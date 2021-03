Ca sĩ Uyên Linh khiến Hòa Minzy bị "khớp tinh thần"

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 16:08 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ không thể tập trung thể hiện bản hit "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" của chính mình.

Tối ngày 18/3, tập 9 của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã chính thức lên sóng vào lúc 20 giờ 30 phút trên kênh HTV7. Buổi trình diễn cuối cùng trong mùa một của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tập hợp những ca khúc mang chủ đề về các thành phố, với sự xuất hiện của khách mời Uyên Linh.

Ca sĩ Uyên Linh là khách mời của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tập 9

Sau Văn Mai Hương, Uyên Linh trở thành nghệ sĩ sở hữu chất giọng đầy nội lực tiếp theo sẽ kết hợp cùng “gánh hát rong” của Hòa Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền. Được tổ chức trong khuôn viên của trường Đại học FPT (quận 9, TP.HCM), chương trình đã đưa khán giả đi trên chuyến hành trình âm nhạc đầy màu sắc và đong đầy cảm xúc.

Tập 9 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân khởi động với buổi dã ngoại ký ức giữa ba Host chính Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền và Anh Tú. Nhóm Đĩa Than Hồng đã cùng nhau quay lại địa điểm tổ chức đêm diễn đầu tiên - công viên Cảnh Đồi (quận 7, TP.HCM) để ôn lại kỷ niệm về đêm diễn đầu tiên và lên ý tưởng cho đêm diễn cuối cùng.

Bộ ba host chính tham gia dã ngoại

Trong khi Hòa Minzy đề nghị tất cả sẽ quay về với chủ đề của đêm diễn đầu tiên - Xuân Hạ Thu Đông thì Hứa Kim Tuyền lại muốn được quay hình tập cuối ở một thành phố khác. Cuối cùng, ba vị Host đã thống nhất chủ đề của đêm nhạc cuối trong tập 9 và tập 10 là hát về các thành phố.

Cả ba quyết định chủ đề của đêm nhạc cuối trong khi đi dã ngoại

Trong buổi dã ngoại, Hứa Kim Tuyền còn nhận nhiệm vụ tìm khách mời sẽ tham gia trình diễn cùng Đĩa Than Hồng. Đó chính là Uyên Linh - Quán quân Việt Nam Idol năm 2010 với kinh nghiệm hơn 10 năm ca hát cùng giọng ca nội lực và gia tài hit ấn tượng. Trong một chương trình truyền hình, Trường Giang từng kể chuyện mình mê giọng ca Uyên Linh đến nỗi tối ngủ mơ lấy cô làm vợ khiến cả trường quay ngỡ ngàng. Sự xuất hiện của Uyên Linh đã khiến cả Hòa Minzy và Anh Tú không giấu nổi ngạc nhiên cũng như phấn khích khi được ngồi chung chương trình với “đàn chị”.

Giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền phấn khích khi được hội ngộ ca sĩ Uyên Linh

Sau playlist nhạc phim đầy cảm xúc ở tập 7 và 8, Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tập 9 tiếp tục dành tặng khán giả playlist đầy sâu sắc, lãng mạn về các thành phố với 9 ca khúc: Đêm Đô Thị, Giữa Đại Lộ Đông Tây, Sài Gòn Đau Lòng Quá, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Em Ơi, Shallow, Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa, Chiếc Lá Mùa Đông, Mùa Đông Chưa Bao Giờ Tới. Trong đó, Giữa Đại Lộ Đông Tây là một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, lần đầu được Uyên Linh thể hiện tại sân khấu ngoài trời của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân.

