Loạt con số gây "choáng" về linh hồn của "Quá nhanh quá nguy hiểm"

Vai diễn Dominic Toretto của Vin Diesel – linh hồn của loạt Fast & Furious – đã giúp định hình thương hiệu và đưa nam diễn viên trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất ở Hollywood.

Sinh năm 1967, Vin Diesel (tên thật là Mark Sinclair) không hề một bước đến danh vọng như nhiều người tưởng tượng. Cái tên “Vin Diesel” được chọn khi Mark còn là một thiếu niên làm nhân viên bảo vệ tại một hộp đêm. “Vin” bắt nguồn từ họ mẹ “Vincent”, trong khi “Diesel” là biệt danh do bạn bè đặt cho nhờ tinh thần thép và tính cách nhiệt huyết của anh.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood từ năm 1990, nhưng nam diễn viên khó đảm bảo công việc ổn định và chỉ nhận được những vai nhỏ trong một số bộ phim kinh phí thấp. Vừa tìm việc đóng phim, anh vừa bắt tay vào viết kịch bản, đạo diễn. Phim đầu tay của Vin Diesel Multi-Facial do anh viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất và đóng vai chính có kinh phí vỏn vẹn chỉ 3.000 USD.

Diesel đã lấy những khó khăn ban đầu của mình làm động lực để tiếp tục mài giũa kỹ năng và xây dựng sự nghiệp. Anh viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim độc lập Strays được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance năm 1997. Bộ phim giúp anh trở thành một tài năng trẻ ở Hollywood và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Sau dự án này, anh có một vai phụ trong bom tấn Saving Private Ryan của Steven Spielberg năm 1998. Tuy nhiên, phải đến vai diễn đột phá trong The Fast and the Furious năm 2001, Diesel mới chính thức trở thành một ngôi sao quốc tế.

Ngôi sao hành động với thương hiệu phim tỷ đô

Lọt top 10 các diễn viên có vai chính “hái ra tiền” của Hollywood, tổng doanh thu toàn cầu của các phim mà Vin Diesel tham gia lên tới 10 tỷ đô la. Trong đó, thành công của loạt Fast & Furious đóng vai trò không nhỏ. Thương hiệu phim đua xe đình đám từ khi ra mắt đã thu về hơn 6 tỷ đô, với Vin Diesel góp mặt trong 8/11 tác phẩm.

Vin Diesel nhanh chóng chứng minh khả năng kiếm tiền cho nhà sản xuất. Sở hữu thể chất vạm vỡ, giọng nói trầm nam tính, lối sống thể thao và sự tận tụy sẵn sàng đóng các cảnh nguy hiểm, anh thường được "chọn mặt gửi vàng" cho các vai chính hành động.

Loạt The Chronicles of Riddick mà anh tham gia có tổng doanh số bán vé toàn cầu trên 255 triệu USD. Series hành động xXx với Vin Diesel vào vai Xander Cage cũng có thành tích ấn tượng gần 700 triệu đô. Vào năm 2015, bộ phim Furious 7 cùng Diesel lập kỷ lục phòng vé khi thu về hơn 1,5 tỷ đô la trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong loạt phim vào thời điểm đó. Ngoài ra, anh còn được biết đến với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Groot trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Vin Diesel đam mê tất cả các khía cạnh của quá trình làm phim và thường đảm nhận nhiều vai trò trong một dự án. Trên thực tế, anh là nhà sản xuất cho một số bộ phim mình đóng, bao gồm cả loạt phim Fast & Furious và thường tham gia vào quá trình viết kịch bản, chỉ đạo diễn xuất.

Kể từ phần đầu của Fast & Furious, Vin Diesel đã đem đến một chân dung Dominic Toretto xuất sắc. Đó là một nhà lãnh đạo bẩm sinh cứng rắn, tự tin và trung thành. Anh ấy sẵn sàng làm hết sức để bảo vệ những người thân yêu của mình, từ gia đình đến bạn bè. Chủ đề về gia đình, lòng trung thành và tình anh em của Fast & Furious gây ấn tượng sâu sắc với người xem và đã giúp nuôi dưỡng một lượng lớn người hâm mộ tận tụy.

Nhân vật Toretto đã phát triển trong suốt loạt phim, cho phép khán giả chứng kiến những sắc thái khác nhau không chỉ là giây phút cứng cỏi. Dom phải trải qua những mất mát, phản bội và những tình huống khó xử về đạo đức. Tài khoản Instagram của Vin Diesel có hơn 93 triệu người theo dõi và nhiều bài đăng của nam diễn viên liên quan đến Fast & Furious nhận được lượng tương tác khổng lồ.

Dom và những trách nhiệm mới trong Fast X

Ngay từ tập phim đầu tiên của loạt phim Quá nhanh quá nguy hiểm, Dom Toretto vẫn luôn hết lòng bảo vệ cho những người yêu thương của mình và sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp họ được an toàn. Và lần này trong Fast X, anh tiếp tục đánh cược tính mạng của mình để bảo vệ gia đình mà anh đã gây dựng nên. Tuy vậy, thời điểm này, Dom đã có thêm những trách nhiệm để gánh vác, và quan trọng nhất với anh bây giờ là cậu con trai 8 tuổi Little Brian.

“Dom có giác quan thứ 6", đạo diễn Louis Leterrier đánh giá. “Có một điều gì đó sắp sửa xảy tới, Dom biết điều đó và anh ấy cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Dom lo cho cậu con trai bé nhỏ, lo cho gia đình và lo cho thế giới. Những mối đe dọa thực sự hiện hữu.”

Leterrier nhận định rằng tâm huyết mà Diesel đặt cho vai diễn này là không gì có thể so sánh được. "Khi Vin hóa thân thành Dom Toretto, cả trường quay chuyển sang trạng thái tĩnh lặng. Có một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho công việc mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến trước đó", Leterrier nói.

