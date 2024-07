Adele 'đã đính hôn' với ông bầu làng bóng rổ Mỹ

Tờ The Sun đưa tin, Rich Paul cầu hôn Adele vào thứ Năm tuần trước và nữ ca sĩ 36 tuổi đã nhận lời ngay lập tức. Nguồn tin tiết lộ Adele đã gọi FaceTime báo tin vui với bạn bè và gia đình.

"Rich đã lên kế hoạch cho buổi cầu hôn ở quê nhà của Adele và tặng cô chiếc nhẫn kim cương bốn carat tuyệt đẹp. Họ ăn mừng với rượu sâm banh tại nhà hàng Chiltern Firehouse vào tối hôm sau", nguồn tin chia sẻ với tờ báo của Anh hôm 25/7.

Adele đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn trên ngón tay áp út khi cùng Rich Paul tới Chiltern Firehouse. Ảnh: Click News and Media

Cuối năm ngoái, Adele từng làm dấy lên tin đồn đã kết hôn với Rich Paul khi cô gọi bạn trai là "chồng" trên sân khấu concert ở Las Vegas. Nữ ca sĩ cũng nói đùa trong một show hài kịch của bạn thân rằng cô mới cưới. Tuy nhiên người trong cuộc khẳng định đó chỉ là trò đùa của Adele và bây giờ cô mới thực sự đính hôn.

Giọng ca Someone Like You hẹn hò Rich Paul từ năm 2021. Bạn trai cô là quản lý của nhiều ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ, như LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons và John Wall. Rich Paul hiện có khối tài sản hơn 100 triệu USD.

Năm 2022, Adele mua siêu biệt thự ở Los Angeles và khoe ảnh cùng bạn trai bên tổ ấm mới. Họa mi nước Anh hiện định cư ở Mỹ và trình diễn định kỳ ở Las Vegas.

Adele và Rich Paul tại biệt thự 58 triệu USD. Ảnh: Instagram Adele

Năm ngoái, Adele chia sẻ với người hâm mộ rằng cô mong có thêm em bé: "Tôi thực sự muốn sớm được làm mẹ lần nữa. Tôi đã viết một danh sách tên cho em bé".

Adele có con trai 11 tuổi Angelo với chồng cũ - doanh nhân Simon Konecki. Cô và Simon gắn bó từ năm 2011, kết hôn năm 2018 và chia tay chỉ sau một năm cưới. Hai người hoàn tất ly hôn trong êm thấm vào năm 2021 và chia sẻ quyền nuôi con.

