Văn Mai Hương trổ tài đa ngôn ngữ, hát cả tiếng Trung và tiếng Anh khiến khán giả "nổi da gà"

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 17:23 PM (GMT+7)

Văn Mai Hương gây bất ngờ khi thể hiện khả năng hát tiếng Trung, kết hợp cùng phần lời Việt do Bùi Công Nam, Hòa Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền thay nhau hát.

Ngày 11/3, tập 8 của chương trình truyền hình thực tế Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã chính thức lên sóng trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ 30 phút. Tiếp tục chủ đề nhạc phim với hai khách mời Văn Mai Hương và Bùi Công Nam, nhóm Đĩa Than Hồng tiếp tục dành tặng khán giả hàng loạt những ca khúc nhạc phim đình đám.

Nếu ở tập 7, Văn Mai Hương và Hòa Minzy cùng nhau gây bão với phần trình diễn mashup hai ca khúc Ngày Chưa Giông Bão và Always Remember Us This Way khi xuất sắc leo lên vị trí #2 top trending YouTube, thì tập 8 hứa hẹn sẽ tiếp tục làm khán giả bất ngờ với những bản tình ca ngọt ngào bước ra từ màn ảnh Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, playlist của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tập 7 đã lập cú đúp thành tích với vị trí #1 Top Albums tại Apple Music Vietnam và iTunes Vietnam chỉ sau 1 ngày phát hành.

Mở màn tập 8 là phần trình diễn solo của Anh Tú với ca khúc Yêu Là “Tha Thu” - nhạc phim Em Chưa 18. Đồng hành với Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân từ những tập đầu tiên với vai trò Host chính, Anh Tú để lại ấn tượng với khán giả nhờ giọng ca trầm ấm, vẻ ngoài điển trai và khả năng “thả thính” fan nữ duyên dáng.

Anh Tú tham gia từ tập đầu tiên của chương trình

Anh Tú chia sẻ: “Tú cảm thấy rất vui khi tất cả mọi người dần thân thiết và thấu hiểu nhau hơn trong quá trình làm việc với nhau”, còn Hòa Minzy - “em út” luôn được Anh Tú cưng chiều cũng khẳng định: “Thành công của chương trình không chỉ đến từ giọng hát của Đĩa Than Hồng và các khách mời, mà còn đến từ một yếu tố rất rất quan trọng là sự tuyệt vời đến từ ban nhạc”.

Để giúp các nghệ sĩ và ban nhạc thêm gắn bó, ê-kíp sản xuất của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa trong tập 8. Ở buổi ngoại khóa này, tất cả các nghệ sĩ và thành viên ban nhạc phải hóa trang thành một nhân vật hoạt hình và tham gia những thử thách do chương trình đặt ra.

Ngay khi Hòa Minzy xuất hiện với tạo hình Elsa, Anh Tú trong vai Bá tước Dracula, Hứa Kim Tuyền vào vai Doremon, còn Bùi Công Nam chọn nhân vật Nobita, cùng với 5 chú lùn là các thành viên ban nhạc, buổi quay đã “bùng nổ” bởi những màn tương tác hài hước.

Các nghệ sĩ cùng tham gia hoạt động "ngoại khóa"

Cặp "oan gia" Hòa Minzy - Bùi Công Nam

Sau khoảnh khắc hài hước của dàn nghệ sĩ, tập 8 tiếp tục gửi tới khán giả những phần trình diễn còn lại trong đêm diễn với chủ đề nhạc phim. Lần đầu tiên, cặp đôi ca sĩ - nhạc sĩ “ruột” Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền đã song ca cùng nhau ca khúc City of Stars (OST La La Land). Màn đối đáp ngọt ngào bằng âm nhạc giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương hứa hẹn sẽ “gây bão” không kém bản mashup Ngày Chưa Giông Bão và Always Remember Us This Way.

Cặp bài trùng Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

Một sáng tác nhạc phim mà Hứa Kim Tuyền từng kết hợp với Văn Mai Hương cũng được nữ ca sĩ thể hiện trong tập 8, đó chính là ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm.

Chia sẻ về việc ngồi chung show với những khách mời có giọng hát nội lực, Hòa Minzy khẳng định không áp lực quá nhiều: “Từ khi sinh ra, Hòa tự tin nhất là giọng hát của mình, cho nên ngồi cạnh ai hay hát như thế nào mình cũng không bao giờ áp lực quá. Hòa và chị Hương quen thân lâu rồi nên Hòa cảm thấy rất thoải mái. Nhưng Hòa sẽ bị áp lực khi hát lại bài hát của người khác”.

Hòa Minzy cảm thấy áp lực khi hát lại bài hát của người khác

Trong tập 8, Hòa Minzy đã trình diễn ca khúc Cánh Hoa Tàn - nhạc phim Mẹ Chồng từng được Hương Tràm thể hiện. Mặc dù gặp khó khăn trong quá trình tập luyện nhưng Hòa Minzy vẫn không đồng ý bỏ Cánh Hoa Tàn ra khỏi playlist nhạc phim, và đã truyền tải khá trọn vẹn cảm xúc nức nở, đau đớn ẩn trong ca khúc.

Ở phần trình diễn solo của mình, Bùi Công Nam đã quyết định “hy sinh” ca khúc Thông Báo Hết Ế - nhạc phim Vu Quy Đại Náo do chính mình sáng tác để thể hiện ca khúc Giấc Mơ Ngày Xưa - nhạc phim Cổng Mặt Trời. Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tập 8 khép lại với phần trình diễn Biệt Khúc Chờ Nhau - nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, bộ phim đình đám với thế hệ khán giả 8x, 9x.

Bùi Công Nam đắm chìm trong ca khúc "Giấc mơ ngày xưa"

Văn Mai Hương gây bất ngờ khi thể hiện khả năng hát tiếng Trung Quốc, kết hợp cùng phần lời Việt do Bùi Công Nam, Hòa Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền thay nhau hát. Ca khúc này mang đến “đất diễn” cho tất cả các nghệ sĩ, thay lời chào kết cho chủ đề nhạc phim trong tập 7 và tập 8 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân.

Tập 9 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 18/3 trên kênh HTV7.