Hòa Minzy và giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền trong buổi tập

Ở buổi tập luyện đầu tiên, Uyên Linh đã khiến toàn bộ dàn nghệ sĩ và ban nhạc của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân “choáng váng” vì tinh thần chủ động làm việc, chỉnh sửa kỹ càng từng nhịp phách. Hòa Minzy không giấu nổi sự ngưỡng mộ với “đàn chị”: “Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần thế và thấy chị ấy quá ngầu!”. Còn Anh Tú thì khẳng định: “Chị ấy đã làm chủ tất cả mọi thứ”, Giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền cũng phải trầm trồ: “Chị ấy làm chủ chính mình, ban nhạc và cả bài hát”.

Đêm Đô Thị chính là ca khúc mở màn đêm diễn cuối cùng của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân. Cả bốn nghệ sĩ đã cùng nhau hòa giọng để mang đến bầu không khí rộn ràng, khiến tất cả khán giả phải đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc. Cũng trong đêm diễn này, Uyên Linh lần đầu thể hiện sáng tác mới nhất của Hứa Kim Tuyền mang tên Giữa Đại Lộ Đông Tây.

Uyên Linh lần đầu thể hiện sáng tác mới của Hứa Kim Tuyền

Hứa Kim Tuyền hé lộ, đây là một trong những sáng tác mà nhạc sĩ trẻ ưng ý nhất trong sự nghiệp của mình. Ngay từ khi bắt đầu theo đuổi âm nhạc, Hứa Kim Tuyền luôn mong ước được Uyên Linh hát nhạc do mình sáng tác và Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã mang đến cơ hội đó.

Ca khúc solo của Anh Tú - nam ca sĩ luôn “đốn tim” các fan nữ trong Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân chính là Em Ơi, một sáng tác của Vũ Cát Tường. Hé lộ mình cũng đã trải qua quãng thời gian yêu đương đầy kỷ niệm đẹp, Anh Tú khiến Hòa Minzy và Uyên Linh muốn “đào sâu” chuyện tình cảm của mình. LyLy - một người bạn thân thiết của Anh Tú trong âm nhạc cũng xuất hiện tại buổi ghi hình cuối cùng của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân để cổ vũ tinh thần cho ê-kíp.

Giọng hát của Anh Tú đốn tim các fan nữ

Sau bản ballad Em Ơi đầy da diết của Anh Tú, Hứa Kim Tuyền và Uyên Linh đã cùng song ca Shallow. Giọng ca đầy nội lực của Uyên Linh khi xử lý những nốt cao trong Shallow hứa hẹn sẽ một lần nữa gây sốt. Sau bản cover Always Remember Us This Way của Văn Mai Hương leo Top 2 Trending YouTube Việt Nam ở tập 7, thì đây là lần thứ hai nhạc phim A Star Is Born xuất hiện tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân.

Một trong những khoảnh khắc hài hước nhất của tập 9 chính là khi Hòa Minzy thừa nhận mình bị “khớp” tinh thần vì màn thể hiện quá chỉn chu, chất lượng của “đàn chị” Uyên Linh. Hòa Minzy cho biết: “Em bị tụt mood với chính bản thân mình” và không thể tập trung thể hiện bản hit Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của chính mình. Anh Tú và Hứa Kim Tuyền đã phải liên tục “trấn an” trưởng nhóm Đĩa Than Hồng để cô lấy tinh thần quay trở lại tập luyện.

Hòa Minzy thừa nhận bị "khớp" tinh thần khi gặp Uyên Linh

Tập 9 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân khép lại với phần trình diễn Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa do ba Host chính và khách mời Uyên Linh cùng thể hiện. Một Hà Nội đẹp đẽ, dịu êm trong từng lời ca đã được tái hiện trọn vẹn.

Các nghệ sĩ hòa giọng trong bài hát "Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa" khép lại tập 9

Tập 10 - tập cuối cùng của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 25/03/2021.

Nguồn: http://danviet.vn/ca-si-uyen-linh-khien-hoa-minzy-bi-khop-tinh-than-5020211931694805.htmNguồn: http://danviet.vn/ca-si-uyen-linh-khien-hoa-minzy-bi-khop-tinh-than-5020211931694805.htm