Cô bồ của cầu thủ lương 3 tỷ/tuần bị chỉ trích vì "mặc phóng khoáng" tại Cannes

Thảm đỏ LHP Cannes năm nay chứng kiến nhiều người đẹp khoe cơ thể quá lố, bị vấp phải chỉ trích. Bên cạnh đó, người đẹp chọn mốt gợi cảm vừa phải, khoe được đường cong cơ thể nhưng không phản cảm nhận về nhiều lời khen ngợi.

Trong buổi công chiếu phim Asteroid City, người mẫu Cindy Kimberly – bạn gái của tiền vệ Dele Alli – gây sốc với bộ váy “mặc như không”. Chàng cầu thủ nhận mức lương tới 100.000 bảng Anh (khoảng 3 tỷ đồng)/tuần có cô bồ nóng bỏng. Tuy nhiên bộ trang phục lần này của cô nàng đã vấp phải không ít chỉ trích. Chất liệu xuyên thấu cùng với việc không sử dụng miếng dán ngực khiến cô “mặc như không” trên thảm đỏ Cannes.

Cũng trong buổi công chiếu bộ phim này, một người mẫu khác là Leila Depina cũng khiến nhiều người khó chịu vì chiếc váy lưới xuyên thấu, phần ngực váy còn không có thêm vật liệu che chắn điểm nhạy cảm. Chính vì vậy gần như vòng một của cô lộ rõ trước ống kính. Báo chí Hollywood phải cảnh báo “hình ảnh có một phần ảnh khỏa thân” khi chú thích về bức hình của Leila Depina.

Một nàng WAGs nổi tiếng là Bruna Biancardi - bạn gái của cầu thủ Neymar – thu hút chú ý tại Cannes với bộ đầm khoe bụng bầu. Cô là chân dài nổi tiếng sinh năm 1994, tham dự buổi công chiếu phim Killers of the Flower Moon tại Cannes vào ngày 20/5. Bruna đang mang thai con đầu lòng với Neymar. Hai người công khai hẹn hò từ năm 2021, từng một lần chia tay, sau đó hàn gắn đến hiện tại. Trước đó siêu sao của PSG có một con trai 11 tuổi với bạn gái cũ.

Chân dài Irina Shayk – tình cũ của Cristiano Ronaldo – liên tục trở thành tâm điểm trên thảm đỏ Cannes năm nay bởi những trang phục khoe cơ thể. Khi là chiếc đầm xuyên thấu lộ nội y, lúc là một thiết kế sexy khác, giúp tôn body săn chắc của nữ người mẫu. Irina có một con gái chung với tài tử nổi tiếng Bradley Cooper.

Sốc không kém các nàng WAGs là Julia Fox với mốt mặc bra trong suốt. Trong buổi tiệc phim The Idol, cô cũng bị chỉ trích bởi một thiết kế xuyên thấu khác. Bộ váy nhựa bị ví như rèm phòng tắm, để lộ trọn vẹn vòng một của người mặc. Julia Fox được liệt vào danh sách những sao nữ mặc hở bạo tại Cannes năm nay.

Nữ hoàng nội y của Thái Lan Chompoo Araya bị chê vì trang phục xuyên thấu lòe loẹt trong buổi công chiếu phim Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Một người đẹp khác của showbiz Thái là nữ diễn viên kiêm người mẫu Praya Lundberg chọn chiếc váy bó sát cơ thể với thiết kế xuyên thấu ở hai bên. Cô cũng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích của khán giả quê nhà.

Nữ diễn viên người Đức Lilly Krug bị nhận xét chọn một chiếc váy “dễ hớ hênh và chưa sang trọng”.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-bo-cua-cau-thu-luong-3-ty-tuan-bi-chi-trich-vi-34-mac-phong-khoang...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-bo-cua-cau-thu-luong-3-ty-tuan-bi-chi-trich-vi-34-mac-phong-khoang-34-tai-cannes-a609430.html