cùng gương mặt xinh xắn rạng rỡ, và là "khách quen" thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng ở Mỹ như People, Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Teen Vogue...

Năm 2019, khi lần đầu trở về Việt Nam thăm lại quê hương Cần Thơ, Đồng Lan đã chia sẻ những kỷ niệm thú vị xung quanh chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng cùng cha nuôi Bob Condor và em trai Arthur Condor (cũng được nhận nuôi từ Việt Nam). Ngôi sao 23 tuổi tỏ ra thích thú khi được ngồi thuyền, ngắm nhìn những hoạt động buôn bán sôi nổi trên sông đồng thời ấn tượng với trước sự niềm nở, thân thiện của người dân địa phương. Ba cha con cũng được dịp thưởng thức món bánh mì, nếm thử dứa cùng một vài loại trái cây đặc trưng khác.

Nói về chuyến đi của mình, Trần Đồng Lan bộc bạch: “Đó là một ngày tuyệt vời, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên những con người tôi đã gặp, những thứ tôi đã trải nghiệm và cả vẻ đẹp của nơi này. Tôi cùng với em trai, người cũng được nhận nuôi tại đây, đã có một hành trình thật đặc biệt. Đó quả là một chuyến đi đáng nhớ. Cha mẹ tôi luôn muốn hai con có thể chiêm ngưỡng được những nét đẹp văn hóa cũng như khám phá vẻ đẹp bất tận ở nơi chúng tôi chào đời”.

