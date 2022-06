CEO triệu đô "sát gái" đổi nghề làm diễn viên khiến fan nữ mê mẩn

Xuất thân trong gia đình giàu có, là CEO của công ty lớn song Son Suk Ku lại từ bỏ để theo đuổi diễn xuất.

My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi) là bộ phim được nhiều khán giả yêu thích bởi nội dung kịch bản chân thực và tạo được sự đồng cảm với người xem. My Liberation Notes (Nhật ký tự do của tôi) từng làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng về phim truyền hình tại Hàn Quốc. Thống kế từ Good Data Corporation cho thấy hai ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trong phim là Mr Goo (Son Suk Ku) và Yeom Mi Jung (Kim Ji Won). Trong đó, nhân vật Mr. Goo đang dần trở thành mẫu hình bạn trai lý tưởng bởi sự ấm áp và ánh mắt có hồn.

Ở bộ phim My Liberation Notes, Son Suk Ku vào vai Mr. Goo - một tên nghiện rượu, lạnh lùng và bí ẩn. Anh làm giúp việc trong nông trại của nhà Yeom Mi Jung. Không ai biết anh đến từ đâu, lai lịch ra sao. Thậm chí tên tuổi của người đàn ông này cũng là một thắc mắc lớn đối với các thành viên trong gia đình Yeom Mi Jung. Mr Goo sống trong một căn phòng chật chội và hầu như không giao tiếp với ai.

Vẻ ngoài trầm ấm cùng với sự vô cảm với cuộc đời của nhân vật Goo được Son Suk Ku khắc họa thành công. Đặc biệt, những phân cảnh tình cảm giữa Yeom Mi Jun và Goo cũng được khán giả đặc biệt yêu thích. Ở cạnh Mi Jun, Goo trở thành một con người khác. Anh luôn dành ánh mắt ngọt ngào và sự quan tâm, âm thầm bảo vệ bạn gái.

Son Suk Ku sinh năm 1983, trực thuộc công ty quản lý SBD Entertainment, hiện nam diễn viên đã theo đuổi con đường nghệ thuật được 8 năm. Anh có thể linh hoạt trong cả truyền hình và điện ảnh. Son Suk Ku cũng thường xuyên thay đổi và thử thách nhiều thể loại phim như: Romance Without Love (Lãng Mạn Không Tình Yêu) hay thể loại hành động như D.P (Truy Bắt Lính Đào Ngũ).

Son Suk Ku từng nhận được 2 đề cử Diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim Hit-and-Run Squad và Matrimonial Chaos tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 55.

Vào nghề muộn, tài tử cho biết anh không cảm thấy bất lợi. Son Suk Ku đam mê trải nghiệm và xê dịch. Trước đây, anh từng gia nhập vào quân ngũ ở Iraq, làm lao động chân tay tại Mỹ và sống một thời gian ở Canada.

Ở bài phỏng vấn của Korea Joongang Daily, tài tử sinh năm 1983 cho biết những vai diễn trên phim phần nào thể hiện tính cách của anh ngoài đời. Son Suk Ku từng có vai diễn ấn tượng trong series phim D.P - tác phẩm giành giải phim xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang năm nay. Sắp tới, anh góp mặt trong The Outlaws, hợp tác cùng đàn anh Ma Dong Seok.

Son Suk Ku từng đảm nhiệm chức vụ CEO của một công ty phân phối lớn với chi nhánh tại 10 quốc gia khác nhau, có năm doanh thu lên đến 4,6 triệu USD (tương đương hơn 106 tỷ đồng). Thế nhưng, Son Suk Ku đã rút lui khỏi chức danh CEO và hội đồng quản trị của công ty trước khi bắt đầu các hoạt động nghệ thuật.

Trở lại mới màn ảnh, nam diễn viên đã mang đến cho khán giả một hình ảnh Mr. Goo ấm áp. Đây cũng trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất của Son Suk Ku.

