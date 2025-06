Nửa năm phim Hàn không hot bằng 1 lần Kim Soo Hyun dính phốt!

Năm 2025 trôi qua đã được nửa chặng đường, nhưng với các mọt phim Hàn Quốc, cảm giác như chưa thực sự có gì đáng nhớ. Dĩ nhiên vẫn có một số tác phẩm hot nhưng nhìn chung, thị trường phim ảnh xứ Hàn năm nay vâng đang trôi qua trong sự im lặng đến đáng lo ngại. Trong khi các nhà đài lớn liên tục trượt dài về rating, những nền tảng OTT lại bứt tốc (nhưng không quá mạnh). Một thực trạng ngược đời đang bao trùm phim Hàn đầu năm 2025: drama ngoài đời còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình!

Phim truyền hình Hàn Quốc nửa đầu 2025 trượt dài không phanh

Nếu dùng một từ để mô tả thị trường phim Hàn đầu năm 2025, thì đó chính là: ảm đạm. Không chỉ thiếu đi những cú bùng nổ như các năm trước, mà thậm chí hàng loạt tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, sở hữu dàn diễn viên đỉnh cao cũng không thể cứu nổi rating.

Các nhà đài lớn như SBS, MBC và tvN,... vốn là những ông lớn quyền lực của địa hạt truyền hình Hàn, nay đều phải nếm trái đắng với rating lẹt đẹt chỉ quanh quẩn ở mức 1%. tvN từng rất kỳ vọng vào Hỏi Các Vì Sao - màn tái xuất được mong đợi của Lee Min Ho sau thời gian dài vắng bóng. Thế nhưng, bộ phim lại rơi thẳng xuống hố sâu thất vọng vì nội dung phi lý, nực cười, chemistry giữa Lee Min Ho và Gong Hyo Jin bị chê thiếu thuyết phục. Bảo Hiểm Ly Hôn hay The Potato Lab của các ngôi sao nổi tiếng như Lee Dong Wook, Kang Tae Oh cũng góp phần nối dài chuỗi thất bại của tvN bởi phần kịch bản không thể ngấm nổi. Trong khi đó, mới chỉ năm ngoái, tvN là ông trùm rating xứ Hàn với cơn sốt Queen of Tears không ai đánh bại nổi.

Hỏi Các Vì Sao

Ngay cả các đài trung ương như SBS, MBC cũng rơi vào chuỗi tuyệt vọng với những bộ phim chạm đáy rating. Phim mới nhất của SBS là Our Movie dù có sự góp mặt của mỹ nam bất khả chiến bại Nam Goong Min nhưng rating chỉ ở mức khoảng 3%. Lần đây tiên Nam Goong Min thất bại đến vậy, tới mức anh bị cả truyền thông Hàn mỉa mai thậm tệ, phải lên tiếng xin khán giả hãy theo dõi phim tới tập 5 rồi hẵng phán xét. MBC thậm chí còn thảm thưởng hơn, tự chen chân vào hàng ngũ nhà đài 0% với Crushology 101, một bom xịt dở thảm họa, rating không lên nổi đầu 1.

Crushology 101

Nếu tầm này năm ngoái, phim truyền hình Hàn đã có những bom tấn rating 10 - hơn 20% thì năm nay, ngưỡng cao nhất cũng chỉ dừng lại ở mức khoảng 12% với 2 tác phẩm là Cung Điện Ma Ám và Trái Tim Chôn Vùi. Ngành phim truyền hình Hàn thực sự đang khủng hoảng nghiêm trọng, danh tiếng diễn viên không còn đủ sức kéo khán giả nếu kịch bản không đủ hấp dẫn. Phim Hàn đang đi vào lối mòn, và người xem không còn dễ dãi như xưa.

