Ba chị em gái gây bất ngờ tại The Face Kid 2022

Thứ Năm, ngày 13/01/2022 17:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trước khi đến The Face Kid 2022, ba thí sinh nhí đã ghi dấu ấn đáng nể tại cuộc thi Dancesport.

The Face Kid 2022 do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức là cuộc thi nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt nhí tiềm năng cho làng thời trang trẻ em Việt Nam. Ngay từ khi tổ chức vòng sơ tuyển, The Face Kid đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và ngay lập tức đăng ký cho con, em mình dự thi.

Ba chị em gái Hạnh Nguyên - Tùng Chi - Minh Hạnh

Thu hút sự chú ý của Ban giám khảo trong vòng casting đầu tiên là trường hợp một gia đình có ba chị em gái ruột yêu thích nghệ thuật và đều đăng ký tham gia cuộc thi. Đó là thí sinh Nguyễn Hạnh Nguyên (2010), Nguyễn Tùng Chi (2011) và Nguyễn Thị Minh Hạnh (2014).

Điều bất ngờ hơn nữa là cả 3 thí sinh nhí đều thể hiện màn catwalk chuyên nghiệp và nhận được tấm vé vào vòng trong của BGK.

Hạnh Nguyên - Tùng Chi - Minh Hạnh cùng Giám khảo/Siêu mẫu Đình Quyền

Trước khi đến với The Face Kid 2022, ba thí sinh nhí đã ghi dấu ấn đáng nể tại cuộc thi Dancesport. Cụ thể, Nguyễn Hạnh Nguyên (2010), hiện đang học lớp chuyên Anh trường THCS Giảng Võ đã từng giành HCV hạng thiếu nhi 1, giải CK International Dancesport Championship 2019; HCV hạng thiếu nhi 1 giải Khiêu vũ thể thao quốc tế cúp Thăng Long 2019; HCB hạng thiếu nhi 1 giải Khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng 2019.

Hạnh Nguyên và Tùng Chi cùng kiện tướng Dancesport Khánh Thi

Tùng Chi (số 3)

Thí sinh Nguyễn Tùng Chi (2011) có thành tích HCV hạng thiếu nhi 1, giải khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng 2019; HCB hạng thiếu nhi 1 giải CK Open International Dancesport Championship 2019; HCB hạng thiếu nhi 1 giải khiêu vũ thể thao quốc tế cúp Thăng Long 2019. Em út Nguyễn Thị Minh Hạnh (2014) từng đạt HCV hạng nhi đồng giải khiêu vũ thể thao Uông Bí 2020.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-chi-em-gai-gay-bat-ngo-tai-the-face-kid-2022-50202213117206156.htmNguồn: http://danviet.vn/ba-chi-em-gai-gay-bat-ngo-tai-the-face-kid-2022-50202213117206156.htm