"Bạn gái tin đồn" của MCK: Từng là Thủ khoa Nhiếp ảnh, gu ăn mặc cực "nghệ"

Bài đăng nhanh chóng thu về hơn 158K lượt thả tim, hơn 2K lượt bình luận chỉ sau 12 tiếng đăng tải. Con số ấn tượng, cao hơn đáng kể so với các bài đăng trước đó của MCK cho thấy mức độ hào hứng, quan tâm của người hâm mộ nam rapper.

Không để netizen phải tìm kiếm lâu, nữ chính trong loạt ảnh nhanh chóng được xác định là Fen Le, tên thật Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1999. Cô là influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội), sở hữu hơn 28K follower trên Instagram. Cô hoạt động với vai trò nhiếp ảnh gia, hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng mang tên RHEN.

Fen Le từng được biết đến là Thủ khoa ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2018. Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết đã đam mê bộ môn nghệ thuật từ năm cấp Hai. Cô đã quyết định bỏ ngành Quản trị Khách sạn Du lịch tại Đại học Thăng Long sau năm đầu tiên để theo đuổi đến cùng đam mê nghệ thuật.

Fen Le sở hữu gu thời trang streetwear mang tinh thần avant-garde - phong cách trang phục nghệ thuật lập dị với các sáng tạo đặc sắc.

Cô chuộng những bộ cánh gam màu tối, cắt xẻ táo bạo phối cùng phụ kiện bạc, dây da to bản, tạo điểm nhấn với lối trang điểm sắc sảo. Người hâm mộ nhận xét MCK và Fen Le đẹp đôi nhờ sự đồng điệu về phong cách thời trang, gu thẩm mỹ độc đáo.

Đáng chú ý, 2 năm trước, Fen Le từng vướng nghi vấn hẹn hò với MCK khi cô xuất hiện chung khung hình cùng nam rapper trong một Story trên Instagram. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cả MCK và Fen Le đều lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, hợp tác với nhau trong một dự án nghệ thuật.

Sau 2 năm, việc MCK chủ động đăng tải hình ảnh thân thiết, thậm chí có hành động xoa đầu Fen Le đầy tình cảm, khiến netizen cho rằng cả hai đã phát triển mối quan hệ từ bạn sang người yêu.