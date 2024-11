Bất ngờ danh tính bạn trai bí mật của An Tây

An Tây tên thật là Andrea Aybar hay Nguyễn Thị An, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô từng là người mẫu được nhiều người yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. An Tây từng tham gia đóng một số bộ phim như: Để mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha,...

Cô sở hữu ngoại hình nổi bật với nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao 1,75m. Nhờ vậy, An Tây hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, từng tham gia trình diễn cho nhiều nhà thiết kế tại Việt Nam.

Nhiều năm trước, An Tây vào TP HCM lập nghiệp, chuyển hướng trở thành nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sở hữu kênh TikTok hơn 4,7 triệu lượt theo dõi. Theo đuổi nghệ thuật đã lâu nhưng sự nghiệp của An Tây được đánh giá là chưa nổi bật. Thay vào đó, khán giả lại nhớ đến hình ảnh một nàng mẫu nhiều thị phi, lùm xùm đời tư.

Hiện tại, thông tin về người mẫu An Tây đang được cộng đồng mạng quan tâm.

Thời gian vừa qua, thông tin người mẫu An Tây bị điều tra vì nghi vấn liên quan đến ma túy thu hút sự quan tâm từ dư luận. Sau khi vướng bê bối đời tư, mọi thông tin liên quan đến An Tây nhận được sự quan tâm từ dư luận, đặc biệt là chuyện đời tư.

Sau nhiều chuyện tình ồn ào, cuối năm 2023, trong một chương trình, nàng mẫu Tây này từng bất ngờ tiết lộ đang bí mật hẹn hò với một rapper hơn 1 năm. Cô khen ngợi “nửa kia” là rapper tử tế, không phải trai đểu. Tuy vậy, An Tây không chia sẻ về danh tính của người này.

Có lần cô đi xem bóng rổ công khai cùng một người con trai và lọt qua ống kính của nhiếp ảnh được cư dân mạng đồn đoán đây là người tình mà cô đã nhắc đến.

GONZO - Andrea từng công khai đi xem bóng rổ cùng nhau

RPT Gonzo là rapper, giáo viên anh văn có tên thật là Nguyễn Trần Thái Nam, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1995 thuộc cung Cự Giải, anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Gonzo là một rapper khá nổi tiếng trong cộng đồng yêu rap tại khu vực miền Bắc. Anh chàng có phong cách âm nhạc lạc quan và đầy trải nghiệm, đôi khi cũng mang sự biến hóa với nhiều cung bậc cảm xúc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]