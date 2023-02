Chi Pu "lăm le" cướp bồ bạn trên phim Việt cũng chưa gây ức chế bằng cô bạn thân này

Trình Mỹ Duyên (Linh) - Đừng nói khi yêu

Linh (Trình Mỹ Duyên) - bạn thân của Trang trong Đừng nói khi yêu kể từ khi xuất hiện hội tụ đủ những nét tính cách khó ưa của một cô gái. Cô sống trong nhung lụa từ bé nên tính cách bộc trực và có phần "chị đại". Do dễ bị cảm xúc chi phối nên nhân vật này thường muốn ra tay khi thấy bạn mình ấm ức.

Trong tập mới đây, Linh đã tỏ thái độ và lời nói khó chịu vì biết Ly - bạn thân Tú luôn bên cạnh Tú dù Tú đang hẹn hò với Trang - bạn của cô. Bị Tú nhắc nhở "ăn nói với bạn anh hơi bất lịch sự rồi đấy", Linh liền tiếp lời lại rằng mình thích thế.

Linh lớn tiếng với Tú: "Đồ gia trưởng độc đoán. Anh thấy bạn tôi hiền, anh dồn ép nó đến cùng đúng không? Kiểu người thất bại như anh còn lâu mới xứng với nó" và mắng luôn Ly là “Đồ mưu mô”. Linh còn nhấn mạnh, ăn nói cộc cằn, thô lỗ khi nhận xét mối quan hệ giữa Tú và Ly: “Bạn thân cái con khỉ, trai gái xoắn xuýt suốt ngày như keo 502. Nói không có gì trẻ con nó cười vào mặt cho đấy”.

Chi sẻ về vai diễn, Trình Mỹ Duyên nói: "Mỗi nhân vật đặt để vào câu chuyện đều có một quá trình phát triển riêng, Linh cũng không ngoại lệ. Duyên tin rằng hành trình tiếp theo của Linh sẽ thú vị hơn và được khán giả yêu mến hơn".

Trình Mỹ Duyên nói đây là lần đầu tiên cô tham gia một dự án của VFC nên thấy rất vinh dự. Người đẹp xem đó là cơ hội để học hỏi về tư duy làm việc lẫn kỹ năng diễn xuất.

Trình Mỹ Duyên là gương mặt quen thuộc với nhiều cuộc thi nhan sắc như: The Face, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau này, người đẹp chuyển hướng sang làm diễn viên, góp mặt trong một số bộ phim như Kiều, Anh yêu em được bao lâu... và hiện tại là Đừng nói khi yêu.

ChiPu (Hạ Linh) - Mối tình đầu của tôi

An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) trong Mối tình đầu của tôi xấu xí, quê mùa lại thân thiết với nàng hot girl xinh đẹp, kiêu kì Hạ Linh (Chi Pu). Quen biết nhau từ nhỏ, ở cùng nhau khi trưởng thành, Hạ Linh và An Chi hiểu nhau còn hơn cả ruột thịt.

Đóng giả là cô bạn thân xấu xí để giúp An Chi cắt đứt với mối tình đầu, Hạ Linh trót yêu luôn cả tình đầu của bạn thân. Cô nàng mãi không thể hạ màn kịch, cứ vào vai An Chi để tiếp cận Nam Phong. Thậm chí Hạ Linh còn lén lấy món kỉ vật của An Chi mang đến cho Nam Phong để chứng minh thân phận. Cô nàng vì tình yêu mà trở nên mù quáng, sẵn sàng gạt bỏ tình bạn để ở bên Nam Phong.

Ở đời thực, Chi Pu gặp khá nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Cô từng phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì ra mắt những sản phẩm gây tranh cãi.

Thời gian qua, Chi Pu liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các thiếu gia nhưng cô không lên tiếng xác nhận. Ngoài việc ra sản phẩm, Chi Pu dành thời gian đi du lịch trong và ngoài nước.

