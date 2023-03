3 "nữ hoàng Kungfu": Dương Tử Quỳnh đạt giải Oscar còn "chị đại" này lại mất sự nghiệp vì dao kéo

Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh được coi là ngôi sao võ thuật nữ hàng đầu của Trung Quốc và của cả châu Á. Tên tuổi của nữ diễn viên thậm chí còn vươn xa đến tận Hollywood và được kinh đô điện ảnh hết sức trọng vọng.

Mới đây, lần đầu tiên trong lịch sử 95 năm trao giải Oscar, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về nữ diễn viên gốc châu Á - Dương Tử Quỳnh. Bà đạt được giải thưởng danh giá này với vai diễn Evelyn Wang - chủ tiệm giặt là người Mỹ gốc Hoa trong bộ phim Cuộc chiến đa vũ trụ (Everything Everywhere All at Once), theo đài NPR.

Dương Tử Quỳnh xuất thân từ một diễn viên múa và từng đạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia năm 1983. Cô được mệnh danh là Nữ hoàng hành động châu Á với những vai diễn trong các bộ phim: Phong Vân 2, Ngọa hổ tàng long, Hoắc Nguyên Giáp. Xác ướp 3, Hoa Mộc Lan…

Với những vai diễn hành động võ thuật vừa thể hiện khí chất nữ quyền, vừa phô bày những thế võ oai phong, điêu luyện, Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên hành động số 1 châu Á.

Nữ minh tinh cũng tự mình đóng những pha hành động dù nhiều lần mạo hiểm đến tính mạng. Có lần, Dương Tử Quỳnh suýt chút bị xe cán phải khi đóng Câu chuyện cảnh sát cùng vô số lần bị chấn thương gân, cơ và xương.

Dương Tử Quỳnh cũng là ngôi sao gốc Hoa duy nhất được chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (2009).

Không chỉ có sự nghiệp thành công vang dội, Dương Tử Quỳnh còn đang có cuộc sống tình cảm rất hạnh phúc bên cạnh doanh nhân Jean Todt hơn cô 16 tuổi mặc dù đã trải qua 4 lần hôn nhân tan vỡ.

Hiện tại, dù đã bên nhau gần 20 năm, cả hai vẫn gắn bó hạnh phúc. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa có con. Dù đã ở tuổi U60, Dương Tử Quỳnh vẫn tích cực cống hiến cho nghệ thuật. Cô tâm sự cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trịnh Bội Bội

Trịnh Bội Bội được coi là đại sư tỷ trong số các đả nữ của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên là người có vị trí và tiếng nói trong lĩnh vực phim võ hiệp Trung Quốc. Bà thậm chí từng được báo giới đặt biệt danh là “Võ hiệp ảnh hậu”.

Vai diễn nữ hiệp trừ gian diệt ác của Trịnh Bội Bội trong Đại Túy Hiệp (1966) với những cảnh quay chân thực, đẹp mắt đã đưa tên tuổi Trịnh Bội Bội trở thành một trong những “nữ hiệp truyền kỳ” của làng điện ảnh Trung Quốc.

Sau Đại Túy Hiệp, Trịnh Bội Bội còn góp mặt trong khoảng hơn 20 bộ phim võ hiệp trước khi tạm thời rút lui khỏi làng giải trí vào năm 1971. Năm 1992, nữ diễn viên nổi tiếng một thời quay trở lại với vai Hoa Phu nhân trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì.

Đến nay, Trịnh Bội Bội ngoài 70 tuổi, gương mặt già nua không nhận ra nhan sắc ngọt ngào thời son trẻ. Sức khỏe của "đả nữ" một thời xuống cấp trầm trọng, đầu gối và tay của Trịnh Bội Bội thường xuyên đau nhức, ngay cả viết chữ cũng khó thực hiện.

Dương Lệ Thanh

Dương Lệ Thạnh là một trong những sao nữ hành động nổi tiếng nhất của thập niên 1990. Nữ diễn viên yêu thích võ thuật từ nhỏ. Cô bắt đầu học võ từ năm 18 tuổi và là một trong những đả nữ hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ thực sự biết võ.

Xinh đẹp và giỏi võ, nữ diễn viên từng là cái tên được săn đón nhất của làng giải trí. Sau vai diễn ấn tượng trong Hoàng Gia sư tỷ, nữ diễn viên gặt hái được nhiều thành công với các bộ phim như: Trung Nguyên kiếm khách, Tân Sở Lưu Hương truyền kỳ, Hiệp nữ truyền kỳ, Tiếu ngạo giang hồ…

Năm 1999, khi tham gia bộ phim Hoa Mộc Lan, Dương Lệ Thanh bị đứt dây bảo hiểm, rơi từ chiều cao 5 m xuống mặt đất. Nữ diễn viên bị thương nghiêm trọng, có thời gian đi lại khó khăn và không thể ngồi. Dương Lệ Thanh phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Cô chăm chỉ tập yoga để cải thiện sức khỏe. Đến năm 2005, sau nhiều lần bị chê vì gương mặt biến dạng do thẩm mỹ, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ.

Theo Sohu, nhiều năm nay, Dương Lệ Thanh đã rời xa màn ảnh. Hiện tại, nữ diễn viên thỉnh thoảng tham gia chương trình giải trí và làm nhà đầu tư vào các dự án nghệ thuật.

Ở tuổi U60, Dương Lệ Thanh vẫn độc thân. Cô từng có bạn trai kém 14 tuổi. Tuy nhiên, họ chia tay vào năm 2018. Nữ diễn viên chia sẻ bạn trai cũ liên tục làm phiền cô, dọa tạt axit và tung video nhạy cảm.

