Việt Anh công khai "vợ mới", danh tính người ấy gây tò mò

Thứ Tư, ngày 06/07/2022 03:43 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chia sẻ của Việt Anh nhận về nhiều chú ý của người hâm mộ.

Mới đây trên Facebook cá nhân, diễn viên Việt Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên Hồng Diễm cùng dòng chia sẻ: "Thấy bảo đây là người vợ tốt, hy vọng đây sẽ là người vợ cuối cùng của 6 tháng cuối năm nay, không lấy thêm người vợ nào nữa, mệt lắm rồi đấy".

Việt Anh công khai Hồng Diễm là "người vợ tốt"

Bên dưới bài viết của Việt Anh, nhiều bạn bè đồng nghiệp không ngừng trêu chọc: "Số đa thê rồi em ơi", "Nhiều vợ là sướng mà anh", "Đẹp trai có nhiều vợ. Thật là thích", "Vợ nào cũng xinh ngất ngây con rể nhỉ",...

Việt Anh tham gia một dự án phim mới của VFC chính thức khai máy hồi đầu tháng 6. Anh từng tiết lộ sẽ mang đến một hình ảnh mới hoàn toàn so với những vai trước đây. Điều khán giả thắc mắc là không biết Hồng Diễm sẽ đóng cặp cùng ai, bởi trước đó, Quốc Huy – gương mặt diễn viên có tiếng ở miền Nam cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng cô.

Hồng Diễm

Hồng Diễm không phải là cái tên xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô từng tham gia nhiều dự án phim như “Cầu vồng tình yêu”, “Cả một đời ân oán”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Hướng dương ngược nắng”... Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, Hồng Diễm thường đảm nhận những vai có tính cách hiền lành. Kể từ khi vào nghề, cô nổi tiếng là người "kén vai", không đóng phim nhiều, các dự án thường cách nhau một vài năm. Tuy nhiên Hồng Diễm vẫn giữ được sức nóng dù ít xuất hiện trên màn ảnh.

Trước khi công khai "Hồng Diễm là người vợ tốt", Việt Anh từng có dịp đóng vợ chồng với nhiều người đẹp khác như Lã Thanh Huyền, Đan Lê,...

Lã Thanh Huyền

Bộ phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” đang thu hút sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ khi quy tụ dàn diễn viên diễn xuất ổn định như Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga,... Trong đó, Lã Thanh Huyền vào vai Cẩm Giang - vợ 2 của Việt (Việt Anh thủ vai).

Lã Thanh Huyền đóng cặp cùng Việt Anh trong “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”

Cô được mệnh danh là “đệ nhất vòng 1 của vũ trụ phim VTV”

Ngoài đời, cô là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, đa tài của làng giải trí Việt. Cô từng gây ấn tượng với công chúng qua nhiều bộ phim như “Thiên thần bé nhỏ”, “Mùa tôm hùm”, “Hoa xuyến chi”, “Cô dâu Việt”, “Đi về phía mặt trời”… Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, Lã Thanh Huyền nhiều lần khiến dân mạng tròn mắt vì thân hình phồn thực với vòng một căng tràn khi diện bikini hay váy hai dây khoét sâu. Vì vậy, cô còn được mệnh danh là “đệ nhất vòng 1 của vũ trụ phim VTV”.

Đan Lê

Trong "Người phán xử", Đan Lê vào vai Diễm My, vợ của Phan Hải (Việt Anh). Dù là vợ hợp pháp của Phan Hải nhưng Diễm My rất ít khi xuất hiện bên cạnh chồng. Bởi lẽ Phan Hải là người trăng hoa, có nhiều bồ bên ngoài nên Diễm My sống như một cái bóng trong gia đình Phan Thị.

Đan Lê và Việt Anh trong "Người phán xử"

Chỉ đến khi thiếu gia của "ông trùm" gặp bế tắc, Diễm My là người duy nhất kiên nhẫn ở lại bên anh, trân trọng và yêu thương anh. Hiểu được tình nghĩa và sự hi sinh của vợ, Phan Hải cầu xin cô cho phép được làm lại từ đầu và trở thành người chồng, người cha tốt.

Cô là người đẹp đa tài, hoạt động showbiz với vai trò MC, diễn viên

Đan Lê hoạt động giải trí với vai trò MC, diễn viên. Trước "Người phán xử", Đan Lê từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình như "Cầu vồng tình yêu", "Ba đám cưới một đời chồng"... Điểm chung của những vai diễn mà cô từng hóa thân là đều có tính cách dịu dàng và giàu đức hy sinh.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/viet-anh-cong-khai-34vo-moi34-danh-tinh-nguoi-ay-gay-to-mo-c47a6836...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/viet-anh-cong-khai-34vo-moi34-danh-tinh-nguoi-ay-gay-to-mo-c47a6836.html