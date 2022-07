Dượng Chat của "Chiếc lá cuốn bay" đốn tim fan trong dự án phim Việt - Thái

Đây sẽ là lần đầu tiên tài tử xứ Chùa Vàng này thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Mới đây nhà sản xuất bộ phim điện ảnh Là mây trên bầu trời của ai đó chính thức công bố thời gian phát hành vào ngày 22/7 tới đây cùng với teaser mới nhất.

“Dượng Chat” Push Puttichai tham gia trong dự án phim hợp tác Việt - Thái

Đây là dự án Việt – Thái có sự hợp tác của hai mỹ nam xứ Chùa Vàng “Pee Nak” August Vachiravit và “Dượng Chat” Push Puttichai của Chiếc lá cuốn bay.

Nội dung của “Là mây trên bầu trời của ai đó” kể về Mây (Ngọc Lan Vy), nhằm đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngày sinh nhật của mình, Mây quyết định lên đường sang tận Thái Lan để gặp được thần tượng của mình - anh Park (Push Puttichai). Tuy nhiên, chuyến theo chân thần tượng của Mây lại bất ngờ rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì đụng nhầm chàng Boy (August Vachiravit) khiến hành trình trắc trở hơn bao giờ hết. Mây sẽ xử trí ra sao giữa một bên là thần tượng mà mình một lòng theo đuổi, và một bên đích thị là “oan gia”?

Ngọc Lan Vy bên cạnh 2 mỹ nam xứ Chùa Vàng

Người đẹp Ngọc Lan Vy sinh năm 2005, sở hữu chiều cao vượt trội với 1,74m. Lợi thế này giúp Lan Vy chinh phục nhiều giải thưởng nhan sắc khi là Hoa hậu Kỷ Nguyên mới 2019 – Little Miss New Era 2019; Hoa hậu Hoàn Vũ nhí Thế giới 2018 tại Thổ Nhĩ Kỳ – Little Miss Universe 2018; Hoa hậu nhí Á Âu 2017 tại Georgia – Little Miss Erasia 2017; Top 4 Người mẫu tài năng Thế giới 2016 tại New York – Mỹ…

Nếu như August Vachiravit dường như còn khá mới mẻ đối với khán giả Việt thì nam thần Push Puttichai đặc biệt được nhắc tới rất nhiều sau Chiếc lá cuốn bay khi kết cùng mỹ nhân Baifern Pimchanok. Vẻ điển trai và trầm tĩnh của Push đã tạo một sức hút đặc biệt, tên tuổi của anh cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là ở Việt Nam. Là mây trên bầu trời của ai đó sẽ là lần đầu tiên tài tử xứ Chùa Vàng này thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Push Puttichai đốn tim fan bởi nụ cười ấm áp

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, nhân vật Park của Push trong phim là một hình mẫu lý tưởng, sở hữu vẻ ngoài đủ sức đốn tim bất kì ai, có tính cách ấm áp.

Bên cạnh đó, việc sử dụng chất liệu Rom-Com - một trong những dòng phim sở trường của điện ảnh Thái, kết hợp với sự nhào nặn dưới bàn tay của ê-kíp xứ Chùa Vàng, dự án điện ảnh này được mong chờ sẽ trở thành một gia vị vừa quen vừa lạ trên bàn tiệc phim Việt. Nhà sản xuất Trịnh Tú Trung chia sẻ: “Phim không phải chỉ mang ê-kíp Việt sang Thái hay quảng bá du lịch. Đây là câu chuyện tình cảm dễ thương mang chất Thái, nhưng phải thể hiện làm sao cho vui, mới mẻ vì Rom-Com là điều quá quen với khán giả Việt rồi, Trung nghĩ việc kết đôi August Vachiravit và Ngọc Lan Vy, cùng sự xuất hiện bất ngờ của Push Puttichai sẽ tạo được nhiều điều đáng xem".

