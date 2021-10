Cặp đôi "Anh không đòi quà" tậu nhà, thay xe, "đổi đời" chóng mặt sau 8 năm

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 00:06 AM (GMT+7)

Sau 8 năm kể từ ngày phát hành ca khúc "Anh không đòi quà" từng gây sốt khắp nơi, trong khi Only C viên mãn với gia đình thì Karik ngày càng nổi tiếng.

Ca khúc Anh Không Đòi Quà là một sản phẩm “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc Việt vào năm 2013. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc một anh chàng không có điều kiện tán tỉnh một hot girl và hứa "không đòi quà". Ngoài giai điệu bắt tai và đoạn rap hài hước, MV còn thu hút một lượng lớn khán giả trẻ bởi màn "lột quần áo" của nữ diễn viên đầy táo bạo trong phim.

Cặp đôi bạn thân từng gây sốt với ca khúc Anh Không Đòi Quà cùng video "bá đạo".

Karik

Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, anh sinh năm 1989 và hiện là một trong những nam rapper nổi tiếng của Việt Nam. Anh bắt đầu hoạt động trong giới underground với nhiều bản rap hit chung với Wowy như: Khu Tao Sống, Hai Thế Giới, Chạy... Cho đến bài Anh Không Đòi Quà thì cái tên Karik dần phổ biến với giới trẻ hơn.

Nam ca sĩ bước ra từ underground thành công nhất hiện nay.

Là người đầu tiên bước chân từ underground sang mainstream thành công, Karik đã bứt phá với nhiều bài hit, trong đó đình đám nhất là siêu phẩm Người Lạ Ơi. Hiện tại, anh là gương mặt nổi bật tại hai chương trình lớn là Rap Việt và Chơi Là Chạy.

Karik là giám khảo trong chương trình Rap Việt

Khi bước sang độ tuổi 31, Karik không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong showbiz mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Năm 2018, Karik đã có thể mua nhà riêng cho mình và mẹ ruột. Bên cạnh chốn đi về rộng rãi, Karik còn sở hữu xế hộp cùng nhiều món đồ đắt đỏ. Với những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy nam rapper còn có sở thích với xe phân khối lớn.

Anh chàng yêu thích những chiếc mô tô phân khối lớn.

Nam rapper còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Karik duy trì nguồn thu nhập ổn định với một quán cà phê ở TP. HCM và một tụ điểm giải trí lớn ở Đà Nẵng.

Karik là Bella từng là cặp đôi được cộng đồng mạng yêu thích

Tuy con đường sự nghiệp thành công nhưng đường tình yêu của anh không mấy suôn sẻ. Nổi bật là 2 cuộc tình với hotgirl Trang Pilla và Bella Q nhưng hiện đều đã chia tay.

Only C

Only C hiện đang hoạt động như một nhà sản xuất nhạc chuyên nghiệp và có tiếng của Việt Nam. Từng du học năm 18 tuổi, năm nghệ sĩ sinh năm 1988 trở về Việt Nam và bắt tay vào công cuộc chinh phục thị trường âm nhạc trong nước. Tên tuổi của Only chỉ thực sự bật sáng khi Anh Không Đòi Quà kết hợp chung với Karik nổi đình đám trong làng nhạc.

Only C là nhà sản xuất nhạc tài năng của showbiz Việt

Only C đã cho ra đời loạt sản phẩm hot như Quan Trọng Là Thần Thái, Yêu Đơn Phương cùng với Karik và tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bên cạnh đó, Only C còn có những bài hát gây nghiện với giới trẻ như Đắng Lòng Thanh Niên, Yêu Không Nghỉ Phép, Đếm Ngày Xa Em...

Only C và Karik vẫn rất thân thiết.

Anh còn được mệnh danh là "hit maker" với loạt siêu phẩm như Bống Bống Bang Bang, Vì Yêu Là Nhớ, Cô Ba Sài Gòn... Hầu như bài hát nào của anh cũng đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Gia đình hạnh phúc của nam ca nhạc sĩ, nhà sản xuất Only C.

Nhà sản xuất âm nhạc có cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn. Vợ con là động lực lớn giúp anh thăng hoa trong sự nghiệp nghệ thuật. Đến năm 2015, cặp đôi có con trai đầu lòng tên Teddy và hiện nay có con trai thứ hai tên Harry.

Lou Hoàng và "sư phụ" Only C

Only C hiện đang điều hành công ty âm nhạc riêng, trong đó Lou Hoàng là "gà cưng" của anh đã từng tạo nhiều bản hit như: Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao, Em Chưa 18, Mình Là Gì Của Nhau... do chính Only C sáng tác.

Nguồn: http://danviet.vn/cap-doi-anh-khong-doi-qua-tau-nha-thay-xe-doi-doi-chong-mat-sau-8-nam-50202131...Nguồn: http://danviet.vn/cap-doi-anh-khong-doi-qua-tau-nha-thay-xe-doi-doi-chong-mat-sau-8-nam-5020213110043885.htm