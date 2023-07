10 bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất nửa đầu năm 2023

10. Payback: Money and Power

Diễn viên chính: Lee Sun Kyun, Moon Chae Won

Tỷ suất người xem cuối cùng (theo đo lường của Nielsen, công ty Mỹ chuyên đo lường, đánh giá xếp hạng tỷ suất người xem): 11,1%

Payback: Money and Power ( Trả Đũa: Tiền Bạc Và Quyền Lực ) kể về câu chuyện của những người mạo hiểm mọi thứ để chống lại băng đảng tiền tệ thông đồng với pháp luật. Họ không chịu im lặng trước quyền lực, bất công và chiến đấu hết mình theo cách riêng của họ. Theo SCMP , đây là bộ phim hành động ly kỳ về thế giới tài chính.

9. Divorce Attorney Shin

Diễn viên chính: Cho Seung Woo, Han Hye Jin

Tỷ suất người xem cuối cùng: 9,49%

Divorce Attorney Shin ( Luật sư ly hôn Shin ) xoay quanh nhân vật Shin Sung Han (Cho Seung Woo), nghệ sĩ piano tài năng, giáo sư tại một nhạc viện ở Đức. Sau cái chết đột ngột của em gái, anh trở về Hàn Quốc và chuyển sang làm luật sư chuyên về ly hôn. Bằng sự thông minh và lập dị, anh giúp các thanh chủ giành chiến thắng, đồng thời tích cóp kinh nghiệm để cứu cháu trai khỏi nanh vuốt của người mẹ kế mưu mô.

Phim mang nhịp điệu nhẹ nhàng, không quá gay cấn nhưng vẫn cuốn hút người xem nhờ sức hấp dẫn của dàn nam chính trung niên và chủ đề hướng về gia đình.

8. Big Bet 2

Diễn viên chính: Choi Min Sik, Son Suk Ku

Sau phần 1 đầy sóng gió, bộ phim tội phạm Big Bet ( Sòng bạc ) chuyển sang giai đoạn thoải mái hơn nhiều trong phần 2.

Lấy bối cảnh đất nước Philippines, Choi Min Sik vào vai doanh nhân Hàn Quốc khôn ngoan, tự mình xây dựng đế chế sòng bạc ở Đông Nam Á. Không may, ông dính líu đến một vụ án giết người khiến cuộc sống và những gì ông gây dựng đứng trên bờ vực sụp đổ. Ông trùm buộc phải đặt cược mạng sống để tự cứu mình khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo. Trong khi đó, Son Suk Ku là viên cảnh sát cố gắng hạ gục ông trùm.

Mô típ phim không mới lạ nhưng chủ đề tội phạm cùng dàn diễn viên thực lực giúp Big Bet 2 trở thành bộ phim không nên bỏ qua.

7. Queenmaker

Diễn viên chính: Kim Hee Ae, Moon So Ri

Queenmaker ( Phong hậu ) là tác phẩm dành cho những người ủng hộ nữ quyền. Kim Hee Ae vào vai giám đốc chiến lược của Eunsung, tập đoàn hùng mạnh của Hàn Quốc. Bằng sự thông minh, sắc sảo, cô giúp gia đình tài phiệt giải quyết nhiều vụ bê bối đời tư. Tuy nhiên, chứng kiến một nữ thư ký trẻ chết ngay trước mắt khiến cô tỉnh ngộ, không muốn làm tay sai của những kẻ giàu có nhưng lệch lạc, biến thái. Cô chuyển sang ủng hộ nhà hoạt động nhân quyền (Moon So Ri) nhiệt thành trong cuộc vận động tranh cử chức thị trưởng Seoul và đối đầu trực diện với gia đình chủ cũ.

Điểm hấp dẫn trong phim là phơi bày những bí mật hậu trường dơ bẩn của giới chính khách và tài phiệt Hàn Quốc. Phim cũng cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của phụ nữ trước những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

6. The Glory 2

Diễn viên chính: Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon

Phần 2 của The Glory ( Vinh quang trong thù hận ) tiếp tục theo chân người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực học đường (Song Hye Kyo) trả thù những kẻ bắt nạt mình trong trường trung học sau 20 năm lên kế hoạch.

