Ban nhạc Michael Learns To Rock xác nhận trở lại biểu diễn tại Việt Nam

Michael Learns To Rock là nhóm nhạc Pop, Rock Ballad nổi tiếng đến từ Đan Mạch, được thành lập từ năm 1988. Nhóm từng "làm mưa làm gió" các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới những năm đầu thập niên 90 với các bản nhạc "hit" như: The actor, Sleeping child, 25 minutes, Take me to your heart, That's why you go away...

Năm 1997 khi đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc, các thành viên của nhóm từng có 2 đêm diễn tại Việt Nam và tạo ra "cơn sốt" vé tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM ) và Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). 9 năm sau, nhóm trở lại với việc tham gia biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc quy mô được tổ chức tại Hà Nội.

Chuyến lưu diễn "Take us to your heart" lần này của Michael Learns To Rock lần lượt trải qua 6 nước trong khu vực châu Á gồm: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Tại đất nước hình chữ S, Michael Learns To Rock sẽ có đêm diễn vào tối 17-11-2024 tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM. Đêm diễn được tiết lộ là sẽ mang lại những ca khúc mới và cả những ca khúc đình đám đã làm nên tên tuổi và gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của nhóm. Vé xem chương trình dự kiến sẽ được mở bán vào tháng 9-2024.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về việc thường chọn các nước khu vực châu Á để thực hiện các chuyến lưu diễn, Michael Learns To Rock từng bày tỏ, nhóm cảm thấy yêu thích khí hậu ở các nước trong khu vực này. Một thành viên trong nhóm còn nói vui, mỗi lần lưu diễn ở châu Á, nhóm đều muốn ra ngoài đường, trong khi người dân địa phương lại thích ở trong phòng có điều hòa.

Khi được hỏi có nghĩ đến chuyện hợp tác với một nghệ sĩ châu Á, nhóm cho biết các thành viên rất thích được làm việc với các nghệ sĩ khắp thế giới và họ đã nhận được rất nhiều lời đề nghị, tuy nhiên các lời mời hợp tác đều từ các hãng thu âm và những người kinh doanh âm nhạc. Nhóm rất sẵn lòng nếu các nghệ sĩ liên lạc với ban nhạc để chia sẻ sự rung cảm đặc biệt về âm nhạc với mình.

