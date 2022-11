13 bộ phim tệ nhất Hàn Quốc năm 2022

Tờ JoyNews24 đã thực hiện cuộc khảo sát giữa những người trong ngành và chọn ra danh sách “Những bộ phim Hàn Quốc tệ nhất năm 2022”. Tác phẩm của "điên nữ" Seo Ye Ji đứng đầu với 46 bình chọn từ các nhà phê bình.

Eve - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “điên nữ” Seo Ye Ji nhận được 46 phiếu bầu từ hội đồng đánh giá là bộ phim tệ nhất năm 2022 của Hàn Quốc. Phim gặp vận xui ngay từ thời gian đầu ra mắt khi cuộc họp báo bị hủy, ngày phát hành phải hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Theo JoyNews24, phim nhận điểm tệ hại bởi xuất hiện nhiều cảnh quay khiêu khích, cốt truyện thiếu sáng tạo, nhạt nhẽo. Ngoài ra, diễn xuất của nữ chính Seo Ye Ji cũng là điểm trừ lớn.

Money Heist: Korea - Joint Economic Area đứng hạng 2. Sau sự thành công Squid Game, bộ phim được kỳ vọng tạo nên cú hích lớn nhờ việc tận dụng thành công series gốc và sự nổi tiếng toàn cầu của Squid Game. Dù thế, khán giả không mấy tỏ ra thích thú vì nhịp độ chậm, thay vì đổi mới, phiên bản Hàn Quốc quá tập trung kể lại những điểm nổi bật của bản gốc.

Phần 3 phim Love (ft. Marriage and Divorce) ở vị trí thứ 3. Bộ phim cuốn hút khán giả nhờ tiêu đề nhưng nội dung đi ngược với kỳ vọng. Người xem chỉ trích cách kể chuyện và phát triển nhân vật của tác phẩm.

Sau thành công của Business Proposal, Kim Se Jeong thử sức với Today Webtoon. Tuy nhiên, bộ phim không được đón nhận như mong đợi. Khán giả Hàn Quốc cho rằng bộ phim chuyển thể nhàm chán, nội dung mờ nhạt.

Big Mouse xuất hiện ở hạng 5. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, cốt truyện được đánh giá hấp dẫn, kịch tích. Tuy vậy, phim rơi vào bảng xếp hạng này bởi các nhà phê bình không hài lòng. Họ nhận xét phim phân biệt chủng tộc, gặp nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt từ khán giả Thái Lan vì sự xúc phạm văn hóa.

Alchemy of Soul là cái tên gây bất ngờ trong danh sách. Trước đó, phim được đánh giá hoàn hảo từ dàn diễn viên tới cốt truyện độc đáo. Bộ phim được khán giả mong chờ phần 2. Why Her và Crazy in Love lần lượt ở vị trí 7 và 8. Bộ phim chung số phận với Alchemy of Soul bởi đều nhận được phản ứng tốt nhưng bị liệt vào danh sách những bộ phim tệ nhất năm 2022.

Jinxed at First mang đến làn gió mới thời điểm ban đầu nhưng dần đánh mất phong độ. Khán giả mất hứng thú khi phim đột ngột chuyển từ câu chuyện cổ tích sang chủ đề nghiêm túc, gây nhàm chán.

Snowdrop đứng hạng 10. Phim có sự tham gia đóng chính của Jung Hae In và Jisoo (BlackPink). Phim gây tranh cãi gay gắt vì xuyên tạc lịch sử nhưng vấn đề đã được giải quyết. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về Tomorrow, Sh**ting Stars và Doctor Lawyer.

