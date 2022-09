Clip Diệp Lâm Anh bị kẻ lạ mặt theo dõi nhiều ngày khiến dân mạng xôn xao

Thứ Tư, ngày 14/09/2022 14:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người hâm mộ, bạn bè bày tỏ sự lo lắng sau chia sẻ của người đẹp 8X.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lạ mặt ngồi trên xe ô tô theo dõi, dùng điện thoại quay lại hoạt động của cô trong nhiều ngày liền.

"Không biết mấy người này có âm mưu gì mà sáng tối ngồi ở trước cửa nhà, công ty, quán xá của mình để zoom in zoom out (phóng to thu nhỏ) liên tục.

Mình thấy lạ nên để ý xem sao. Lúc mới chạy xe ra khỏi hầm tự nhiên thấy người này giơ điện thoại lên quay theo mình, mình dừng xe lại và cũng giơ điện thoại lên quay ngược lại thì người này giả vờ quay lên tòa nhà. Xong mình cũng nghĩ chắc không phải nên mình chạy xe đi, nhưng chạy được tầm 100m thì mình thử quay xe lại coi xe đó có chạy theo mình không thì y như rằng thấy xe đó chạy theo. Mình đi tiếp để khuất tầm mắt xe đó rồi tiếp tục quay đầu xe đuổi theo coi xe đó đi luôn hay dừng lại. Nếu dừng lại thì chắc chắn theo dõi mình. Kết quả là thấy xe đó dừng, xi nhan phải", cô chia sẻ.

Cựu người mẫu bày tỏ sự thắc mắc không biết những người này có âm mưu gì khi suốt ngày ngồi trước cửa nhà, công ty, quán xá của cô, liên tục quay phim, chụp ảnh.

Cô bày tỏ sự lo lắng

Dưới phần bình luận, Diệp Lâm Anh cũng cho biết đây không phải lần đầu cô bị theo dõi. Trước đó cô cũng gặp trường hợp tương tự. "Hồi tháng 11,12/2021 mình cũng bị theo dõi như vậy. Mỗi khi ra khỏi nhà là có người chạy theo. Bất kể đi tới công ty, đi gặp bạn bè đối tác cũng thấy theo sát… Tới đi qua cửa hàng để livestream cũng thấy người theo mình. Lo ngại cướp hay gì đó nên mình nhờ nhân viên để ý giùm thì cũng quay clip lại được theo dõi mình từ lúc ra khỏi nhà tới lúc về nhà luôn. Thậm chí nhân viên quán cafe kế bên nhà mình nhắn tin nói có người theo dõi chị".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng, khuyên Diệp Lâm Anh nên báo Công an. "Không biết họ có mục đích gì nhưng chị cũng hãy cẩn thận và bảo vệ mình ạ", "Báo Công an em nhé", "Nhưng thám tử này trình độ nghiệp dư quá",... là những bình luận dưới bài đăng.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu. cô có sáu năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM và có hai con. Hôm 9/1, cô xác nhận ly thân chồng và đã dọn ra ở riêng cùng hai con.

Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức sẽ ra tòa vào cuối tháng 9/2022 để giải quyết tranh chấp tài sản sau 3 lần hòa giải nhưng không đạt được thoả thuận. Nguyện vọng của Diệp Lâm Anh là được nuôi dạy cả hai con, không nên chia cách hai bé. Còn về tài sản thì cô và chồng cũ sẽ tuân theo sự xử lý của pháp luật. Hiện tại, người đẹp đang thuê một căn chung cư ở TPHCM để sinh sống cùng 2 con. Cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, phát triển thương hiệu thời trang riêng.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/clip-diep-lam-anh-bi-ke-la-mat-theo-doi-nhieu-ngay-khien-dan-mang-x...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/clip-diep-lam-anh-bi-ke-la-mat-theo-doi-nhieu-ngay-khien-dan-mang-xon-xao-c47a12099.html