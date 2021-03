Hòa Minzy "lầy lội" diễn lại cảnh hất điện thoại kinh điển trong phim "Hậu duệ mặt trời"

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 11:48 AM (GMT+7)

Diễn xuất của cặp đôi "hàng nhái" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Tối 4/3, tập 7 của chương trình truyền hình thực tế Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đã chính thức lên sóng trên kênh HTV7. Sau buổi biểu diễn với chủ đề Love Songs ở tập 5 và 6, sân khấu ngoài trời tiếp theo diễn ra tại khuôn viên mở của một trường Quốc tế tại TP.HCM.

Với chủ đề nhạc phim cùng hai khách mời Văn Mai Hương và Bùi Công Nam, tập 7 đã mang tới những phút giây thưởng thức âm nhạc đầy cảm xúc cùng những tình huống “dở khóc dở cười" từ dàn nghệ sĩ Hoà Minzy, Hứa Kim Tuyền, Anh Tú.

Tập 7 chương trình "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân

Tập 7 của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mở màn với thử thách đoán danh tính khách mời thông qua một số gợi ý từ ê-kíp sản xuất. Với ba gợi ý về khách mời bí ẩn: sinh năm 1994, học trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và một tấm hình mặc váy cưới, Hứa Kim Tuyền đã nhanh chóng nhận ra “người quen" - nữ ca sĩ Văn Mai Hương.

Giám đốc âm nhạc của chương trình hào hứng thừa nhận: “Nghe thấy chị Hương là nhẹ hẳn đi vì Tuyền và chị Hương là cặp đôi ăn rơ trong âm nhạc. Có chị Hương thì quá yên tâm vì chị là một vocal mạnh, kiến thức về âm nhạc rất rộng. Bạn chỉ cần đưa một bài hát cho chị Hương nghe 3 lần là chị có thể hát lại bài đó cho bạn".

Ca sĩ Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là một cặp đôi khá ăn ý trong âm nhạc

Trong buổi tập luyện đầu tiên cùng ban nhạc, khi Hoà Minzy đùa rằng đêm diễn chỉ có một khách mời thì Văn Mai Hương sẽ phải hát nhiều hơn, nữ ca sĩ không ngại khẳng định: “Hát 3 - 4 bài gì cũng được, bình thường chị hát 30 bài được mà!”.

Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân bất ngờ thông báo sẽ có sự xuất hiện của khách mời thứ hai. Ngay khi khách mời bí ẩn với tạo hình kín mít lên tiếng, cả ba Host chính đã đoán ra đó chính là ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam. Bùi Công Nam chia sẻ: “Lần trước tham gia chương trình vui quá nên khi ê-kíp liên hệ mời đến quay tập tiếp theo, Nam đồng ý luôn".

Bùi Công Nam quay lại vì quá yêu thích chương trình

Không chỉ vậy, Bùi Công Nam còn gây bất ngờ khi trở thành người đưa ra chủ đề cho buổi biểu diễn đường phố trong tập 7. Lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen ở quán cà phê được ê-kíp Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân dàn dựng trong tập 5, Bùi Công Nam và LyLy đã chọn chủ đề nhạc phim để thử thách ba vị Host Hoà Minzy, Anh Tú và Hứa Kim Tuyền.

Bùi Công Nam đưa ra chủ đề của tuần này là nhạc phim

Playlist của đêm diễn với chủ đề nhạc phim đã được hé lộ trong tập 7 với hàng loạt ca khúc đình đám: Mất Em, Giấc Mơ Ngày Xưa, Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Như Mùa Tuyết Đầu Tiên, Dòng Thời Gian, Cánh Hoa Tàn, Một Ngày Hay Trăm Năm, Biệt Khúc Chờ Nhau, Ngày Chưa Giông Bão, Yêu Là Tha Thu, City of Stars, Always Remember Us This Way... Một lần nữa, “gánh hát rong" của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi đưa ra playlist đa màu sắc, giúp các nghệ sĩ khoe trọn giọng hát nội lực.

5 ca sĩ hòa giọng mở màn chương trình

Nói về những bộ phim Hàn nổi tiếng với khán giả Việt Nam, không thể không nhắc tới Hậu Duệ Mặt Trời. Tuy nhiên, nhạc phim của Hậu Duệ Mặt Trời lại hoàn toàn vắng bóng trên sân khấu chính thức của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tập 7 vì lý do ba vị Host đã thua cuộc trong thử thách do ê-kíp sản xuất đưa ra. Trước đó, trong buổi quay hình thông báo chủ đề đêm nhạc và chọn bài, Hoà Minzy, Hứa Kim Tuyền và Anh Tú đã chọn ra 20 bộ phim có những ca khúc sẽ trình diễn.

Trong thử thách về phim Hậu Duệ Mặt Trời, Hoà Minzy và Anh Tú phải diễn lại khoảnh khắc đại uý Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon gặp nhau lần đầu tiên tại bệnh viện. Khi tái hiện cảnh hất điện thoại kinh điển của đại uý, Anh Tú không đỡ được điện thoại mà còn trượt ngã khiến buổi quay hình bùng nổ tiếng cười.

Hòa Minzy và Anh Tú diễn lại cảnh phim "Hậu duệ mặt trời"

Ở thử thách về phim Mắt Biếc, mặc dù khẳng định mình là một “fan cứng" nhưng Anh Tú lại không trả lời được câu hỏi nào từ ê-kíp. Thay vào đó, Hoà Minzy và Hứa Kim Tuyền đã vượt qua thử thách để Anh Tú và Bùi Công Nam có cơ hội hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây trong đêm diễn chính thức. Đặc biệt, ở hàng khán giả đầu tiên có sự xuất hiện của đôi bạn thân Khánh Vân (trong vai Trà Long của phim Mắt Biếc) và Hậu Hoàng đến để thưởng thức âm nhạc.

Nữ diễn viên Khánh Vân (vai Trà Long của phim Mắt Biếc) bất ngờ xuất hiện ở hàng ghế khán giả

Hòa Minzy song ca cùng Văn Mai Hương

Tập 8 của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ 30 phút thứ 5, ngày 11/3/2021.

