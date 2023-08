Ban nhạc 911 trở lại Việt Nam

Này 26/8, trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Đại sứ quán Anh và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam đã đăng tải thông tin về việc ban nhạc 911 sẽ biểu diễn trong Lễ hội Vương quốc Anh vào tháng 9 tới.

Nhóm 911 biểu diễn ở Việt Nam trong tháng 9

Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh, đây là một sự kiện miễn phí dành cho công chúng nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam. Trong lễ hội, ban nhạc 911 hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu với nhiều bản hit đình đám từng làm nên tên tuổi của nhóm như I Do, The day we find love, All I want is you...

Ở Hà Nội, sự kiện diễn ra vào lúc 19h30 ngày 9/9/2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố đi bộ Hoàn Kiếm. Ở TP.HCM, sự kiện bắt đầu trong cùng khung giờ ngày 16/9/2023 tại đường Lê Lợi.

Đây cũng là lần thứ 4 ban nhạc 911 đến Việt Nam. Hồi tháng 2 năm nay, 3 giọng ca nổi tiếng nước Anh từng có màn kết hợp bùng nổ với ca sĩ Đức Phúc trong ca khúc Em đồng ý - phiên bản tiếng Việt của ca khúc I do. Đây là bài hit từng "làm mưa làm gió" hơn 10 năm trước, trở thành một trong những bản tình ca bất hủ trên thế giới. So với thời hoàng kim, các thành viên ban nhạc 911 được đánh giá vẫn giữ vững phong độ về cả giọng hát lẫn ngoại hình.

Nhóm 911 trong MV Em đồng ý

Ban nhạc 911 gồm 3 thành viên Lee Brennan, Jimmy Constable và Simon "Spike" Dawbarn. Nhóm được thành lập vào năm 1995 và phát hành đĩa đơn đầu tay Night To Remember vào năm 1996. 911 được xem là nhóm nhạc nam huyền thoại của tuổi thanh xuân với những thế hệ 7X, 8X. Sự trở lại Việt Nam lần này của 911 chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo fan yêu âm nhạc.

Lễ hội Vương quốc Anh từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018 và gây dấu ấn mạnh mẽ với âm nhạc, ẩm thực, thời trang, giáo dục, khoa học, thể thao - những tinh hoa hàng đầu nước Anh. Với sự trở lại sau 5 năm, lễ hội 2023 hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khán giả tham dự.

Nguồn: [Link nguồn]