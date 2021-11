Chàng mập khù khờ tiết lộ hậu trường phim Triad 2

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 18:59 PM (GMT+7)

Cảnh nóng táo bạo của "chàng mập" với siêu vòng 1 Hong Kong khi đó gây sốc cho nhiều khán giả.

Ngày 19/11, bộ phim Triad 2 tổ chức họp báo thu hút sự chú ý của truyền thông. Một số diễn viên chính như Huỳnh Tông Trạch, Trần Gia Lạc, Trương Kế Thông, Hoàng Đức Bân, Chu Lệ Kỳ, Trịnh Tắc Sĩ, Vệ Thi Nhã.... đều xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim.

Trả lời tờ HK01, "chàng mập TVB" Trịnh Tắc Sĩ cho biết, nhà sản xuất mời anh tham gia bộ phim này nhiều lần nhưng bản thân anh đều từ chối.

Trịnh Tắc Sĩ (thứ 2 từ trái sang) tại buổi họp báo phim.

"Ban đầu, tôi lo lắng mình sẽ không làm tốt nên liên tục từ chối vì đã lâu rồi tôi không đóng phim. Tuy nhiên, nhà sản xuất kiêm giám chế Kiện Hùng đã gọi điện cho tôi và thuyết phục rằng đây chỉ là vai khách mời, cảnh quay ít nên tôi không cần quá lo lắng. Sau khi gặp phía nhà sản xuất, tôi đã đồng ý", Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ.

Theo Hk01, Trịnh Tắc Sĩ (Kent Cheng) đóng vai khách mời nên cảnh quay của anh khá ít và hoàn thành chỉ trong vòng 1 ngày. Triad là phim lấy đề tài xã hội đen. Năm 2012, phần 1 của phim công chiếu với sự tham gia của Trần Vỹ Đình nhận được sự chú ý. Mãi tới năm 2021, phần 2 mới được công chiếu với dàn diễn viên mới toanh.

Nam diễn viên 70 tuổi chỉ mất 1 ngày để hoàn thành cảnh quay cho vai khách mời.

Đây không phải lần đầu Trịnh Tắc Sĩ đóng phim đề tài xã hội đen. Năm 1991, anh từng tham gia đóng Hào què/Bả Hào (To Be Number One) cùng Lữ Lương Vỹ và Diệp Tử My.

Phim dựa trên cuộc đời thật của trùm ma túy lớn Hong Kong những năm 1960-1970 Ngô Tích Hào, tên thường gọi là Hào què do Lữ Lương Vỹ đảm nhận. Trịnh Tắc Sĩ đảm nhận vai Phì Ba - một ông trùm ma túy lớn ở Hong Kong, nơi thu nhận Hào què. Mối quan hệ của Hào què và Phì Ba trở nên căng thẳng và thành đối thủ của nhau sau khi Hào què tách ra làm ăn riêng.

Trịnh Tắc Sĩ và Diệp Tử My trong phim "Hào què" 1991.

"Nữ hoàng phim 18+" Diệp Tử My đóng vai Mi Mi - tình nhân của ông trùm Phì Ba. Về sau, cô nàng lại nảy sinh tình cảm với A Minh - thuộc hạ của Hào què khiến mối quan hệ của Phì Ba và Hào què trở nên căng thẳng hơn.

Trong phim, Diệp Tử My có cảnh trút bỏ xiêm y vô cùng táo bạo trước mặt Trịnh Tắc Sĩ. Nghi ngờ cô bồ phản bội mình, Phì Ba dùng tay lột áo, đánh mạnh vào vòng 1 của Mi Mi. Đây cũng là cảnh quay gây sốc nhất phim. Nói về cảnh nóng với người đẹp có vòng 1 đẹp nhất châu Á, nam diễn viên 70 tuổi cho biết, cảnh quay này không hề thú vị như nhiều người nghĩ.

Trịnh Tắc Sĩ có cảnh xé áo, đánh mạnh vào vòng 1 của Diệp Tử My. Cảnh quay được anh hoàn thành chỉ đúng 1 đúp quay, không bị lỗi.

Xuất hiện trong buổi họp báo phim Triad 2, Trịnh Tắc Sĩ bất ngờ khi được cánh phóng viên hỏi lại kỉ niệm quay cảnh nóng với cô đào Diệp Tử My trong Hào què cách đây 30 năm.

"Đầu tiên, khi bước vào set quay, diễn viên gặp khá nhiều áp lực. Là một diễn viên, tôi nghĩ bản thân không thể mắc sai lầm, nhất định phải diễn tốt vì phân cảnh nhạy cảm này không thể quay đi quay lại nhiều lần. Tốt nhất là quay một đúp ăn luôn. Mọi người ở phim trường đều rất chuyên nghiệp, tôi không thể mắc sai lầm để mọi người cùng gánh hậu quả được", anh khẳng định.

Trịnh Tắc Sĩ cho biết, cảnh quay được hoàn thành trọn vẹn chỉ đúng một lần quay, không xảy ra bất cứ sự cố nào. "Cảnh quay không bị NG (lỗi) vì tôi biết mình đang làm gì. Với một cảnh nóng mà nhạy cảm, diễn viên cần xác định rõ ràng tâm lý nhân vật, nắm bắt đúng và hoàn thành một lần. Bạn diễn là phụ nữ, không nên xúc phạm cơ thể họ chỉ vì lý do quay hỏng", Trịnh Tắc Sĩ nói.

Tiết lộ của Trịnh Tắc Sĩ khiến nhiều người nể phục anh vì cách làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng bạn diễn.

Trịnh Tắc Sĩ sinh năm 1951, năm nay 70 tuổi. Thập niên 1980, 1990 tên tuổi anh gắn liền với hình ảnh những vai diễn khù khờ, mập mạp đôn hậu trong Chàng mập nghĩa tình, Chàng Miêu phiêu bạt cùng hàng loạt tác phẩm khác như Hoàng Phi Hồng, Đại trượng phu nhật ký, Cận vệ Nam Trung Hải, Tổ trọng án,Truy tìm mật mã...

Dù có ngoại hình quá khổ nhưng nhờ nét diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, Trịnh Tắc Sĩ được khán giả rất yêu mến. Anh từng hai lần được vinh danh Ảnh đế của điện ảnh Hong Kong. Năm 1993, biến cố ập đến với nam diễn viên khi đầu tư thua lỗ vào phim ảnh.

Thỉnh thoảng, nam diễn viên mới đi đóng phim do tuổi tác đã cao.

Anh không chỉ tán gia bại sản mà còn lâm cảnh nợ nần. Mọi việc chỉ được giải quyết khi Lưu Đức Hoa giúp đỡ. Mất hơn 10 năm, cuộc sống của Trịnh Tắc Sĩ mới ổn định. Hiện tại, ở tuổi 70, anh vẫn thỉnh thoảng tham gia đóng phim.