Khác với phần 1 diễn biến chậm, tập trung vào giới thiệu nhân vật và nêu lý do, phần 2 khiến người xem thỏa mãn hơn vì được chứng kiến sự trả thù của nữ chính và những kẻ ác phải đền tội.

5. Queen of Masks

Diễn viên chính: Kim Sun A, Oh Yoon Ah, Shin Eun Jung, Yoo Sun

Tỷ suất người xem cuối cùng: 3,35%

Dù tỷ suất người xem không được như kỳ vọng, Queen of Masks ( Nữ hoàng mặt nạ ) nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ nội dung đậm tính trinh thám, gay cấn và nhiều "nút thắt" bất ngờ.

Phim kể về 4 phụ nữ bị cuốn vào vụ án giết người. Nữ chính bị ba người bạn quay lưng, đổ lỗi, buộc cô phải chạy trốn sang Mỹ. 10 năm sau, cô trở về nước với quyết tâm khám phá sự thật.

4. One Day Off

Diễn viên chính: Lee Na Young

Lấy bối cảnh vào năm 1990, One Day Off ( Một ngày nghỉ ) xoay quanh Park Ha Kyung (Lee Na Young), nữ giáo viên dạy văn học Hàn Quốc tại một trường trung học. Để thoát khỏi những căng thẳng, áp lực và kỳ vọng trong công việc và cuộc sống, Park Ha Kyung quyết định thực hiện các chuyến đi một ngày vào thứ Bảy. Trong chuyến đi ngắn, cô khám phá ra những địa điểm mới, nếm thử những món ăn ngon và gặp gỡ những nhân vật đầy màu sắc.

Đối với những người không thích những tác phẩm chính kịch nặng nề, u tối, One Day Off là lựa chọn phù hợp. Đây là bộ phim du lịch hấp dẫn, đẹp mắt, đồng thời mang thông điệp chữa lành, tươi sáng.

3. Crash Course in Romance

Diễn viên chính: Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho

Tỷ suất người xem cuối cùng: 17,04%

Crash Course in Romance ( Khóa học yêu cấp tốc ) khai thác chuyện tình yêu giữa một cựu nữ vận động viên quốc gia, và nam giảng viên nổi tiếng. Từ hai người xa lạ, họ được liên kết với nhau bằng hàng loạt tình huống bất ngờ như cháu gái nữ chính muốn được vào lớp luyện thi đại học của nam chính hay nam chính bị kén ăn nhưng cảm nhận được hương vị từ quán ăn do nữ chính mở...

Yếu tố lãng mạn luôn là điểm mạnh của phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoài tình yêu “oan gia”, phim cũng phản ảnh các chủ đề xã hội như áp lực thi cử, bệnh thành tích...

2. Dr. Romantic 3

Diễn viên chính: Han Suk Kyu, Ahn Hyo Seop, Lee Sung Kyung

Tỷ suất người xem cuối cùng: 16,8%

Sau hai mùa thành công, Dr. Romantic ( Người thầy y đức ) trở lại với phần mới, tiếp tục là câu chuyện về cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân của những y bác sĩ chân chính tại bệnh viện tư thiếu thốn cơ sở vật chất ở thị trấn nhỏ Hàn Quốc.

Điểm hấp dẫn nhất của phim là những ca cấp cứu, phẫu thuật cứu người của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tư. Ngoài ra, câu chuyện riêng của từng nhân vật cũng tạo được hứng thú cho người xem.

1. Bloodhounds

Diễn viên chính: Woo Do Hwan, Lee Sang Yi

Bloodhounds ( Chó săn công lý ) phản ánh cuộc sống khó khăn của tầng lớp thu nhập thấp sau đại dịch COVID-19. Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) vốn là võ sĩ quyền Anh đầy triển vọng nhưng phải từ bỏ giấc mơ sàn đấu, đi theo chủ tịch Choi Tae Ho (Heo Jun Ho), ông trùm cho vay nặng lãi hoàn lương, để trả nợ cho mẹ. Cùng với Hong Woo Jin (Lee Sang Yi), Kim Gun Woo trở thành “chó săn” lợi hại nhất của Choi Tae Ho, cùng ông đối phó với kẻ phản diện Kim Myeong Gil (Park Sung Woong).

Bỏ qua bê bối say rượu lái xe của Kim Sae Ron, phim nhận được đánh giá tích cực từ khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực cùng các pha hành động mãn nhãn.

