Ngôi sao có hơn 117 triệu người theo dõi lần đầu biểu diễn ở Việt Nam

Ca sĩ Jason Derulo, chủ nhân hit "Savage Love" sẽ đến TP.HCM để biểu diễn trong chương trình GAMA PreShow - The Opening vào 22/3. Sự kiện còn có sự tham gia của những nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng như: Mono, Blacka, Low G, Mỹ Mỹ, Lil Wuyn, DJ Mie.

Jason Derulo là ngôi sao ca nhạc toàn cầu nhận nhiều đĩa bạch kim.

Jason Derulo sinh năm 1989, tên thật là Jason Joel Desrouleaux. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên người Mỹ. Với tư duy nhạy bén, không theo lối mòn và cực kỳ sáng tạo, Jason Derulo đã khẳng định vị thế của mình là một trong những ngôi sao năng động nhất trên thị trường nhạc pop toàn cầu.

Kể từ khi Jason Derulo bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2009, toàn bộ sản phẩm âm nhạc của anh đã đạt được hơn 18,2 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới. Giọng ca 8X bắt đầu đột phá với đĩa đơn được chứng nhận bạch kim của RIAA Whatcha Say.

Từ đó đến nay, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã bán được hơn 250 triệu đĩa đơn, trong đó có 15 đĩa bạch kim. Bài hit Savage Love từng là hiện tượng khủng toàn cầu, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard cũng như đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác trên toàn thế giới. Điệu nhảy Savage Love cũng càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội.

Với gia tài sản phẩm âm nhạc đồ sộ và chất lượng, Jason Derulo thắng nhiều giải thưởng danh giá thế giới như Teen Choice Awards, YouTube Music Awards…

Jason Derulo còn xây dựng được lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội với hơn 117 triệu follower trên mọi nền tảng. Với TikTok của mình, anh có không ít bài đăng đạt hơn 10 triệu lượt xem. Anh cũng có hơn 65 triệu người theo dõi trên toàn thế giới và hơn 1,3 tỷ lượt thích. Nhờ đó, chủ nhân hit Savage Love là một trong những siêu sao lớn nhất của TikTok, hiện là người dùng nam giới được theo dõi nhiều thứ 4 trên nền tảng chia sẻ video và cũng là tài khoản lớn thứ 11 nói chung.

Hiện tại, Jason Derulo thực hiện chuyến lưu diễn Nu King World Tour. Việc anh lần đầu đến Việt Nam hứa hẹn mang đến đêm nhạc bùng nổ.

Ngoài Jason Derulo, ca sĩ Mono cũng hứa hẹn sẽ mang đến loạt bài hát gắn liền với tên tuổi của mình như Waiting for you, Đi tìm tình yêu, Em xinh, Chăm hoa…

Như vậy, trong tháng 3, TPHCM hội tụ nhiều concert như: concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra trong hai đêm 22 và 23/3, concert Anh trai say hi diễn ra tối 21/3 và GAMA PreShow - The Opening vào 22/3.