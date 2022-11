8 nam và nữ dùng lời thoại 18+ trong show hẹn hò gây tranh cãi

Thứ Năm, ngày 10/11/2022 18:51 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nội dung của chương trình nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mới đây, show hẹn hò thực tế "Eden, Descendants of Instinct" tung trailer giới thiệu phần 2, nơi những nam thanh nữ tú tiếp tục tìm kiếm tình yêu qua việc tìm hiểu lẫn nhau.

"Eden, Descendants of Instinct" có nhiều cảnh quay nhạy cảm

Đoạn clip kéo dài chưa đến 1 phút nhưng chứa nhiều cảnh quay 18+, thân mật giữa hai người khác giới và nhiều lời thoại nhạy cảm, ví dụ: "Em giỏi làm gì nhất", "Em giỏi hôn", "Hôm nay ngủ với anh đi". Góc máy quay của chương trình cũng nhiều lần zoom vào bộ phận nhạy cảm của người chơi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc 4 cặp nam nữ tiếp xúc thân mật ngay lần đầu gặp mặt, động chạm cơ thể nhau rất phản cảm. Trước đó, show "Eden, Descendants of Instinct" mùa 1 đã bị khán giả chỉ trích vì lý do tương tự, thậm chí tổ sản xuất còn từng yêu cầu nam nữ ngủ chung giường để tạo bầu không khí chân thật nhất. Các người chơi nữ đã mặc bikini rồi xuất hiện trước ống kính. Điều đáng nói ê-kíp chương trình liên tục quay cận và zoom vào cơ thể các người chơi nữ. Trong khi đó, người chơi nam chỉ mặc quần short hoặc nội y. Thế nhưng, mặc những phản hồi trái chiều từ người xem, chương trình này vẫn tiếp tục khai thác yếu tố giật gân, nhạy cảm nhằm thu hút khán giả.

Phần 1 của chương trình này cũng đã gây tranh cãi vì chứa nội dung nhạy cảm

Phần đông khán giả bày tỏ thái độ không đồng tình, phẫn nộ với nội dung của chương trình: "Tôi không thể xem được nữa, họ mặc bikini, đụng chạm cơ thể như thế mà không thấy xấu hổ hay sao?", "Những cảnh này cũng được lên sóng sao?"...

Theo tờ Sports Seoul đưa tin, vào 27/6 show hẹn hò này bị khiếu nại vì có quá nhiều cảnh nhạy cảm. Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 4 đơn khiếu nại liên quan đến chương trình. Đáng nói, chương trình chỉ gán nhãn 15+ dù có nhiều cảnh táo bạo.

"Eden, Descendants of Instinct" là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Trong chương trình, 8 thí sinh nam và nữ sống chung một nhà để tìm tình yêu đích thực. Họ xuất hiện với trang phục gợi cảm và có nhiều động chạm thân mật.

Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 15/11.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/8-nam-va-nu-dung-loi-thoai-18-trong-show-hen-ho-gay-tranh-cai-141341...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/8-nam-va-nu-dung-loi-thoai-18-trong-show-hen-ho-gay-tranh-cai-1413411.ngn