OTT lên ngôi, nhà đài “hít khói”

Khi các nhà đài truyền thống loay hoay tìm đường thoát khỏi bế tắc, thì trên mặt trận OTT, các nền tảng như Netflix, Disney+, TVING lại sống trong thời kỳ hoàng kim. Những cái tên như Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Không Dung Thứ, Nine Puzzles đều là sản phẩm của OTT, và đều nhận về hiệu ứng mạnh mẽ không chỉ ở Hàn mà còn phủ sóng toàn cầu.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt gây bão vì cách khai thác đề tài trưởng thành với góc nhìn tươi mới. Không Dung Thứ thì lại khiến khán giả không rời mắt nhờ cú twist độc lạ, dàn cast trẻ trung và diễn xuất bùng nổ. Còn Nine Puzzles là minh chứng cho việc người xem ngày càng yêu thích các câu chuyện phức tạp, đậm màu trinh thám, và sẵn sàng chi tiền để xem trên nền tảng trả phí. Dĩ nhiên, nếu so với những phim OTT của các năm trước, đơn cử như The Glory thì năm nay, vẫn chưa có phim Hàn nào tạo được cơn sốt đủ lớn trên toàn cầu. Ngay cả Squid Game 2 cũng không bùng nổ như phần 1. Và hiện thì khán giả chỉ còn biết mong chờ vào phần 3 lên sóng vào ngày tới, rằng liệu nó có là củ nổ cho nửa cuối năm khởi sắc của ngành phim Hàn.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Dẫu vậy, sự lên ngôi của các nền tảng OTT cũng khiến các nhà đài truyền thống dường như đang bị bóp nghẹt giữa hai gọng kìm: vừa không đủ đổi mới để giữ chân khán giả, vừa thiếu ngân sách để cạnh tranh với các nền tảng có nguồn lực khổng lồ. Một vài cái tên từng là niềm hy vọng như KBS thậm chí còn không có nổi tác phẩm nào gây tiếng vang trong nửa đầu năm, đẩy truyền hình Hàn vào thế chân tường.

Khi drama ngoài đời còn hot hơn trên phim

Khi mà phim truyền hình Hàn gần như không tạo được “viral” nào đủ lớn, thì một nhân vật lại vô tình chiếm sóng toàn bộ truyền thông: Kim Soo Hyun. Anh không hề ra mắt phim mới trong nửa đầu năm 2025. Knock Off - dự án truyền hình đánh dấu sự trở lại sau thành công của Queen of Tears - thậm chí còn chưa có khả năng không thể lên sóng. Ấy vậy mà suốt nhiều tháng nay nay, truyền thông châu Á không ngừng nhắc đến cái tên Kim Soo Hyun, nhưng theo cách chẳng ai mong muốn.

Tất cả bắt nguồn từ nghi vấn hẹn hò rồi chia tay chóng vánh với Kim Sae Ron thời cô còn vị thành niên kéo theo hàng loạt đồn đoán về việc Kim Soo Hyun hãm hại, dồn bạn gái cũ tới chân tường. Rồi những cú lật kèo, chia phe, đảng phái giữa hai diễn viên mà người đã khuất là người duy nhất không thể lên tiếng tự cứu chính mình. Drama dài kỳ hơn cả phim truyền hình khiến cho Knock Off - tác phẩm được dự đoán là cú nổ của năm không thể lên sóng dù đã quay gần xong cả 2 phần. Và nhiều người còn quan tâm tới số phận của tác phẩm này hơn cả loạt phim lên sóng nửa đầu năm nay. So sánh một cách hài hước nhưng cũng khá chua chát: một cú phốt của Kim Soo Hyun đang tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn hơn tất cả các phim truyền hình Hàn lên sóng trong 6 tháng đầu năm 2025. Điều này vừa cho thấy tầm ảnh hưởng khủng khiếp của ngôi sao này, vừa phản ánh rõ sự thiếu hấp dẫn của các sản phẩm truyền hình hiện tại.

Knock Off chưa chiếu hoặc có thể là không chiếu