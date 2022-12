Cậu ấm, cô chiêu ở showbiz

Thứ Năm, ngày 01/12/2022 10:04 AM (GMT+7) Chia sẻ

Timothée Chalamet, Kendall Jenner, Brooklyn Beckham, Lily-Rose Depp... đều xuất thân từ những gia đình có tầm ảnh hưởng lớn trong Hollywood, được hưởng những đặc quyền mà không phải ai cũng có.

Glamour đưa tin thuật ngữ “nepotism baby” hay “nepo baby” xuất hiện từ lâu. Nó một lần nữa nhận được sự chú ý hơn trong năm nay, bắt đầu từ hashtag #nepotismbaby thu hút gần 10 triệu lượt xem trên TikTok vào tháng 2. “Nepotism baby” dùng để mô tả con cái (người thân) của những người nổi tiếng Hollywood, nối nghiệp cha mẹ, gia đình và phát triển nhanh chóng nhờ các mối quan hệ mà thế hệ trước xây dựng nhiều nhiều thập kỷ.

Trong khi một số “cậu ấm, cô chiêu” chứng minh được tài năng thực sự và được khán giả đón nhận, số khác lại bị chỉ trích bởi không xứng đáng với danh tiếng và đặc quyền có được.

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp cho rằng bị nhìn nhận cực đoan khi là con của người nổi tiếng. Ảnh: Twitter.

Con gái 23 tuổi của Johnny Depp và Vanessa Paradis bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 16 tuổi với chiến dịch quảng cáo Chanel đầu tiên của mình. Theo báo cáo, cô đã được Karl Lagerfeld, cố giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Pháp, đích thân lựa chọn. Ngoài lĩnh vực thời trang, Lily-Rose tham gia diễn xuất trong một số bộ phim và chuẩn bị tái xuất với vai chính trong bộ phim truyền hình The Idol .

Lily-Rose tỏ ra khó chịu khi bị gắn với danh từ “nepotism baby”. Trong cuộc phỏng vấn trên Elle vào tháng 11, cô cho biết việc con của nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật cũng giống như những đứa trẻ khác nối nghiệp cha mẹ làm ngành nghề khác, nhưng cách nhìn nhận của công chúng lại có sự phân biệt đối xử.

Trước đây, nữ diễn viên trẻ cũng chỉ ra những lời chỉ trích về việc trở thành "nepotism baby" thường hướng đến phụ nữ một cách bất công.

Brooklyn Peltz Beckham

Brooklyn Beckham bị chỉ trích nhiều vì nổi tiếng nhờ cha mẹ dù không có tài năng. Ảnh: Instagram.

Con trai cả của cầu thủ bóng đá David Beckham và Victoria Beckham của nhóm Spice Girls nhiều lần bị chỉ trích vì chối bỏ sự thật anh được hưởng lợi từ việc có cha mẹ là người nổi tiếng.

Trong một video TikTok lan truyền vào tháng 8, ngôi sao mạng Daniel Mac tiếp cận Brooklyn khi ngôi sao sinh năm 1999 đang ngồi trong chiếc ôtô phiên bản giới hạn có giá hơn 1,2 triệu USD, và hỏi anh làm nghề gì để kiếm sống. Brooklyn trả lời: “Tôi là một đầu bếp”.

Đoạn video lập tức gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người chê cười nếu không có bố mẹ giàu có, Brooklyn không thể nào mua được chiếc xe đắt đỏ như vậy bằng nghề đầu bếp ở độ tuổi đôi mươi.

Theo tờ New York Post , sau khi thử sức thất bại với nhiều công việc từ cầu thủ bóng đá đến nhiếp ảnh gia, Brooklyn đang tập trung vào phát triển chương trình nấu ăn Cookin' with Brooklyn , tiêu tốn khoảng 100.000 USD để sản xuất mỗi tập. Tuy nhiên, kỹ năng nấu nướng của ông xã Nicola Peltz nhiều lần bị chê bai quá cơ bản, không có gì nổi bật.

El País nhận định Brooklyn là một trong những “nepo baby” kém tài, ít nổi tiếng nhất Hollywood.

Kendall Jenner

Kendall Jenner xuất thân trong gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Kendall Jenner là một trong những “nepo baby” bị cộng đồng mạng chỉ trích nhiều nhất. Tuy nhiên, siêu mẫu đắt giá nhất thế giới phủ nhận mạnh mẽ ý kiến cho rằng xuất thân từ một trong những gia đình nổi tiếng nhất Hollywood có liên quan đến sự nghiệp của cô.

“Tất nhiên, tôi có nền tảng và chưa bao giờ coi đó là điều hiển nhiên. Tôi hiểu sự thật đó không thể thay đổi. Nhưng thay vì giúp tôi có đặc quyền, nó khiến công việc của tôi khó khăn hơn một chút”, Kendall chia sẻ trong tập cuối Keeping Up with the Kardashians vào tháng 6.

Tuy nhiên, Refinery29 chỉ ra mẹ của Kendall, Kris Jenner, đã giúp chân dài 27 tuổi ký hợp đồng với Wilhelmina Models vào năm 2010.

Ty Tennant

Ty Tennant muốn trở thành ngôi sao hàng đầu như các thế hệ trước trong gia đình. Ảnh: Instagram,

Ty Tennant là con trai của cặp đôi diễn viên David và Georgia Tennant. Thanh niên 20 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai Aegon Targaryen, Lyana Stark và Rhaegar Targaryen và là hoàng tử cuối cùng của thành Dragonstone, trong loạt phim tiền truyện của Game of Thrones, House of the Dragon (2022). Ngoài ra, Ty cũng thủ vai Tom Gresham trong loạt phim khoa học viễn tưởng War of the Worlds (2019–nay).

Xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, Ty bộc bạch muốn nối nghiệp gia đình và đạt được thành tích như những người thân đi trước vào một ngày nào đó, theo tờ Sunday Post .

Zoë Kravitz

Zoë cho rằng gốc gác gia đình không phải là điều có thể lựa chọn. Ảnh: Instagram.

Là con gái của ngôi sao nhạc rock thập niên 80 Lenny Kravitz và nữ diễn viên Lisa Bonet, Zoë thuận lợi gia nhập Hollywood hơn nhiều diễn viên trẻ khác. Cô đóng nhiều phim, đáng chú ý nhất là vai Catwoman (Miêu nữ) trong phim Batman năm 2022. Cô chuẩn bị ra mắt với vai trò đạo diễn qua tác phẩm Pussy Island , dự kiến ​​ra mắt năm 2023.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ , nữ diễn viên 33 tuổi bảo vệ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nổi tiếng. Ngôi sao High Fidelity bộc bạch không ai có thể lựa chọn nguồn gốc của mình.

Maya Hawke

Maya Hawke thừa nhận thuận lợi hơn trong showbiz nhờ có gia đình nổi tiếng. Ảnh: AP.

Con gái của minh tinh Uma Thurman và tài tử Ethan Hawke, Maya Hawke, là một trong số ít những người nổi tiếng thừa nhận có cha mẹ nổi tiếng giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp.

Ngôi sao 24 tuổi được biết đến kiểu nhân vật LGBTQ+ trong phim truyền hình, bao gồm Robin trong Stranger Things và Eleanor trong Do Revenge .

“Tôi cảm thấy cách duy nhất để giải quyết chủ nghĩa gia đình trị (nepotism), điều chắc chắn mang lại cho bạn những lợi thế to lớn trong cuộc sống này, là hiểu được bạn sẽ có cơ hội miễn phí, nhưng cơ hội này không phải là vô tận”, Hawke nói trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone .

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet được công nhận tài năng mà không cần đến đặc quyền gia đình. Ảnh: SCMP.

Timothée Chalamet trở thành “chàng thơ” của Hollywood kể từ vai diễn Elio được giới phê bình đánh giá cao trong Call Me By Your Name .

Như những đứa trẻ còn lại trong danh sách, ngôi sao Dune cũng đến từ gia đình nghệ thuật. Mẹ của anh, Nicole Fender, là một vũ công ở sân khấu Broadway và ông nội của Chalamet, là một nhà văn và nhà làm phim.

Tuy nhiên, khác với hầu hết người khác, Chalamet được công chúng bảo vệ. Họ cho rằng tài năng diễn xuất và những thành tích nam diễn viên 26 tuổi đạt được là bằng chứng cho thấy anh nỗ lực để đạt đến đỉnh cao.

Một bình luận dưới video về những đứa trẻ hưởng lợi từ gia đình nổi tiếng trên TikTok viết: “Đặc quyền của Timothée Chalamet và đặc quyền của Lily-Rose Depp không giống nhau”.

Maude Apatow

Maude Apatow hiểu được mình sinh ra may mắn hơn nhiều người. Ảnh: Instagram.

Nhiều người hâm mộ bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen Euphoria bị sốc khi phát hiện Maude Apatow là con gái lớn của đạo diễn phim Judd Apatow và nữ diễn viên Leslie Mann.

Leslie Mann ra mắt năm 2017 trong Knocked Up , phim do cha cô đạo diễn. Hiện, nữ diễn viên 24 tuổi đóng vai Lexi Howard trong Euphoria .

Về khái niệm “nepotism baby”, cô cho biết: “Tôi cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến mình vì rõ ràng tôi hiểu tôi đang ở một vị trí may mắn như vậy”.

Deacon Phillippe

Deacon Phillippe được mẹ mở đường cho sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Instagram.

Deacon Phillippe, con trai của nữ diễn viên Legally Blonde Reese Witherspoon và tài tử Ryan Phillippe, lần đầu xuất hiện trên truyền hình trong mùa thứ ba của Never Have I Ever .

Theo Variety , nữ biên kịch kiêm nhà sản xuất Mindy Kaling chọn Deacon khi mẹ của anh ấy, bạn thân của Kaling, nói rằng chàng trai 18 tuổi có hứng thú với diễn xuất.

Loạt bình luận trên Twitter cho rằng bài báo của Variety là minh chứng rõ ràng nhất của "chủ nghĩa gia đình trị".

Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen cảm thấy có người thân nổi tiếng mang lại nhiều phiền phức. Ảnh: Getty Images.

Elizabeth Olsen nổi tiếng qua siêu anh hùng Scarlet Witch của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Cô còn được biết đến là em gái của cặp song sinh Olsen Mary-Kate và Ashley, thủ vai Michelle Tanner trong bộ phim sitcom được yêu thích Full House.

Trên Glamour UK , nữ diễn viên 33 tuổi cho biết "rất ý thức" về chủ nghĩa gia đình trị. Cô hiểu bản thân khác biệt với những đứa trẻ khác từ khi 10 tuổi. Theo cô, thay vì mang lại cho cô đặc quyền, cô cảm thấy bị làm phiền nhiều hơn.

Nguồn: https://tienphong.vn/cau-am-co-chieu-duoc-huong-dac-quyen-trong-showbiz-post1490947.tpoNguồn: https://tienphong.vn/cau-am-co-chieu-duoc-huong-dac-quyen-trong-showbiz-post1490947.tpo