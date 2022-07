Quỳnh Kool khiến đồng nghiệp “choáng" vì cảnh quay nằm ngoài kịch bản

Bạn diễn Bình An hé lộ sự thật hậu trường về cảnh quay giữa anh và Quỳnh Kool ở giữa công viên.

Chiều ngày 26/7, ê-kíp bộ phim truyền hình Ga-ra hạnh phúc ra mắt với sự tham gia của đạo diễn Bùi Quốc Việt, DOP Trần Anh Phương cùng dàn diễn viên Bảo Anh, Quỳnh Kool, Bình An, Diễm Hương, Ngọc Huyền…

Vốn quen thuộc với những vai tiểu thư, diễn viên trẻ Quỳnh Kool sẽ có một cuộc “lột xác” với vai nữ chính Sơn Ca trong bộ phim lần này. Phim kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn Ca khi mẹ bỏ đi từ lúc cô còn nhỏ, bố cờ bạc bê tha. Sống cùng ông nội, Sơn Ca luôn coi ông là người thân duy nhất trên đời. Tới một ngày, ông phải nằm viện điều trị bệnh mất rất nhiều tiền, cô đã quyết định tìm đến xin việc ở một ga-ra, chấp nhận làm công việc nặng nhọc vì muốn có tiền để nộp viện phí. Cũng từ môi trường ở ga-ra sửa xe, Sơn Ca được gặp Khải (Bảo Anh), em gái của Khải là Vân (Ngọc Huyền), Trung (Duy Hưng). Mỗi người một tính cách nhưng đều mang tới cho cô cảm giác ấm áp tình yêu thương. Chia sẻ về vai diễn mới mẻ này, Quỳnh Kool thừa nhận đây là một thử thách trong sự nghiệp diễn xuất.

Nữ diễn viên trẻ đã có những chuẩn bị kĩ lưỡng cho vai diễn khác biệt lần này. Nếu như trước đây Quỳnh Kool chủ yếu đảm nhận những nhân vật tiểu thư điệu đà thì lần này, vai Sơn Ca là một cô gái có cá tính mạnh. Quỳnh Kool không ngại cắt phăng đi mái tóc dài để hi sinh cho vai diễn.

Bình An là bạn diễn cùng Quỳnh Kool trong tuyến tình cảm của hai nhân vật Quân và Sơn Ca. Cả hai từng là bạn học chung khóa tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong họp báo, Quỳnh Kool tiết lộ cặp đôi có nhiều cảnh “khóa môi” diễn đi diễn lại nhiều lần. Nữ diễn viên dành lời khen cho bạn diễn “có kinh nghiệm” trong các cảnh hôn, thậm chí còn khen “môi Bình An ngọt”. Đáp lại, Bình An "tố" Quỳnh Kool trước khi quay cảnh hôn lại ăn món... bún đậu mắm tôm vào buổi trưa nhưng không nhai kẹo cao su. Câu chuyện hài hước của cả hai diễn viên trẻ tạo không khí vui vẻ cho buổi họp báo.

Bên cạnh đó, hai nhân vật Quân và Sơn Ca cũng có phân cảnh khiến cả đoàn phim phải sốc vì cú tát "trời giáng" mà Quỳnh Kool dành cho Bình An. Theo chia sẻ của Bình An, cảnh tát vốn dĩ không nằm trong kịch bản ban đầu mà được đạo diễn thêm vào sau đó. Anh và Quỳnh Kool quay cảnh này tại một công viên ở thành phố Hòa Bình vào buổi chiều rất đông người đi tập thể dục gần đó. Hai diễn viên tiết lộ đó là một cảnh tát rất thật khiến nhiều người dân xung quanh phải bất ngờ thốt lên: "Ôi! Tát đau thế! Thế tát thật à?". Thậm chí nam diễn viên còn quên cả lời thoại vì quá đau sau khi bị ăn tát.

Nam diễn viên Bảo Anh đảm nhận vai nam chính tên Khải - một người đàn ông từng có quá khứ tù tội nhưng bản tính tốt bụng, trầm tính, yêu thương em gái. Bảo Anh cho biết sau nhiều năm đóng các vai công an, cuối cùng anh mới có một vai nhân vật "người thường" nhưng lại khiến anh rơi vào trầm cảm. Cũng vì nhân vật Khải quá ít nói, sống trầm lặng, khó gần nên anh cũng phải giữ tâm trạng đó ở trường quay, nhiều khi không dám cười.

Nữ diễn viên Diễm Hương đảm nhận tuyến nhân vật phụ là một người phụ nữ sắc sảo, có tính sở hữu cao. Nhân vật Cẩm Khê do cô thủ vai có quan hệ "ngoài luồng" với trai trẻ Quân (Bình An).

Sau thành công từ vai diễn con gái bà Nga trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền tiếp tục có một vai diễn quan trọng trong Ga-ra hạnh phúc. Ngọc Huyền vào vai người em gái của Khải (Bảo Anh), tên là Vân - cô gái bị chứng ám ảnh, sợ đàn ông sau khi bị chấn thương tâm lý từ năm 18 tuổi. Biến cố khiến Vân nhút nhát trong giao tiếp.

Ga-ra hạnh phúc lên sóng vào 21h40 các ngày thứ 2, 3, 4 trên VTV3 bắt đầu từ 8/8/2022, sau khi phần 2 Thương ngày nắng về kết thúc.

