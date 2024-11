Ca sĩ Erik gửi vòng hoa cho bạn là cô gái xấu số bị đoàn xe máy tông ở Hà Nội

Sáng 4/11, thông tin thương tâm về cô gái bị đoàn "quái xế" tông tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là chị N.H.Q., sinh năm 1997, thường trú ở Hà Nội.

Sau khi vụ việc xảy ra, chiều ngày 4/11, gia đình đã tổ chức tang lễ cho chị Q. Không khí đau buồn, tiếng khóc thương bao trùm ngôi nhà của nạn nhân.

Đoàn "quái xế" gây tai nạn, khiến chị N.H.Q. tử vong.

Nhiều vòng hoa gửi đến gia đình nạn nhân.

Trong số những vòng hoa trắng được gửi đến để chia buồn với gia đình nạn nhân, nhiều người nhận ra lẵng hoa có dòng chữ: "Ca sĩ Erik vô cùng thương tiếc bạn". Theo tiết lộ, Erik và chị N.H.Q. là bạn học thời cấp 2.

Vòng hoa kèm dòng chữ "Ca sĩ Erik vô cùng thương tiếc bạn" được gửi đến nhà cô gái xấu số.

Được biết, nạn nhân vụ "quái xế" là bạn học của Erik.

Phía dưới thông tin Erik gửi vòng hoa tiễn đưa bạn, nhiều người bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương cho nạn nhân xấu số, đồng thời phẫn nộ với hành vi của các "quái xế". Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không đưa ra bình luận nào về sự việc.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 3/11, chị N.H.Q. đang dừng xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Lúc này, một đoàn khoảng 20-30 xe máy đi hướng ngược lại lao đến với tốc độ cao, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Chiếc xe do N.H.N. cầm lái đã tông vào chị Q. khiến chị ngã ra đường. Ngay sau đó, N.T.M.K cùng chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, N.H.N. nói về hành động của mình: "Em đi với tốc độ nhanh, đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu lúc này không nhìn thấy gì và sau khi gây tai nạn đã ngất đi. Đến khi tỉnh dậy em đang ở trong viện và có người nói mình gây tai nạn chết người" (trích nguồn Công an Nhân dân). Hiện tại, nhóm "quái xế" đã bị cơ quan chức năng tạm giam để điều tra làm rõ.

Dư luận bàng hoàng, thương tiếc cho nạn nhân và phẫn nộ với nhóm "quái xế" khi biết thông tin vụ tai nạn.

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997 ở Hà Nội. Anh từng là giọng ca chính của nhóm nhạc Monstar, có lượng người hâm mộ đông đảo. Erik tạo dựng tên tuổi của mình thông qua nhiều bản hit như: Sau tất cả, Ghen, Chạm đáy nỗi đau,... Năm 2024, Erik tham gia chương trình Anh trai say hi, đánh dấu trở lại với gameshow âm nhạc sau 3 năm giành Quán quân The Heroes 2021.

Bước ra từ "Giọng hát Việt nhí", Erik có sự nghiệp thành công.

Nam ca sĩ là thành viên của "gia đình Hoa Dâm Bụt" cùng với Hòa Minzy, Đức Phúc.

Năm 2024, Erik gây chú ý trở lại khi tham gia chương trình "Anh trai say hi".

