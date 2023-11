Ban tổ chức concert Westlife giải thích khi nhiều khán giả đòi "trả vé"

Ban tổ chức quảng bá trên trang fanpage: "Với mong muốn mang tới một đêm diễn sôi động, nhiệt huyết, mở ra cơ hội cho hàng ngàn người hâm mộ của Westlife được tận mắt chứng kiến phút giây thăng hoa cùng thần tượng trên sân vận động Thống Nhất, ban tổ chức chính thức mở bán hạng vé CAT 7 - Standing, hạng vé đứng duy nhất chỉ có tại concert Westlife trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh vào ngày 21 và 22/11.

Vị trí CAT 7 - Standing được xếp trên sân, ngay phía sau vị trí CAT 2 với mức giá 600.000 đồng/vé. Với vị trí này, khán giả sẽ được hòa mình vào không khí náo nhiệt, tận hưởng màn trình diễn đỉnh cao cùng bốn anh chàng đến từ Ireland".

Sau khi mở bán, một loạt sự phẫn nộ được khán giả dành cho ban tổ chức concert Westlife.

Khán giả H.A viết: "Ban tổ chức quá tham lam. Làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy, đừng hỏi tại sao sau này khán giả lại quay lưng. Giờ concert có giống một buổi hội chợ không? Đang chờ xác nhận chính sách hoàn trả vé, nếu được sẽ trả luôn vì không muốn ủng hộ những đơn vị kém cỏi".

Trong nhóm săn vé Westlife, câu chuyện CAT 7 cũng là một chủ đề tạo tranh luận. Khán giả M.L.P viết: "Về vấn đề mở thêm vé CAT 7: mình rất vui về điều này vì rốt cuộc dù đứng hay ngồi thì mình vẫn được vào sân nghe mấy anh hát. Hi vọng mọi người ai hãy bỏ qua những điều tiêu cực và hãy nghĩ đến chúng ta sắp gặp idol rồi và chuẩn bị được nghe những bản nhạc thanh xuân".

Nhiều người khẳng định khu vực này là một khu vực tương đối tệ khi nằm sát bàn kỹ thuật. Việc đứng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ cũng là lý do chính khiến hạng vé này rẻ hơn rất nhiều so với những khu vực khác.

Westlife sắp đến Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức khẳng định khán giả khu CAT 7 chắc chắn không thể che khuất tầm nhìn hay ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả trên khán đài các khu khác. Số lượng vé CAT 7 không nhiều và ban tổ chức cũng không dồn người CAT 7 lên CAT 1 và 2.

Khu vực này không nằm trong dự tính ban đầu của ban tổ chức. Quyết định được đưa ra thông qua sự họp bàn của các đơn vị đồng tổ chức. Toàn bộ vé đã bán được đánh số cụ thể theo mã QR, đảm bảo quy chuẩn khoảng cách theo yêu cầu từ phía nhóm Westlife.

Hai đêm diễn của Westlife thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 21 và 22/11, dự kiến sẽ có hơn 30 ngàn khán giả tham dự.

The Wild Dreams Tour là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 cho đến năm 2024.

Tại đây Westlife sẽ trình diễn tất cả những bản hit trong quá khứ của họ như cách tri ân, hội ngộ với khán giả sau nhiều năm như: Uptown Girl, When You're Looking Like That, Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, Seasons In The Sun, You Raise Me Up, My Love,...

Qua các video và hình ảnh tại The Wild Dreams Tour trên toàn cầu, có thể thấy sân khấu của Westlife chỉ giới hạn hình chữ nhật cùng một đoạn rất ngắn đưa ra ở giữa. Tuy nhiên với đêm diễn của Westlife tại Việt Nam, có một sân khấu phụ kết nối sân khấu chính với khu vực mặt sân.

Sân khấu đặc biệt của Westlife tại Việt Nam.

