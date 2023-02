BTC liveshow 18+ có Binz bị phạt 110 triệu vì biểu diễn phản cảm

Ngày 1/2, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định số 4346/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm đối với công ty TNHH một thành viên quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt, do ông Phạm Quốc Cường, sinh năm 1995 là giám đốc.

Đây là đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật Spacespeakers live concert - The Kosmik, diễn ra hôm 12/11/2022 tại nhà thi đấu Quân khu 7, Phú Nhuận, TP.HCM.

Phần trình diễn của Binz trong Spacespeakers live concert - The Kosmik. Ảnh: SpaceSpeakers

Theo đó, đơn vị tổ chức bị phạt 2 hành vi, tổng tiền phạt là 110 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi thứ nhất bị xử phạt 25 triệu đồng. Đơn vị tổ chức để ca sĩ Tín Lê hát bài Live set; ca sĩ Bùi Thế Anh và Phạm Nam Hải hát bài Nhạc anh; 11 ca sĩ hát bài A vell of mist không đúng nội dung trong văn bản chấp thuận số 4415/SVHTT-NT ngày 6/10/2022 của Sở VH-TT TPHCM. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 2, điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo.

Hành vi thứ hai bị phạt 85 triệu đồng, là tiết mục They said và Forget about her có phần biểu diễn của các vũ công, ca sĩ không phù hợp với thuần phong văn hoá người Việt, thể hiện sự gợi dục. Hành vi này bị phạt căn cứ theo khoản 7, điều 11, cùng nghị định trên. Mức phạt lần lượt cho 2 hành vi này là 25 và 85 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, đơn vị tổ chức này cũng bị rút giấy phép hoạt động trong 18 tháng.

Trước đó, đêm nhạc Spacespeakers live concert - The Kosmik với sự góp mặt của Touliver, Rhymastic, Kimmese, Binz, JustaTee, SOOBIN, 16 Typh, GONZO...

Chương trình có khoảng 5.000 khán giả tham dự. Trong đó, một số phần trình diễn nhận phản ứng tiêu cực từ khán giả vì khâu dàn dựng có yếu tố gây phản cảm.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/btc-liveshow-18-co-binz-bi-phat-110-trieu-vi-bieu-dien-phan-cam-...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/btc-liveshow-18-co-binz-bi-phat-110-trieu-vi-bieu-dien-phan-cam-a564727.html