Mỹ nhân 9X vừa có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở Bali và Nhật Bản. Ở tuổi 30, Chi Pu ngày càng trẻ trung, cá tính và nhuận sắc theo thời gian. Nữ ca sĩ sở hữu body vạn người mê, cứ lên đồ khoe dáng là khiến mạng xã hội rần rần.

Khánh Linh (Linh) - Về nhà đi con

Cô bạn thân của Thư (Bảo Thanh) trong Về nhà đi con - Linh (Khánh Linh) lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy của nữ chính. Thư có thể giãi bày với Linh về mọi thứ trên đời, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm. Thậm chí có những lúc Linh còn hiểu Thư hơn cả chị Huệ, Dương hay bố Sơn.

Cô luôn đồng hành cùng Thư trên mọi nẻo đường còn là quân sư cho Thư trên hành trình chinh phục trái tim Vũ. Cô sẵn sàng nhắn tin cảnh cáo tiểu tam đang phá hoại hạnh phúc gia đình bạn thân. Thậm chí còn đánh ghen thay bạn thân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Theo đó, khi Vũ (Quốc Trường) và Nhã (Quỳnh Nga) đang hẹn hò ăn tối cùng nhau trong nhà hàng thì Linh (Khánh Linh) - bạn thân của Thư xông tới, núm tóc, dằn mặt Nhã.

“Đóng giả nạn nhân cứ như thật. Tại sao ở trên đời có loại người độc ác lại giả bộ ngây thơ nhỉ, đúng là cuộc đời, hài vãi… Tao nói luôn để cho mày biết nhé! Bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không có ngày tao chặt cụt đuôi luôn đấy. Cái Thư có thể nó không chấp mày nhưng còn tao, một khi đã ngứa mắt thì sẽ sẵn sàng cào vào mặt mày”.

Phùng Khánh Linh - người đảm vai Linh hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô từng được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều tiểu phẩm trong “Gặp nhau cuối tuần” và nhiều bộ phim truyền hình - sitcom.

Quỳnh Nga (Minh Minh) - Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ

Quỳnh Nga trở lại với bộ phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ vào vai diễn Minh Minh – cô bạn thân ngầu và chất chơi của nữ chính Cẩm Giang.

Trong phim, Cẩm Giang và Minh Minh là bạn bè thân thiết từ hồi đi học, tuy nhiên lại có tính cách trái ngược nhau. Minh luôn sẵn sàng bảo vệ Giang khi bạn thân gặp rắc rối với con riêng của chồng và rơi vào tình thế khó xử khi người yêu cũ chính là sếp mới ở công ty.

Nhân vật này cũng đã có một phân cảnh khiến khán giả hả hê khi đánh nhau với Trâm (Thùy Dương), cảnh cáo cô này về việc luôn gây khó dễ với Cẩm Giang.

Ngoài đời, hai diễn viên Quỳnh Nga và Lã Thanh Huyền là bạn bè thân thiết lâu năm, họ coi nhau như chị em trong nhà. Hội bạn thân của hai mỹ nhân VFC gồm nhiều cái tên đình đám trong làng giải trí miền Bắc như Việt Anh, Vân Hugo, Huyền Lizzie, Phanh Lee, MC Thái Dũng.

Quỳnh Nga được biết đến nhiều nhất với biệt danh "Cá sấu chúa" vì hình tượng trong bộ phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Sau khi lập gia đình vào năm 2014, Quỳnh Nga không còn hoạt động nghệ thuật nhiều. Đến năm 2019, Quỳnh Nga ly hôn và quay trở lại showbiz.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Phong cách của nữ diễn viên cũng táo bạo và quyến rũ hơn. Cô ưa chuộng những kiểu trang phục xẻ sâu, ôm sát để khoe khéo vòng 1 bốc lửa và đường cong gợi cảm của mình.

Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên dính tin đồn hẹn hò, Cả hai hay xuyên xuất hiện chung trong các bữa tiệc, sự kiện và tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Việt Anh và Quỳnh Nga thật sự là một đôi ngoài đời.

